Atklāta vēstule: Pacientu viedoklis par 'Vaivaru' vadītājas atstādināšanu

2022. gads ieies vēsturē kā sliktu un ļoti sliktu ziņu periods. Dr. Andas Nulles privātprakses pacientiem galēji negaidīta, šokējoša un pat personiski aizvainojoša bija pilnīgi negaidītā vēsts par LR VM valsts sekretāres Indras Dreikas lēmumu atstādināt Nulli no NRC "Vaivari” valdes priekšsēdētājas amata. Jēgas, vai, pareizāk sakot, bezjēgas ziņā līdzvērtīga ziņa būtu apgalvojums, ka Vaira Vīķe-Freiberga nav kvalificējusies publiskām debatēm vai Elīna Garanča atzīta par nespējīgu dziedāt Karmenu Metropolitēna operā.

Kādēļ tik krass salīdzinājums? Tādēļ, ka daudzi no Nulles ģimenes ārsta prakses 1500 pacientiem ir viņas aprūpē jau turpat vai divdesmit piecus gadus. Tādēļ, ka esam pieredzējuši, cik liels darbs ticis ielikts gan viņas ārsta prakses, gan rehabilitoloģes darba prasmju attīstībā un cik nozīmīgs profesionālais līmenis sasniegts. Daktere vienmēr bijusi ieinteresēta pacientā un ārstēšanas rezultātā. Rūpīgi piemeklēti medikamenti, režīma rekomendācijas, atbildīga un lietderīga konsultantu izvēle, tūlītēja reakcija uz veselībai kritiskām situācijām komplektā ar cilvēcisku, laipnu, pacientam pielāgotu komunikāciju – tāda ir bijusi pakalpojumu pakete, ko ilgstoši un atbalstoši saņēmuši Nulles ģimenes ārsta prakses pacienti.

Un nebūtu lieki atzīmēt arī to, ka Nulles privātprakse jau kopš 90. gadu beigām atradusies rehabilitācijas centra telpās, kad viņa vēl ne tuvu nebija valdes priekšsēdētāja. Un ka šīs telpas nekad nav bijušas tādas, kas liktu kādam sašutumā par greznību un izšķērdību virpināt īkšķus. Tā ir bijis līdz pat šai diena, par to ikviens var personiski pārliecināties.

Iespējams, ka mirklī, kad Nulle stājās NRC "Vaivari" valdes priekšsēdētājas amatā, ģimenes ārsta prakses pacientiem bija zināmas bažas un šaubas par to, vai būs iespējams arī turpmāk saņemt tikpat kvalitatīvu pakalpojumu. Izrādījās, ka šīm bažām nebija ne mazākā pamata, jo ārsta prakses uzņēmumā tika iesaistītas jaunas ārstes gan kā pēdējā gada rezidentes, gan kā sertificētas ārstes, kuras turpmāk galvenokārt veica tiešo darbu ar pacientiem – dr. Rūta Plaude, dr. Alise Singha, dr. Līga Bergmane un citas – darījušas to atbildīgi, profesionāli, sadarbojoties ar pacientiem labākajās šīs prakses komunikācijas tradīcijās. Komplicētās situācijās nepieciešamības gadījumā bijušas pieejamas arī ģimenes ārstes Nulles konsultācijas.

Turklāt uzņēmuma "NPP" praksē vienmēr strādājušas lieliskas medicīnas māsas. Ārsta apmeklējums, receptes, norīkojumi uz konsultācijām un izmeklējumiem – viss bijis pieejams ātri, elastīgi, profesionāli. Šausmu stāsti, kas nereti dzirdēti par ģimenes ārstu prakses nepieejamību, paviršību un nelaipnību, nekad nav bijuši mūsu stāsti. SIA "NPP" ģimenes ārsta prakse tās pacientiem vienmēr bijis medicīniskās drošības bastions. Garantija tam, ka grūtā brīdī cilvēks vienmēr radīs padomu, atbalstu un palīdzību. Tagad, atbildīgai valsts amatpersonai pieņemot neizsvērtu, subjektīvu, voluntāru, praktiski vienpersonisku lēmumu, mēs šo drošības sajūtu esam zaudējuši. Galvenokārt jau tādēļ, ka ārste, kas, mūsuprāt, ir pelnījusi uzslavas un apbalvojumus par sava darba kvalitāti, attieksmi pret pacientiem un saviem pienākumiem, tiek nepelnīti nonievāta un publiski pazemota, radot būtisku apdraudējumu viņas profesionālajai reputācijai.

