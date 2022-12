'Cehs.lv': Gada svarīgākais raksts – 'Uzvarētāju un lūzeru tops 2022'

Iesoļojot divdesmit otrajā gadā, vēl bija zināmas cerības, ka tas būs labāks par aizvadītajiem diviem. Jo cik gan vēl sūdīgāk var būt – tev labi zināmi cilvēki mirst no kaut kāda mistiska vīrusa un tu pat nevari uztaisīt normālu piemiņas kodienu krogā, jo Kariņa–Levita režīms neļauj iet ārā un pašam noraut neesošo vīrusu. 2022. būs labāks, vismaz tāda bija sajūta pakrūtē.

Tagad nekādu šaubu nav – aizveram durvis uz draņķīgāko gadu ilgā jo ilgā laikā, bet aiz nākamajām arī nekāda cukurvate negaida. Būs sūri, taču triecienbrigādes "Cehs.lv" pienākumus sabiedrības priekšā neviens nav atcēlis. Pirms iesoļojam jaunajā, jāsaliek punkti uz "i" stāstā par aizgājušo. Tāpēc, dārgie lasītāji, te gada uzvarētāju un zaudētāju tops.

Ezītis vs Covid-19

Kam ir smaili pīķīši – tas ir viltīgs pēc velna un no tā grūti tikt vaļā? Nudien, tas nebūs neviens cits kā nešpetnais Covid-19, kas jau trešo gadu čakarē visu pasauli. Bez šaubām, ja šis būtu deviņu raundu boksa mačs, tad aizvadītais – trešais – raunds būtu par labu cilvēkiem. Ja pirmajos divos diezgan smagi dabūjām pa muti, tad 2022. gadā Covid-19 beidzot arī saņēma pāris labu "kombeņu" pa aknām un redeli. Sliktā ziņa ir tā, ka vēl daudz raundu priekšā.

Zināt, kam vēl ir smaili pīķīši, kas ir viltīgs pēc velna un no kā grūti tikt vaļā? No ezīšiem. Atšķirībā no piemīlīgajiem zīdītājiem, kas, ja var ticēt Margaritai Stārastei, saka "puk, puk, puk" un nevienam diži netraucē, šie ezīši pārņem Rīgu straujāk nekā vīruss. Ezīša krodziņi, ezīša ēstūži, ezīša kofīšopi. Jautājums ir nevis "vai", bet gan "kad" franšīze sāks piedāvāt pasažieru pārvadājumu un finanšu pakalpojumus.