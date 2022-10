'Cehs.lv': Kā izmantot Krievijas 'dižo uzvarētāju' kultu pret pašu Krieviju

Ja savāktu visus Jēzus krusta gabaliņus, kas pasaulē jebkad pārdoti dziļi reliģioziem cilvēkiem kā autentiskas relikvijas, Jēzus būtu piesists vismaz četras tonnas smagā krustā. Hmmm. Neesam būveksperti, bet Pārdaugavā nogāztais okupeklis ir daudz, daudz smagāks par četrām tonnām. Un mums saistībā ar to ir vismaz viena ideja...

Protams, ir ļoti patīkami sekot līdzi uzmundrinošajiem video par to, kā Ukrainas spēki pazemo svaigi mobilizēto okupantu vienības, taču jāapzinās, ka Krievijai ir divas lietas – ārkārtīgi daudz cilvēku un absolūti nekādu sirdsapziņas pārmetumu triekt viņus nāvē uz citu valsti kaut vienās galošās un tikai ar mēslu dakšu rokās. Šobrīd redzam, ka kaujas spara ukraiņiem netrūkst, taču viņiem vienkārši kādā brīdī var beigties himari un patronas. Atslābt nedrīkst, un atbalsts ir nepieciešams aizvien. Taču šobrīd arī Latvijas sabiedrība ir zināmās sprukās. Jā, var turpināt atgādināt, ka vismaz uz mūsu mājām nekrīt raķetes, un tas tiešām ir nenovērtējami. Taču brīdī, kad ģimenei par īri, komunālajiem maksājumiem un apkuri mēnesī būs "jānoliek" puse no algas, tas nepalīdzēs. Valdībai būs jātērē nauda cilvēku atbalstam šajā laikā, un, cerams, tā arī notiks. Bet būtu skaisti, ja mēs tomēr varētu ukraiņiem aizsūtīt arī to bairaktaru, ar kura saziedošanu neveicās tik naski kā leišiem. Kā to panākt?

Ar sabiedroto milzīgu atbalstu izcīnītā uzvara Lielajā Tēvijas karā Otrajā pasaules karā ir Krievijas sabiedrības reliģija, un visi monumenti – groteski uzvaras "Jēzus krusti". Tostarp arī nogāztais okupeklis, kas šobrīd ir liela betona un armatūras čupa aiz žoga. Ko tālāk? Visvienkāršāk, protams, to būtu salādēt kravas automašīnās un aizvest uz izgāztuvi, un tāds šobrīd laikam arī ir plāns.

Pirms nogāšanas cilvēki Krievijā gan bravūrīgi solīja, ka ir gatavi ņemt pieminekli pie sevis. Mums ir lieliska iespēja šo vēlmi piepildīt – tikai pa gabaliņiem.