Neesam tiesīgi paust rehabilitācijas pacientu viedokli šajā jautājumā, tomēr varam liecināt par pārmaiņām visā rehabilitācijas kompleksā to 11 gadu laikā, kopš Nulle ieņem valdes priekšsēdētājas amatu, savulaik visai savecējusī padomju kosmonautu atpūtas citadele ir renovēta, pārstrukturēta, tajā pieejami dažādi pakalpojumi, centrs veidots pēc atvērtās telpas principa – pieejams katram jūrmalniekam, līdzīgi kā, piemēram, Visbijas centrālās bibliotēkas ēkā, kur apgrozās un saņem pakalpojumus laba tiesa pilsētnieku. Arī šis atvērtās telpas princips ir bijis viens no Nulles kredo – ka centra pakalpojumiem ir jābūt maksimāli plaši pieejamiem visiem jūrmalniekiem. Jo pat jūrmalnieki nespēj atgūt veselību no priežu smaržas un viļņu šalkas vien. Iespējams, ka centrā atrodams kāds neizremontēts pagrabs, kā norādīts Dreikas kundzes 21.10. 2022. komentārā portālā Delfi. Faktiski mēs pat nebrīnītos, ja atrastos kāda nepieskrūvēta grīdlīste.

Tomēr, cik izskanējis publiskajā telpā un cik ar aci redzams katram garāmgājējam, voluntāri un pēkšņi padzītajai Vaivaru centra valdei bijuši mērķtiecīgi plāni centra darbības pilnveidošanai un paplašināšanai, bet laikam jau Veselības ministrijas ierēdņus nākotnē vērsti centra pilnveidošanas plāni un Latvijas iedzīvotāju vajadzības pārāk neinteresē. Tā šķiet vēl jo vairāk tāpēc, ka Nulle ir vispāratzīta rehabilitācijas nozares autoritāte, to savos publiskajos izteikumos par atstādināšanas faktu minējuši viņas kolēģi, arī LĀB un Latvijas Slimnīcu biedrība, organizācijas, kuras pieprasījušas paskaidrojumus par notikušo gan no Veselības ministrijas, gan Ministru prezidenta. Latvijas Ārstu rehabilitologu asociācija, reaģējot uz VM lēmumu, ievēlējusi Nulli par asociācijas prezidenti. Tas viss ir nopietns medicīnas nozares atbalsts, kuru nozares ministrijai un valdībai nebūtu pieļaujami ignorēt.

Turklāt Dreikas kundzes dramatiskā un civilizētā sabiedrībā nepieņemamā komunikācija ar Vaivaru darbiniekiem tikai padziļina jau vairākus gadus eksistējošo komunikācijas krīzi starp ministriju un sabiedrību. Jeb, izsakoties vienkāršā valodā – neviens no ierēdņiem, ieskaitot ministrus, nav spējis un atradis par vajadzīgu cilvēciski un atbalstoši uzrunāt sabiedrību. Vēl vairāk – nav spējuši šādi uzrunāt pat mediķus. Un tas nozīmē to, ka mēs kā nodokļu maksātāji, kā potenciālie un esošie pacienti esam iekļuvuši riska zonā. Tas ir biedējoši.

Latvijā ir aptuveni 6300 ārstu. Daži no viņiem ir pavirši, naudaskāri un neprofesionāli. Gadījuma rakstura cilvēki atrodami ikvienā profesijā. Liela daļa – izglītoti un atbildīgi. Vēl simti – ļoti augsta līmeņa speciālisti, un droši vien pāris desmiti – izcili savas nozares speciālisti. Retoriski jautājumi nav laba stila pazīme, un tomēr – vai tiešām Latvijas medicīna ir tik speciālistiem pārbagāta nozare, ka var atļaut ministrijas ierēdņiem patvaļīgi, savtīgi un voluntāri mētāties ar nozari vājinošiem un pacientus apdraudošiem lēmumiem? Vai man personiski – kā cilvēkam ar augstāko izglītību, nodokļu maksātājai, četru dēlu – atzīmēšu, arī nodokļu maksātāju Latvijā, mātei un piecu mazbērnu vecmāmiņai kāds var artikulētā un saprotamā valodā paskaidrot, kā vārdā un kā interesēs šādas lietas Latvijas valstī notiek un tiek pieļautas?

Tādēļ mēs – kā jūrmalnieki, kā pilsoņi, kā vecāki, kā NRC "Vaivari" apmeklētāji, kā Nulles ģimenes ārsta prakses pacienti – vēlamies atbalstīt Nulli kā izcilu speciālisti un organizatori, kā mediķi, kurai darbs tiešām ir sirdslieta un aicinājums, un protestēt pret Veselības ministrijas valsts sekretāres Dreikas lēmumu atstādināt no NRC "Vaivari" valdes priekšsēdētājas amata Nulli.

Vēlamies saņemt uzrunāto institūciju atbildi uz šo vēstuli, lai atgūtu pārliecību, ka patiešām dzīvojam tiesiskā valstī, ka mūsu kā pacientu tiesības netiek apdraudētas, ka Nulles nepelnīti aptraipītā reputācija tiks atjaunota. Labi zināms latviešu dzejnieks ir teicis, ka skaistajam jāpalīdz parādīties. Mūsuprāt, arī labajam ir jāpalīdz parādīties. Ja mēs kā pilsoņi neiebilstam pret konkrētu visatļautību un patvaļu, mēs atveram priekškaru un iededzam prožektorus beztiesiskuma, nekompetences un ļaunuma uznācienam.