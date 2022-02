Man ir daži paši mīļākie Latvijas vēstures fakti, kas daudziem nav zināmi. Ādolfs Hitlers savulaik ir bijis Malnavā, grupa "Boney-M" ir uzstājusies Baltinavā, bet pirmo Lietuvas valsts karali Mindaugu nogalināja pie Aglonas. Tas notika 1263. gadā. Tieši šī leišu dižkunigaiša slepkavība, manuprāt, Latvijai un arī Ukrainai var radīt diezgan pamatīgas problēmas, ja ņemam vērā Krievijas diktatora Vladimira Putina jaunieviestās vēstures skaidrošanas tradīcijas un valstu pārmantojamības principus.

Laikā, kad latvieši iznāca no meža un kļuva par vācu bruņinieku pakalpiņiem, lietuvieši stāvēja stipri un 1183. gadā nodibināja savu valsti. Lietuvieši jeb, precīzāk, žemaiši palika pēdējie Eiropas pagāni, cītīgi pretojās Vācu ordenim, bet 13. gadsimta vidū dižkunigaitis Mindaugs kļuva par pirmo Lietuvas karali un apvienoja lietuviešu ciltis vienā valstī. Te jāpiemin, ka lietuviešu bērniņiem skolā ir krietni grūtāk nekā mūsējiem. Mums vēstures stundās aptuveni 700 gadu posms no kāda 1200. gada līdz 1900. gadam parasti tika apzīmēts pavisam īsi – "700 verdzības gadi", bet mazajiem lietuviešiem ir jāzina no galvas visi šie leišu karaļi – Dausprungi, Mindaugi, Ķēstuši un Jagaiļi – ar visiem dzimšanas datiem un entajām sievām.

Tieši Jagailis 1385. gadā dikti izdevīgi apprecējās ar poļu princesi Jadvigu un kļuva par Polijas–Lietuvas valsts karali. Šajā brīdī sākas stāsts par Lietuvas valsts lielāko varenības brīdi, kas šobrīd gan vairs ir redzama tikai mācību grāmatu kartēs un lietuviešu vēlmē uz 600 kvadrātmetru zemesgabaliņa celt četrstāvu privātmāju ar dīķi.