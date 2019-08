Cehs.lv: Čeku loterija – VID ir radījuši jaunu vērtspapīru formu

Kad cilvēks nonāk grūtībās, vai tā būtu slimība, finanšu grūtības vai tuva cilvēka zaudējums, viņš kļūst viegli ievainojams, viņš būs gatavs dejot ar pašu nelabo, lai tikai viņa problēmas pagaistu, kaut tikai varētu uz brīdi pabūt ar zaudēto cilvēku, kaut no debesīm nokristu maiss ar naudu, kaut tikai notiktu brīnums un slimība izgaistu. Šie grūtie brīži ir īstais brīdis, lai draugi un tuvinieki būtu klāt un sniegtu atbalstu, lai teiktu kādu mierinošu vārdu, lai dotu plecu, uz kura paraudāt, taču ļoti bieži cilvēki slēpj savas problēmas no apkārtējiem. Īpatnēja iezīme cilvēku raksturā, daži negrib apgrūtināt citus ar savām problēmām, bet lielākā daļa instinktīvi uztver problēmu atzīšanu par vājuma izpausmi. Lai vai kā, problēmās nonākušie pēc palīdzības daudz labprātāk vēršas pie svešiem cilvēkiem, un labi, ja tie ir mediķi, psihiatri vai finanšu konsultanti.

Par laimi, ne visi cilvēki ir tik racionāli un prātīgi, ļoti daudzi dod priekšroku tikai ilūzijai par problēmas atrisināšanu, piemēram, ir cilvēki, kas vēzi ārstē ar strukturētu ūdeni un diētu, kas sastāv tikai no noteiktas krāsas ēdieniem, uz laiku, protams, līdz viņi nomirst. Sērojošie un depresijas māktie iet pie dziedniekiem. Cilvēki savas finanšu problēmas cenšas atrisināt ar astroloģijas palīdzību! ASTROLOĢIJAS! Viņi domā, ka plazmas bumbas miljoniem gaismas gadu attālumā var ietekmēt tieši katra divpadsmitā cilvēka karjeru, ceļojuma kvalitāti un iespēju sastapt romantisku piedzīvojumu Juglas degvielas uzpildes stacijas tualetē.

Redziet, kādreiz biju jauns un naivs, šķita, ka rakstīt ironiskus rakstiņus ir pakalpojums sabiedrībai, šķita, ka palīdzu izglītot sabiedrību, liekot tai domāt un izvairīties no sliktiem lēmumiem dzīvē. Tas laiks ir garām, man tuvojas apaļa jubileja un jāsāk domāt par savu un manu bērnu labklājību, šajā sakarā nauda ir ārkārtīgi svarīga. Atskārtu, ka esmu cīnījies ar vējdzirnavām, pat, ja man izdosies pārliecināt vienu plakanzemieti, ka planēta ir apaļa, viņa vietā drīz jau būs cits. Nolēmu, ka pietiek izniekot savus spēkus un sāku pelnīt uz ezotēriķu rēķina. Sak, ja es nepaņemšu to idiotu naudu, kāds cits to izdarīs.

Pirms kāda laiciņa uzsāku nelielu biznesu ar ēterisko eļļu un citu kosmētikas izejvielu tirdzniecību. Sāku ar to, ka izreklamēju savus produktus dažādās ezotērikas sociālo tīklu grupās, radīju nelielu mistēriju ar "šo īpaši labo eļļu nekur nevar nopirkt, bet varu sarunāt..." tipa muļķībām, tās idiotiem liek justies īpašiem. Iepērku eļļiņas no Āzijas vairumtirgotāja, pārleju tās mazās pudelītēs un tirgoju nost, iet uz urrā. Šobrīd jau produkti ir iegādājami oficiālā mājas lapā, tiem ir īpaši krāšņi apraksti par Āzijas senatni, Tibetas viedumu, dabas dziedinošo spēku, enerģijām un daudz ko citu, ko vairs neatceros, jo rakstīju vērienīgā narkotisko vielu ietekmē. Nevaru ne apstiprināt, ne noliegt, ka viena kokosriekstu sviesta kārba ir bagātināta ar mana dibena gāzēm un uz dažām "EKO" produktu līnijas kārbām ir trāpījis mans ejakulāts.

