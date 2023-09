"Ūūū, baltu ļaudis, sanāciet, sanāciet un gavilējiet – virsaitis Egils Lielais ir atgriezies no kaujas!"

"Stop, STOP! Pirmkārt, nevis "Ūūū!", bet gan "Ōōō!". Ūūū skan izsmējīgi, bet jums jāpriecājas. Otrkārt, kas tās par sejām? Tā, it kā no cīņas būtu atjājis nevis jūsu virsaitis, bet Jānis Briesmīgais," senlaiku drānās tērpušos cilvēku bariņu, ko ieskāva videokameras, strostēja režisors Alvis. "Tā jau arī ir," nomurmināja briļļains pusmūža kungs ar kažokādas ausaini galvā. "Muti!" uzrēja režisors. "Un novelc tās brilles, viduslaikos tādu nebija." Uz jandāliņu no zirga muguras noraudzījās Egils un nemierīgi knosījās. Viņam bija, ko teikt.



"Klausies, Alvi, man ilgi šitā