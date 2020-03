'Cehs.lv': Kartupeļu talka martā jeb kā vīruss izgaismo dažādu šķirņu lohus

Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" pandēmija ir pamatīgs spēriens ar cietu lakkurpi tieši zem ceļgala bļodiņas. Drausmīgi nepatīkams un sāpīgs, bet varbūt pat vajadzīgs spēriens. Nekas tā nepalīdz salikt lietas pa plauktiņiem kā neliela krīze – vai liela krīze, kā šajā gadījumā.

Valdības redzēs savas stiprās un vājās vietas ārkārtas situāciju menedžēšanā, veselības aprūpes sistēmai arī eksāmens, kam ideālā gadījumā būtu jānoslēdzas ar sistēmas uzlabošanu. Ekonomistiem lieliska izdevība tikt pie datiem par globālu veselības krīžu ietekmi uz tautsaimniecību un samērīties ar p...rognozēm, kuram galu galā izrādīsies precīzākas. Sociālās drošības sistēma noskaidros, cik stipri tai pleci un mugurkauls, cik "var nest", bet "Cehs.lv" Mākslīgā intelekta laboratorija, kā allaž, pievērsīsies socioloģijai. "Covid-19" pandēmija ir mūsu līdz šim lielākais lauka pētījums. Kartupeļu lauka.

Apkopojām visus pieejamos datus no vietējām "Facebook" grupām, kas veltītas "Covid-19" tematikai, privātajiem sociālo tīklu kontiem, kā arī balss ierakstiem no telefoniem (jā, jā, jūs noklausās – kā gan citādi Lielā reklāma zinātu, ka autoatslēdzniekam no Imantas sociālā tīkla jaunumu lentē banerī jāpiedāvā filmas "Brat-2" "Blu-Ray" izdevums, 92. gada BMW un cepumi "Svetlana"?). Nu lūk, iebarojot šos datus mūsu Mākslīgā intelekta laboratorijas superdatorā "50R055", izkristalizējās vairākas vīrusa sezonas kartupeļu šķirnes.

Lielā brāļa kartupeļi. Šīs šķirnes kartupeļi atpazīstami pēc tādām frāzēm kā "Valdībai kārtējais iemesls aizliegt, aizliegt, aizliegt!" un "Negaidīta pandēmija? Nē. Viss norit pēc plāna, ha ha ha... (raudoši smejošais smaidiņš)". Šīs šķirnes kartupeļi uzskata, ka vīrusu ir izstrādājuši ķīnieši, amerikāņi, krievi, vācieši vai... (ievieto jebkādu nāciju pēc savas politiskās pārliecības), vai arī iepriekš minēto kopums – Globālā valdība. Motivācija? Visdažādākā, bet pārsvarā parastais komplekts – pasaules iedzīvotāju "ielikšana ķešā", totāla kontrole, populācijas samazināšana. Parasti atsaucas uz marginālu blogu autoriem, kas, no sašutuma sprauslājot objektīvā dzeltenīgu siekalu burbulīšus, video buldurē par to, ka tas viss ir apzināti izdomāts, jo kāpēc gan apzināti nesagraut pasaules ekonomiku, vai ne? Parasti šo ļauno plānu kartupelis pamato ar Globālās valdības vēlmi ierobežot vai mainīt kādu viņam svarīgu lietu. "Un to visu viņi dara tikai tādēļ, lai..." – un te ievietojam jebko, sākot no "aizliegtu smēķēt benzīntankā" un "samazinātu gaļas procentu manā mīļākajā doktordesā" līdz pat "legalizētu geju laulības" vai "padarītu visus bērnus par vegāniem".

Nākamā šķirne ir neticīgie kartupeļi. Tiem ir daudz kopīga ar jau minētajiem kartupeļiem, jo arī viņi ir Lielā brāļa idejas piekritēji, bet atšķirībā no iepriekšējiem uzskata, ka vīrusa nemaz nav, nevis tas ir apzināti izstrādāts Globālās valdības laboratorijās. Šos kartupeļus var atpazīt pēc frāzēm "Kāds vēl tic, ka tas vīruss eksistē :D?", "Es neesmu redzējis nevienu koronas slimnieku, jūs esat? :D:D?" utt. Amizantā kārtā kartupelim šis arguments nekādi nedisonē ar to, ka viņš nav redzējis arī Globālo valdību, taču ir pārliecināts, ka tā eksistē un, visticamāk, izseko arī viņu, jo viņš ir šausmīgi interesants globālajai elitei.

Viena no bīstamākajām šķirnēm ir pārliecinātie kartupeļi – viņi pilnīgi droši zina, ka nav slimi un nesaslims, kaut tikko atgriezušies no Itālijas un vēl sestdien nodeva uguņus daudzu ārzemnieku regulāri sodomizētā krogā Vecrīgā, kur uzsūca čoma izgāzto alu pa taisno no letes. Viņi ir īsti mužiki/vecenes un neraustās no kaut kāda sūda vīrusa, kas tā pati parastā saaukstēšanās vien ir, tāpēc uzskata, ka priekšniecības norādījumus par darbu attālināti ievēro tikai geji un mīkstie. Lai pierādītu, cik īsti mužiki viņi ir, šie kartupeļi uzspēlēti dara pretēji atbildīgo iestāžu rekomendācijām. Gadījumā, ja kartupelim sanāk saslimt, viņam bieži vien paveicas – viņš ir aptuveni 25–40 gadus vecs un nav riska grupā. Tas tikai pastiprina viņa pārliecību, ka "vīruss tāds sūds vien ir". Nesaskata saikni starp savu rīcību un pēc divām nedēļām smagā stāvoklī hospitalizēto tēvu vai vecmāmiņu.

