Basketbols un karš. Divas nesavienojamas lietas, jo labi zināms, ka kara laikā klusē ne tikai mūzas, – tad tiek apturētas arī sporta sacīkstes. Tas patiesi būtu neparasti, ja Otrā pasaules kara laikā amerikāņi mērotos spēkā ar itāļiem un vāciešiem basketbolā. Pilnīgi neiedomājami, jo karš ir karš, tas padara daudz ko neiespējamu. Tas ne tikai atņem iespējas sportistiem darīt to, kam viņi gatavojušies, un liedz iegūt kārotās godalgas, bet arī pašus ierauj iznīcības virpulī. Šāds piemērs ir Latvijas basketbola izlase, Eiropas 1935. gada čempione, kurai pat veltīta aktierfilma "Sapņu komanda".

Filmas beigu titros lasāms, cik daudzi no šīs zelta komandas spēlētājiem gājuši bojā Otrā pasaules kara vētrās. Izlases basketbolistu likteņi ļauj iegūt priekšstatu par to, kas šajā laikā bija noticis ar Latvijas sabiedrību kopumā. Iznīcinātie un arestētie, izsūtītie, karā kritušie, dzimteni pametušie un tie, kas bija palikuši dzīvot padomju okupācijas varā, – tādi bija arī mūsu izlases spēlētāju likteņi. Bet ko viņi cerēja izdarīt savā sportista dzīvē pirms tam? Iespējams, izcīnīt vēl kādu medaļu kontinenta sacīkstēs vai pat olimpiādē. Kā raksta spilgtākais mūsdienu latviešu basketbola aprakstītājs Guntis Keisels, Otrā pasaules kara priekšvakarā, "ņemot vērā spēlētāju jaunību un bagātīgo rezervju pieplūdumu, Latvijai bija pa spēkam veiksmīgi startēt 1940. gada olimpiskajās spēlēs Helsinkos un kļūt par galveno favorīti 1941. gada Eiropas meistarsacīkstēs. Diemžēl tad Eiropā jau ritēja pavisam citas cīņas, pieliekot punktu Latvijas basketbola attīstības pirmajam posmam".