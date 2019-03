Atis Klimovičs: Meklējot īstos vārdus par 25. martu

25. marta notikumi pirms septiņdesmit gadiem skaidri ļāvuši noprast, ka nav iedomājams lielāks ļaunums par nīstu un nevēlamu Latvijas okupāciju. Cilvēkam, kas pats neko tādu nav pieredzējis, nākas pamatīgi piepūlēties, lai iztēlotos visus šausmīgos šīs melnās dienas notikumus.

Mazus, lielus, jaunus, vecus, visus vairāk nekā četrdesmit tūkstošus cilvēku brutāli izrāva no viņu mājām, sadzina lopu vagonos un aizveda projām no Latvijas. Tā rīkojās laupītāji un agresori, tiesa, viņi paši nez kādēļ sevi bija iedomājušies saukt par atbrīvotājiem. Tie labi zināja, ka Latvijā viņi nav gaidīti, ka te mājo citi cilvēki ar atšķirīgu dzīves stilu un tradīcijām. Var tikai apbrīnot tūkstošiem vīru un sievu, kas vēl 1949. gadā izrādīja pretestību svešajai varai. Tas bija latviešu nacionālo partizānu kara laiks, kas norisinājās no 1945. līdz 1953. gadam.

Ārkārtīgi spilgta, viena no nozīmīgākajām latviešu nācijas vēstures lappusēm divdesmitajā gadsimtā, kas vēstījumā nākotnei atstājusi sava spēka un brīvās gribas apliecinājumu. Kam vēl vairāk, atgūstot savu valsti, lai pasakām paldies, ja ne viņiem. Gan vīriem mežā, gan palīgiem – sievietēm un pusaudzēm meitenēm, kas faktiski bija apdraudētas daudz vairāk par tiem, kuri varēja aizstāvēt sevi ar ieroča palīdzību. Un par šo bruņoto cīņu PSRS okupācijas režīms atmaksāja ar represijām, kas tika vērstas pat pret zīdaiņiem. Tas jāatceras ne tikai kā vēstures fakts, kam vieta vienīgi attiecīgā priekšmeta mācību grāmatās.

Var gari diskutēt par to, cik lielā mērā vēsture atkārtojas vai neatkārtojas nemaz, taču lielkrievu šovinisma un impērisku ambīciju atdzimšanai, kā arī Staļina valdīšanas reabilitācijai Krievijā uzmanība jāpievērš. Tas ir reāls drauds, un labi, ka vismaz NATO līmenī tas tā ir novērtēts. To neievērot pēc visa, kas noticis Ukrainā, maigi izsakoties, nav pieklājīgi. Derīgi zināt, ka tieši šajās dienās, kad esam atcerējušies 25. marta izsūtīšanu Latvijā, krievu sagrābtajā Krimā norisinājušies Krimas tatāru aresti. Protams, viņi visi apsūdzēti terorismā. Gluži tāpat kā izsūtītie latvieši – par buržuāzisko nacionālismu.

Ukrainā ļoti labi, pat īpaši precīzi apzinās, ka dzīvojam paaugstinātas nestabilitātes un apdraudējuma laikā. Turklāt pilnīgi reālais Krievijas uzbrukums ļāvis nonākt pie dažādām kopsakarībām, kuras iepriekš nav bijušas saskatāmas. Pat vēsture kļuvusi labāk saprotama. Vēstures skolotāja no Donbasa stāstīja, ka viņas ciematu apšaudījuši krievu artilēristi no Krievijas teritorijas un kaimiņvalsts agresija palīdzējusi daudz ko saprast.

To, ka 2008. gadā norisinājusies Krievijas agresija Gruzijā, nevis kaut kāds gruzīnu–krievu konflikts, arī to, ka 1940. gadā Baltija nebija labprātīgi iestājusies PSRS. Gluži tāpat kā Latvijā 1940. un vēlākajos gados, krievu okupanti Ukrainā tagad piesavinājušies visdažādākos īpašumus, izdarījuši milzīgu skaitu vardarbīgu noziegumu, tostarp slepkavības, par ko visprecīzākās ziņas, visdrīzāk, ir ukraiņiem. Kā redzams, septiņdesmit gadi it kā ir daudz, taču mūsu dienu notikumi baismi liek domāt par līdzību ar pagātni.

Lūk, par to diemžēl savā īpaši neveiksmīgajā (tagad jau tradicionāli) 25. marta runā neieminējās Latvijas valsts galva. Aicinājumi pieminēt upurus, tautas ciešanas kopā ar pamudinājumu uz lielāku nācijas vienotību, paturot prātā šī laika apdraudējumus, būtu daudz skaidrāks un gaidītāks vēstījums nekā prātuļošana par to, ka pie izsūtīšanas klāt bijuši arī daudzi tautieši.

Nesaprotams prezidenta Raimonda Vējoņa un viņa administrācijas izcēlums, un ne vārda par noziedzīgajiem okupācijas spēkiem. Nav šaubu, ka šādos piemiņas pasākumos jāmāk atrast pareizos vārdus, taču tādi neradīsies, ja nebūs atbilstošas domas. Labāk par pašreizējo valsts galvu norunātu ne viens vien Latvijas bruņoto spēku kaprālis (pats esmu dzirdējis). Turklāt pašu galveno – par nepieciešamību būt visiem kopā – šie ierindas karavīri pateiktu bez sevišķa patosa un pārspīlējumiem, pat nelietojot vārdu "patriotisms", no kura izrunāšanas daudzi vairās kā no sevišķi bīstamas slimības.