Par ko lai domājam 25. martā, šķiet, nav pat apspriežams, it īpaši tādēļ, ja no rīta nav aizmirsies piesiet sēru lenti Latvijas karogam un to novietot pie savas mājas. Ir saprotami, ka dienas garumā te vienā te otrā medijā iespējams redzēt normālas, par sevi pārliecinātu cilvēku fotogrāfijas no 1930-jiem gadiem. Smuki, labi ģērbti ļaudis un viņu bērni, skaistas sejas. Normālas neatkarīgas Latvijas valsts pilsoņi. Un nedaudz gadus vēlāk prāvu daļu no viņiem kā kādus dzīvniekus ievieto lopu vagonos un aizved. Dzerdami ar kaimiņu rīta kafiju pavisam vienkārši nospriežam, ka tādēļ jau esam NATO, lai šāds 25. marts neatkārtotos.

Reiz tepat laukos ciemojās mans draugs gruzīnu televīzijas žurnālists, kas nebeidza jūsmot par apkārtnes klusumu. Mēs baudījām mieru, skatījāmies rāmajā Daugavas plūdumā, taču ne mazāku gandarījumu mums sagādāja pēkšņās NATO lidmašīnu atstātās skaņas. Tas bija jau pēc Krievijas iebrukuma Gruzijā 2008. gada augustā.

Nedz Tengizam, nedz man nebūtu vajadzējis skaidrot, cik labi, ka tās te lidinās. Abi bijām redzējuši kā izskatās daudzīvokļu mājās Gori pēc krievu aviācijas uzlidojuma, abi pie Abhāzijas robežas tikām vērojuši, kā tai pāri iet krievu desantnieki, kas tur nesaņēma nekādu pretestību. Tas gan nenozīmē, ka gruzīni citur nebūtu labi cīnījušies. Kā pagājušā gada janvārī man stāstīja bijušais artilērijas vienības komandieris, atvaļināts gruzīnu ģenerālis, viņa karavīri nodarījuši pretiniekam prāvus zaudējumus, bet paši no tādiem spējuši izvairīties.