Ko tur liegties, es gribu miljonus, jo vairāk, jo labāk. Šī iemesla dēļ, centos izveidot savu loteriju. Manuprāt, loterijas ir visģeniālākais izgudrojums cilvēces vēsturē! Nav vieglāka veida, kā panākt, ka cilvēki labprātīgi atdod savu naudu. Loterijās pat visracionālākie no mums, dzīvojot ar ieilgušām problēmām, iemetīs nedaudz naudiņas, jo – a ja nu? Loterijas burvība ir tā, ka tā piedāvā potenciālu risinājumu jebkurai problēmai – daudz naudas! Naudas ir mūsdienu panaceja. Ezotēriskie idioti man iebildīs, sakot, ka dzīvē ir lietas, kuras nevar nopirkt, piemēram, laime un mīlestība. Bet tieši tāpēc es pelnu uz viņu rēķina, jo viņi ir idioti. Mīlestību var nopirkt. Visu var nopirkt, kaut arī esmu pilnīgs "liberasts", par attiecīgu samaksu esmu ar mieru Nacionālās Apvienības bērnu vasaras nometnēs stāstīt, ka Hitlers nav izdarījis neko nosodāmu.

Diemžēl izrādās, ka loteriju izveidot ir teju neiespējami. Latvijā uz nelaimīgo un izmisušo iedzīvotāju atnaudošanu monopols pieder tikai Latvijas akciju sabiedrībai "Latvijas loto". Kā jau varat saprast, viņiem nepatīk konkurence. Bet! VID savos konspiratīvajos nolūkos padarīt katru no mums par negodīgas uzņēmējdarbības "stukaču" ir izveidojuši ko tādu, kas maina visu loterijas paradigmu! Čeku loterijā, atšķirībā no "Latloto", ir garantēta laimesta izmaksa. Tas rada precedentu, kad katram čekam ir reāla monetāra vērtība, kas ir atkarīga no izlozē reģistrēto čeku skaita. Ņemot vērā, ka jūlijā ir reģistrēti 1600000 čeki, izdalot kopējo balvu fondu, sanāk, ka katra čeka vērtība ir 2 centi!

Lietas, ko labi pieprotu, ir skaitļi un biznesa iespēju saskatīšana. Latloto "5 no 35" loterijas galvenā laimesta iespējamība ir 1 pret 3,2 miljoniem, taču jūlija čeku laimesta iespējamība ir divas reizes lielāka jeb 1 pret 1,6 miljoniem. Jāņem vērā, ka ar katru reģistrēto čeku, laimesta iespējamība pieaug. Pēc manām aplēsēm, aptuveni piecdesmit tūkstoši cilvēku ir reģistrējuši vidēji 30 čekus katrs. Pie 30 izlozei reģistrētiem čekiem iespējamība laimēt galveno balvu "Čeku loterijā" ir 60 reizes lielāka, nekā Latloto "5 no 35". Nepārprotiet, šī joprojām ir ļoti niecīga varbūtība, bet garantētā laimesta izmaksa ļoti maina situāciju.

Manuprāt, ir radusies vajadzība pēc čeku biržas, kur cilvēki var pārdot vai iegādāties attiecīgā mēneša čekus par tirgus vērtību, ko noteiks pieprasījums. Varu saderēt, ka cilvēki būs gatavi maksāt vairāk par konkrētu datumu čekiem, vai tie būtu dzimšanas dienas čeki vai māņticības diktēti skaitļi. Atliek tikai ielikt mājas lapā izskaistinātu interviju ar pagājušā mēneša uzvarētāju un cilvēki pavilksies, cilvēki grib būt uzvarētāji. Viss, kas ir vajadzīgs, ir teksta lasīšanas programma, kas varētu nolasīt informāciju no čekiem, validēt ar VID datubāzi, ka šie čeki nav pievienoti izlozes sistēmai un ļaut tā pircējam aktivizēt šo čeku izlozei, kaut arī tas fiziski atrodas Latvijas otrā galā.