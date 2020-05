Man labpatīk uzskatīt sevi par cilvēku ar visai plašu redzesloku, un mani arī pārāk nesatrauc, kā citi izvēlas vadīt savu dzīvi, kamēr šīs izvēles nepārkāpj līdzcilvēku tiesības. Daži pat teiks, ka esmu visai liberāls, un daļa mūsu krietnās triecienbrigādes kvēlāko līdzjutēju uz to regulāri norādīja arī komentāros ar frāzēm par kalpību Sorosam un tā tālāk. Līdz Soross neaizliedza viņiem komentēt rakstus, ha-ha! Cenzūra, vai ne?! Bet šoreiz ar piemēru par cenzūru es vēlos nedaudz parunāt par tiesībām vispār. Lasi tālāk, mans konservatīvais draudziņ, un uzzini, kāpēc šis komentārs varētu kļūt par iedīgli jaunai likumdošanai jaunajā pasaulē, kur jāpanāk radikāli labējo un radikāli kreiso līdzpastāvēšana, ievērojot abu nometņu tiesības.

Šonedēļ tādi uzticami sazvērestības teoriju un homofobijas portāli kā Aleksa Džounsa "Infowars" un citi, maskējoties aiz sašutuma par vārda brīvības ierobežošanu, nelaida garām iespēju paņirgāties par geimeru un satura radītāju iecienītās tiešraižu platformas "Twitch" jauno moderatoru. Viņa ir transseksuālis – piedzima kā vīrietis, bet veica dzimuma maiņas operāciju. Sašutumu izpelnījās viņas – Stefas Loeras – dižošanās par to, ka nu viņas rokās ir vara.

"Man ir vara, viņi to man nevar atņemt, un, runājot atklāti, ir daži cilvēki, kuriem no manis vajadzētu baidīties, jo es pārstāvu moderatorus un dažādību," video sola Loera un brīdina, ka virtuālajā vidē "dabūs rokā" draņķugus cilvēkus. "Es iestāšos pret tevi, un punkts, un "Twitch" ir pilnvarojis mani to darīt." Kaut nesaskatu neko sliktu tajā, ka no platformām tiek izmesti tie, kas nodarbojas ar naida runu, un "Twitch" ir visas tiesības to darīt, daļa Loeras teiktajā saskatīja dižošanos un draudus vārda brīvībai.