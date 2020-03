Benno Butulis: Pretendenta, kura tiesības aizskartas iepirkumā, prasījums par neiegūto peļņu. Mīts vai realitāte?

"Rezultātus apstrīdam Iepirkumu uzraudzības birojā. Ja nebūs pozitīva iznākuma, tad gan tālāk neejam. Neiesim taču uz tiesu!" Šādus un līdzīgus apsvērumus nereti ir nācies dzirdēt uzņēmumu, kas piedalās iepirkumos, plānošanas sapulcēs. Šāda pieeja balstīta pieņēmumā, ka labvēlīgs tiesas spriedums publisko iepirkumu lietās pretendentam nevar sniegt vairāk par gandarījumu.

Tomēr pēdējo gadu laikā iepirkumu lietās tiesu prakse ir attīstījusi virkni instrumentu, ar kuriem pretendenti var aizsargāt savas intereses (piemēram, tiesu praksē attīstīts tiesas aicinājums pasūtītajam nenoslēgt līgumu, kamēr tiesa izskata pretendenta pieteikumu par pagaidu aizsardzībui), tomēr kā īpaši būtisks ir vērtējams Administratīvās rajona tiesas 2019. gada 21. marta spriedums lietā Nr. A420338817ii, ar kuru no Latvijas Republikas saistībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīkotu būvdarbu iepirkumu par labu SIA "Arčers" piedzīta neiegūtā peļņa 122 806,20 eiro apmērā.iii Lai gan spriedums ir pārsūdzēts un šobrīd nav stājies spēkā, tas atklāj tiesu prakses tendences.

Lai izprastu minētā sprieduma nozīmi, vispirms īsumā jārunā par to, kādi apsvērumi rada minēto priekšstatu par tiesas procesa bezjēdzību iepirkumu lietās.

Nemainīga ir pieeja: ja iepirkuma līgums ir noslēgts, vēlāks tiesas spriedums, ar kuru konstatēts, ka uzvarētājs noteikts prettiesiski, vairs neietekmē iepirkuma norisi. Tāpēc aizskartā pretendenta tiesību aizsardzības līdzeklis ir tieši zaudējumu atlīdzības prasība, nevis jau noslēgtā iepirkuma līguma atcelšana. Tomēr praksē zaudējumu piedziņu nebija iespējams īstenot.

Proti, pat tad, ja, piemēram, būvniecības iepirkumā otrās vietas ieguvējs pierāda, ka uzvarētājs noteikts prettiesiski, tiesa uzskatīja, ka tas nepierāda neiegūtās peļņas piedziņai nepieciešamo cēloņsakarību starp prettiesisko rīcību un zaudējumiem, jo neesot zināms, vai iepirkumu komisija par uzvarētāju atzītu otrās vietas ieguvēju (teorētiski var atklāties jauni apstākļi, kāpēc iepirkuma līgums nav noslēdzams vai iepirkums varētu tikt pārtraukts). Praktiski tas nozīmēja, ka pasūtītāji centās noslēgt iepirkuma līgumus pēc iespējas ātrāk, tiklīdz saņemts labvēlīgs IUB lēmums.

Šāda situācija nav vēlama no sistēmas viedokļa, jo, pirmkārt, efektīva tiesu kontrole, neapšaubāmi, ļauj uzlabot iepirkumu kvalitāti un, otrkārt, katra situācija, kurā privātpersona, lai gan uzskata, ka tai ir taisnība, ir spiesta secināt, ka cīnīties ir bezjēdzīgi, neveicina uzticību Latvijas valstij.

Senāta Administratīvo lietu departaments jau iepriekš savā praksē bija norādījis, ka tikai teorētiska iespēja piedzīt zaudējumus ir nepietiekama.iv Tomēr līdz šim, cik zināms autoram, nebija nonācis līdz spriedumam, ar kuru piedzīta neiegūtā peļņa. Tādējādi minētais Administratīvās rajona tiesas 2019. gada 21. marta spriedums ir būtisks.

Ar šo spriedumu tiesa, balstoties uz eksperta slēdzieniem un tāmēm, atzina par pierādītu neiegūto peļņu 3% apmērā no būvdarbu tiešajām izmaksām. Šāda prakse ir vērtējama pozitīvi, jo tā "noņem" pārmetumu, kas nereti skan no uzņēmēju puses: "Kāpēc no valsts nepiedzen zaudējumus par prettiesisku rīcību, par kādu no manis kā uzņēmēja zaudējumi tiktu piedzīti?"

Jānorāda, ka vienlaikus šāda prakse rada arī virkni jaunu jautājumu un izaicinājumu. Pirmkārt, raugoties no loģikas viedokļa, prasījums par neiegūtās peļņas piedziņu ir aktuāls teju katrā iepirkumā, kur ar tiesas spriedumu ir atzīts par prettiesisku IUB lēmums, ar kuru pasūtītājam atļauts noslēgt līgumu. Tas, protams, nenotiek katru dienu, bet vienlaikus nav arī ārkārtējs gadījums, un, raugoties uz cipariem – peļņas norma būvniecības iepirkumos 3–5% no būvniecības tiešajām izmaksām un šo iepirkumu līgumcena nereti ir daudzi miljoni –, šāda tiesu prakse zināmos apstākļos var nozīmēt ievērojamus izdevumus publisko personu budžetam.

Otrkārt, raugoties no taisnīguma principa aspekta, rodas jautājums, vai neiegūtā peļņa ir tikpat vērtīga, cik peļņa. Proti, peļņai, kas faktiski gūta bez dalības darbu izpildē un ar to saistītajiem riskiem (lai gan, protams, ne pretendenta vainas dēļ), balstoties uz taisnīguma principu, būtu jāpiemēro kāds samazinošs koeficients. Neveicot darbu izpildi, pretendents savus resursus var izmantot, lai piedalītos citos iepirkumos vai privātu pasūtījumu izpildē, par to saņemot atlīdzību. Treškārt, izmaksājot privātpersonām ievērojamas summas kā zaudējumu atlīdzību, būtu jāatbild uz jautājumu, vai valstij vajadzētu un vai vispār būtu iespēja vērsties regresa kārtībā pret attiecīgo zaudējumu nodarījušajiem lēmumu pieņēmējiem un atgūt izmaksātās naudas summas.

Kāda praktiska nozīme ir visam iepriekš minētajam? Iepirkumu dalībniekiem ir būtiski zināt, ka iespējas aizstāvēt savas tiesības praksē attīstās un paplašinās, ietverot arī iespēju piedzīt neiegūto peļņu, ja tiesa IUB lēmumu atzīst par prettiesisku. Tādējādi iepirkumu dalībniekiem būtu jāpārvērtē apziņā nostiprinātā izpratne par tiesvedības procesa bezjēdzību iepirkumu lietās. Savukārt aprakstītās tiesu prakses radītie izaicinājumi ir nozares politikas veidotāju kompetences jautājums.

i Skatīt, piemēram, Senāta 2018. gada 29. jūnija lēmumu lietā Nr. SKA-1320/2018.

ii Skatīt: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/378449.pdf

iii Autoram nav profesionālas saistības ar kādu no lietā iesaistītajām personām, autors nav šīs lietas dalībnieks un nav ieinteresēts tās iznākumā.

iv Skatīt, piemēram, Senāta 2014. gada 22. oktobra spriedumu lietā Nr. SKA-807/2014.