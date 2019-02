'Cehs.lv' analizē 'Supernovu' – ko Latvijai vajag sūtīt uz 'Eirovīziju'?

Jau divas sestdienas šovs "Supernova" atceļ manus ierastos nedēļas nogales plānus bezcerīgi lupīt sienā un domāt par to, ko iesākt ar savu dzīvi. Tā vietā es pieslēdzos raidījumam un raugos uz ļaudīm, kuri līdz eksistenciālām domām, izskatās, vēl nav tikuši. Un var jau arī saprast – slava un zvaigznes statuss, ko piedāvā dalība šādā raidījumā, var izmainīt visu dzīvi.

Piemēram, dziedātājs Justs Sirmais pēc triumfa "Supernovā" nākamajā gadā tika pie galvu reibinošas iespējas to vadīt, bet pērnā gada zvaigzne Laura Rizoto ieguva iespēju gadu no vietas klausīties vienu un to pašu joku par viņas uzvārda fonētisko līdzību ar ēdienu.

Šie bija pietiekami spēcīgi argumenti, lai "Cehs.lv" mākslīgā intelekta laboratorija izpētītu šī gada "Supernovas" finālistu piedāvājumu. Raidījuma vērošanu analīzes nolūkos atviegloja ļoti stilīgā skatuve un kopumā glīti producētais un organizētais raidījums, par to – visu cieņu! Taču apgrūtināja traģiski nesmieklīgais scenārijs ar jokiem no komiksu anekdošu sadaļām, neizpaliekot arī prikolam par Rizoto uzvārdu.

Edgars Kreilis – "Cherry Absinthe"

Dziesma ir tik atmiņā paliekoša, ka aizmirsu to jau skanēšanas laikā, taču "Supernovas" dzīvajā izpildījumā pirmajos kadros redzamais šovs ar fona solistes rokām, kas grābstās gar Edgara pleciem, ir ļoti grandiozs, īpaši brīžos, kad tuvplānā pavīd meitenes ne pārāk labi slēptais pakausis. Arī turpmākā dziesmas gaita iezīmē Kreiļa vēlmi tikt apgrābstītam torsa rajonā. Šī dziesma labākajā gadījumā varētu tikt piesprausta pie "Supernovas" ledusskapja, taču tās atrašanās Latvijas finālā rada nopietnas bažas par visa pasākuma uzstādīto latiņu. Tas tiešām ir "Top 8"?

Samanta Tīna – "Cutting the Wire"

Šīs dziesmas dzīvo izpildījumu, iespējams, noklausījos visvairāk reižu. Visas reizes ar mērķi saprast tekstu. Ja piedziedājumu pasaka priekšā nosaukums, tad panta laikā man var sist ar bambusa mietu pa muguru, bet es pastāvēšu uz savu, ka viņa izrunā vien sev saprotamas "džiberiš" valodas zilbes. Tomēr piebildīšu, ka Tīnu nav iespējams vērtēt, nedomājot par video ar Samantu uz galda, un šajā ziņā, jāsaka, viņa ir piedzīvojusi strauju izaugsmi.

Aivo Oskis – "Somebody's Got My Lover"

Pēc sajūtām līdzīgs Edgara Kreiļa priekšnesumam, tikai sliktāks. Vienīgais, kas piesaistīja uzmanību, – kādu vēstījumu sūtīja viņa T-krekls ar uzrakstu "Never trust a surfer / SVG archives by neighbourhood Tokyo". Kāds sērfotājs atņēma viņa mīļoto, ko dokumentēja kaut kādi kaimiņi Tokijā? Man šis vēstījums ir nedaudz par dziļu, bet dziesma nedaudz par seklu. Nesaistīti: man vienīgajam Oskis izskatās pēc Rūdolfa Kugrēna un Didža Meldera slepenā bērna?

"Laime pilnīga" – "Awe"

Visvairāk žēl uz "Supernovas" skatuves man bija redzēt grupu "Laime pilnīga". Taču pilnīgi citu apsvērumu dēļ. Diemžēl arī šis ansamblis ir nonācis pie tā, ka lēmis par savas atpazīstamības veicināšanu, sacenšoties, kurš labāks mūziķis, ar Marku Rivu un Samantu Tīnu. Vēl skumjāk būs, kad "Laime pilnīga" viņiem zaudēs, jo "Eirovīzijai" izvēlētā dziesma nav lipīgākā grupas kompozīcija. Tās pirmais lielais atspēriena punkts – dziesmas "I'm In Love With the Money" videoklips – arī sekoja pēc uzvaras MTV un "Coca-Cola" konkursā "Soundwave" pirms simt gadiem, taču šis varētu nebūt tas gadījums. Par grupas iekšējo nespēju saprast, uz kādas skatuves viņi atrodas, liecina arī solista frizūra. Puse aizvien saka "rokenrols", bet otra – "Eirovīzija".

