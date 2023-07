'Cehs.lv': Jauns prezidents vien nepilnu mēnesi, bet jau sākas trakumi

"Labdien. Vai es jums traucēju? Varbūt man un manam īpašniekam paiet maliņā?" tā noteikti viņš būtu teicis, ja prastu runāt. Viņš? Drīzāk – tas, jo runa ir par dzimumlocekli. Jā, jā – šis būs cincīšraksts. Piektās klases līmenis. Turklāt kāds tam sakars ar prezidentu un vispār jebko?

Tālākie notikumi nav izzīsti no pirksta (nu, vismaz būtiskākās lietas), bet ir pavisam reāli. Atzīsimies, ka reizēm ar to esam grēkojuši. Atslepenotais FSB dokuments par Putinu un Prigožinu nebija gluži īsts. Bet šoreiz gan bez jokiem!

Tā, lūk, kādu no kārtējiem vakariem pēc sevis spīdzināšanas trenažieru zālē, ieslidinājis pēdas pludmales čībās un pārmetis dvieli pār plecu, par kaut ko aizdomājies, šļūkāju no skapīša uz dušas pusi. Veči parasti ejās starp skapīšiem izmainās uzmanīgi kā tādi tankkuģi noslogotās ostās. Katra mazākā neuzmanība, nedod Dievs, saskaršanās ar pleciem, kamēr otrs ir pliks, var nozīmēt katastrofu. Tas nekas, ka vēl pirms 10 minūtēm šie paši veči viens otram stāvēja virs galvas ar vaļīgiem šortiem kājās vai, cieši apkampuši no aizmugures puspietupienā, auroja sejā: "Davai, Andža, vēl vienu! SPIED! Davai! PĒDĒJO!"

Šoreiz priekšā stāvošais objekts malā negāja, un tas mani atgrieza realitātē, izrāva no pārdomām. "Tā, kāds neievēro savu joslu?" jau biju gatavs dedzinošam skatienam. Bet tas beigās iznāca apmulsis. Paceļot galvu (nedaudz, jo objekts bija maza auguma), nācās vien atzīt acīmredzamo neticamo. Uz mani lūrēja sieviete vecumā tā ap 50, lupatu vienā un atkritumu maisu otrā rokā. Viņa, protams, bija apģērbta. Un atradās veču ģērbtuvēs neskaitāmu pliku dandāļu ielenkumā