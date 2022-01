Beāte Luīze Lipsne: Šovam ir jāturpinās

Šodien par "jauno normālo" tiek runāts dažādos kontekstos, un pasākumu nozare nav izņēmums. Pandēmija ir pārmaiņu katalizators, kas visiem liek izkāpt ārpus savas komforta zonas. Tas ir izaicinājums ne tikai pieredzes bagātām pasākumu aģentūrām un to klientiem, bet arī izglītības iestādēm, kas šodienas neskaidrajos apstākļos gatavo rītdienas speciālistus.

Šovam ir jāturpinās

Neraugoties uz pulcēšanās ierobežojumiem un masveida pasākumu atcelšanu, vēlme socializēties nav mazinājusies. Gluži pretēji – nepieciešamība pēc informācijas, zināšanu un pozitīvu emociju apmaiņas ir augusi, un šovbiznesā izplatītā frāze "the show must go on" (šovam ir jāturpinās) ieguvusi jaunu nozīmi. Neatkarīgi no tā, kas notiek aizkulisēs, skatītāji gaida pārsteigumus. Pasākumu producentiem ir jārod atbilde, kā sanākt kopā, paliekot šķirtiem, un kā izplatīt svētku prieku, neizplatot neko lieku.

Ierobežojumos slēpjas iespējas

Atvērt prātu jaunām idejām un pieredzei nācies gan kultūras dzīves veidotājiem, gan tās patērētājiem – tagad koncertus varam klausīties ne tikai koncertzālēs un estrādēs, bet arī laivās un automašīnās, savukārt teātri – ne vien redzēt uz skatuves dēļiem, bet arī dzirdēt pa telefonu. Tā pandēmijas laikā tapuši dažādi eksperimentāli projekti, kas, iespējams, citos apstākļos dienas gaismu neieraudzītu.

Nemainīgs gan paliek viens – uzmanības centrā vienmēr ir cilvēks, viņa vēlmes un vajadzības, kas, kā pieredze rāda, arī sākušas mainīties. Tā kā apstākļi liedz svinēt plaši un ar vērienu, privātajos pasākumos lielāka uzmanība tiek pievērsta svinēšanas jēgai un svētku saturam. Ārišķīgo nomaina patiesais, un arvien biežāk daļa no svētku budžeta tiek novirzīta kādam labdarības mērķim.

Tiešsaistes pasākumi uztrenē radošumu

Līdzās klātienes pasākumiem stabilu pozīciju ieņēmuši arī tiešsaistes notikumi. Agrāk korporatīvajos pasākumos tehniskā nodrošinājuma komandā bija ap 20 gaismotājiem un skaņotājiem, bet šodien tās ir divas kameras, kas raida tiešsaistē. Ja nesenā pagātnē klātienes pasākumus vēroja ap 200 viesu, tad šobrīd moderators uzrunā fiziski nesasniedzamus un bieži neredzamus skatītājus pie neskaitāmiem ekrāniem. Iepriekš klātesošos varēja viegli pārsteigt ar skaļām fanfarām un krāsainu konfeti lietu, bet nu skatītāja uzmanība jāpiesaista ar audiovizuālu risinājumu palīdzību.

Ja vēl pirms diviem gadiem pasākumu producentiem nācās apgūt digitālo vidi un tās sniegtās iespējas, tad aizvadītā gada lielākais izaicinājums ir bijis neatkārtot pašiem sevi un noturēt skatītāja izkliedēto uzmanību.

Pulcēšanās ierobežojumu laikā pasākumu nozare ir neaizsargātāka – to nevar noliegt. Situācija prasa jaunu domāšanu, jaunas prasmes un jaunu pieeju. Kaut arī virtuālie vai hibrīdpasākumi nekad neaizstās klātienes notikumus, kas tiek pieredzēti ar visām maņām, ir jāturpina svētkus radīt un svinēt arī šajos apstākļos. Pasākumu industrijas nākotne slēpjas spējā pielāgoties un veicināt pozitīvas pārmaiņas svinēšanas kultūrā.