"Carousel" – "That Night"

Vēl viens mēģinājums "Laime pilnīga" tikt uz "Eirovīziju", ņemot vērā, ka ģitārists Mārcis Vasiļevskis ir arī šī ansambļa sastāvā. Iepriekš par šādu grupu nezināju. Tagad zinu. Pieņemu, tā ir daudziem "Supernovas" skatītājiem, tāpēc varam uzskatīt, ka viņi savu jau ir sasnieguši. "Carousel" ar intelektuālu un kvalitatīvu dziesmu dodas uz sacīkstēm, kur, lai uzvarētu, ir nepieciešams uz skatuves klukstēt kā vistai. Es nedomāju, ka viņiem pašiem ir ambīcijas uz uzvaru.

"Double Faced Eels" – "Fire"

Šovā, kur pavadījumam skanēja fonogramma, DFE izlēma, ka uz skatuves ir vajadzīgi divi lieli bungu komplekti, neskatoties uz to, ka dziesmā īstas bungas nemaz nav dzirdamas. Tas nedaudz atsauc atmiņā šlāgeru kanālā redzēto, kur Madonas estrādē mākslinieki ļoti centās notēlot ģitāras solo vietās, kur fonogrammā skan akordeona solo. Grūti iztēloties, kāda bijusi argumentācija aiz šajā reizē, taču lai jau – ceru, finālā būs pārsteigums ar četrām bungām, stīgu orķestri, baznīcas zvanu un kori. Neskatoties uz to, "Double Faced Eels" dziesmu ir viegli iztēloties uzvaram Latvijas "Supernovā", taču grūti iztēloties to izceļamies lielajā "Eirovīzijā", jo ar nelielo liesmiņu rokā un Marka lēcienu ar ģitāru būs par maz.

Markus Riva – "You Make Me So Crazy"

Markus Riva šogad ir izlēmis piedalīties ar tieši to pašu dziesmu, ar kuru visus citus gadus. Varbūt pie vainas ir mana nespēja orientēties šajā mūzikas žanrā, taču es varu apzvērēt, ka Markus ir sēdējis pie savām pagājušo gadu dziesmām, domājot: "Ko es daru nepareizi?" Un līdz ar debesu zvaniem un eņģeļu fanfarām nākusi apziņa, ka vajag vēl spīdīgākas lateksa bikses un makšķernieku vesti. Taču, ja, piemēram, Kreilis vai Oskis šajā žanrā izskatās nedabiski, tad Markus Riva izskatās kā zivs ūdenī. Kā pīle dīķī. Kā cīsiņš mīklā. Kā buljona gaļa pīrādziņā. Ļoti nesamāksloti un patiesi.

"Dziļi violets" feat. Kozmens – "Tautasdziesma"

Pirms "Supernovas" es biju pilnīgi pārliecināts, ka šis būs uzvarētājs. Nedaudz ironijas, nedaudz mūzikas un džeki, kuri saprot gan vienu, gan otru, noteikti ir zelta medaļas salikums. Tomēr, noskatoties šo dziesmu, sapratu, ka es to nesaprotu. Es īsti neiebraucu prikolā. Man bija sajūta, ka viņi ir centušies izbraukt tā, lai patiktu gan klasiskam "Supernovas" skatītājam, gan arī heiterim, kurš vēlas parēkt par "Eirovīziju", rezultātā sanākot ne šim, ne tam. Turklāt no visām lietām, ko viņi varēja darīt uz "Supernovas" skatuves, viņi izvēlējās darīt precīzi neko, ja neskaita Kozmena ietērpšanu skotu svārkos. Tas atgādina reizi, kad Latvija aizsūtīja Muktiņu un Jaukušu padziedāt cilindros, jo, haha, tas taču ir Muktiņš un Jaukušonoks cilindros zem lētas ļergas nosaukuma, dziedot itāliski.

Secinājums:

Šogad lielākais plusiņš visiem mūziķiem ir zemā konkurence. "Cehs.lv" mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs Kristaps Āls paredz, ka nav neviena izteikta un grandioza favorīta, tāpēc iznākums var būt pārsteigums. Starp favorītiem varētu būt gan "Dziļi violets", gan "Double Faced Eels", taču Āls pauž cerību, ka uzvarēs Markus Riva, kurš, objektīvi skatoties, vienīgais šajā pasākumā ir ar sirdi un dvēseli.

Ja mums ir lemts kārtējo reizi palikt pēdējiem, tad vismaz piepildīsim sapni kādam, kuram tiešām deg acis par "Eirovīziju", nevis dosim platformu kādam, kurš izlēmis tādā veidā īslaicīgi uzkačāt skatījumus dažām dziesmām, lai no tā ilgtermiņā neiegūtu absolūti neko.