Kur vien pavērsa skatu, apkārt sniedzās milzīgs saulespuķu lauks. Bez gala un malas. Seržants Oļehs pakāpās uz krievu pamestās un nu Ukrainas spēku rīcībā esošās zenītartilērijas iekārtas un, lūkojoties tālskatī, apgriezās 360 grādus. "Aizvien nekā, seržant?" "Aizvien nekā." Tuvos un tālos labības un saulespuķu laukos ar binokļiem šādi apkārt vērās vēl simtiem seržantu. Vairums ukraiņu bruņoto spēku pozīciju bija izvietotas apmēram 100 kilometru attālumā no jebkādiem būtiskiem infrastruktūras mezgliem, pilsētām un stratēģiskas nozīmes objektiem. "Amnesty International" gandarīti secina, ka Ukrainas bruņotie spēki beidzot karo taisnīgi, neapdraudot civiliedzīvotājus.

Aizvadītajā nedēļā "Amnesty International" publicēja ziņojumu, kurā kritizē Ukrainas bruņotos spēkus par tādu kara vešanas praksi, kas apdraud civiliedzīvotājus. Iesākumā ar nelielu atruniņu, ka tas, protams, neattaisno Krievijas uzbrukumu Ukrainai, organizācija ziņojumā klāsta, kā Ukraina faktiski pati uzaicina Krieviju nogalināt Ukrainas civiliedzīvotājus. Varētu pat teikt, ka izprovocē, vai ne?

⚡️ Ukrainian forces have put civilians in harm's way by establishing bases and operating weapons systems in populated residential areas.