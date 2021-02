31. janvārī lielākajās Krievijas pilsētās notika atbalsta akcijas Navaļnijam. Kā jau bija paredzams, formas tērpos ģērbti indivīdi sāka sist savus tautiešus ar stekiem, ar elektrošoku, pūst piparu gāzi sejā un, protams, noformēt administratīvā pārkāpuma aktus. Nevis aizturēt dažus nemiera cēlājus vai huligānus, bet pēc nejaušības principa, un to darīja tūkstošos. Saprotu, ka ne visi homonieši to darīja labprātīgi, pieņemu, ka arī daži no viņiem neatbalsta kleptokrātisko varas vertikāli, kas ir nozagusi Krievijas iedzīvotājiem miljardus, bet viņiem jādara savs darbs. Viņiem jāuzspiež likumpaklausība un jāsoda tie, kas tam nepakļaujas.

Te mēs nonākam pie pirmās daļas: kas ir likums?

Likums ir likumdevēju lēmums par to, kāda būs kārtība. Mums šo kārtību lemj Saeimā ievēlētie tautas pārstāvji. Vēlos atgādināt, ka Saeimā atrodas Gobzems, Stepaņenko, "glūņa" Dombrava un Eva Mārtuža, kuras darba datoru pārņēmis homofobisks mākslīgais intelekts, kas izsūta jauniešiem vēstules par anālajām baudām ķīniešu literatūrā. Imperfekti cilvēki veido imperfektus likumus. Likumi var un savā veidā ir represīvi. Un te pat nerunāju par likumiem tādā autoritārisma saindētā valstī kā Krievija, kur civilās brīvības sažņaudzas kā cilpa ap kaklu. Runa ir par to, ka kāds idiots var izlemt daļu no tavas dzīves kārtības.