Biznesa kartupeļi ir šķirne, kuras vidējais pārstāvis uzskata, ka vīrusam ir jāpakārtojas viņa mazajam vai vidējam uzņēmumam, nevis otrādi. Viņš ir sašutis par ierobežošanas pasākumiem, jo tas nozīmē, ka mēnesi pie viņa uz servisu neviens nebrauks labot savu auģiku un bumeru vai pirkt citus attiecībā pret darba kvalitāti krietni pārcenotus pakalpojumus. Šis karpelis reizēm arī maksā algu aploksnēs, bet vienlaikus brīnās, kāpēc darbinieki tik paniski baidās tikt atlaisti, jo "var taču pasēdēt uz bezdarbnieka tos dažus mēnešus"!

Ceļotājkartupeļi – šī šķirne negrasās atteikties no saviem ceļojuma plāniem, jo "all-inclusive" dzeršana kāda vidēji nolaista Grieķijas moteļa baseina malā ir tikai reizi gadā un nekādas kataklizmas to neizjauks. Piedāvāto iespēju atgriezties pirms robežu slēgšanas ar speciāli nodrošinātiem papildreisiem uztver ar "Viņi, ko, ahu**ļi? Man vēl divas dienas kūrortā!". Īsāk sakot – dara klaji pretēji rekomendācijām un brīdinājumiem un pēc tam vaino valdību, ka netiek atpakaļ valstī.

"Instagram" kartupeļi – arī šī kategorija krīzi sagaida aiz robežām, taču atšķirībā no iepriekšējiem nevis 100 valstu tūristu pāļa dvingas piesūcinātā 20 kvadrātmetru numuriņā, bet kādā eksotiskā Dienvidaustrumāzijas valstī uz balkona ar masīvām šūnakmens vai dolomīta margām un tumši zaļiem kalniem fonā, rokā konkrēta zīmola pulkstenis un šmiga. Šie kartupeļi pelna iztiku ar skaistas dzīves ilūziju pārdošanu iepriekš minēto kartupeļu sievām un uzskata, ka glīta pēcpuse un krūtis ir gana labs iemesls, lai diskreditētu pilnīgi jebkuru epidemiologa ieteikumu.

Apgarotais kartupelis – šie kartupeļi ir sajūsmā par mājās sēdēšanas laiku, jo acīmredzami arī ikdienā neko vairāk nedara. Pamatā var atpazīt pēc aicinājumiem "šo laiku veltīt tikai sev, ielūkoties sevī, pabūt ar sevi, izzināt sevi, sevi, sevi, sevi!". Citi šajā laikā no mājām sūri rukā, ar otru roku pieskatot divus piecgadniekus, kuriem nav tik viegli pamatot, kāpēc tagad nebūtu vēlams bļaut visskaļāk un zieķēt uz durvīm šokolādes krēmu. Tie, kas var rukāt no mājām, vēl ir salīdzinoši veiksmīgā situācijā iepretim tiem, kuri vienkārši tika atlaisti vai sēdēs vismaz mēnesi bez algas. Viņiem ļoti patīk aicinājumi šajā laikā visu dienu pīt sapņu ķērājus un priecāties par šo Dabas mātes dāvāto iespēju izmēģināt 50 jaunas smūtija receptes un jogas pozas klēpja auglībai.

Dziedniekkartupeļi tic vīrusam, taču vienlīdz tic tam, ka no tā nav jābaidās, – ja tu ēd ķiplokus, rīvējies ar aukstā ūdenī izmērcētu raupju dvieli un ik vakaru iešauj sotaku, tevi vīruss noteikti "neķers". Par to sotaku – mēs nenosodām, tikai novērojums. Šie vēl ir samērā izplatīti un primitīvi dziedniekkartupeļi, kuru pretvīrusu zināšanas aprobežojas ar savulaik no mammas vai vecmammas dzirdēto, savukārt augstākā astrālā līmeņa dziedniekkartupeļi iesaka jau krietni neordinārākas metodes, sākot ar koraļļu pulvera ņukāšanu un istabu dezinficēšanu ar ēteriskajām eļļām līdz pat krāsainu spēkakmeņu un stipru vārdu terapijām.

Īpaša apakškategorija jau minētajiem ir homeopātu kartupeļi, kuri it kā sevi dēvē par mediķiem, tādējādi cenšoties radīt lielāku ticamību sevis teiktajam, bet principā aicina vīrusu, pret kuru pagaidām nav vakcīnu, kā arī nav specifisku medikamentu pret tā izraisīto infekciju, uzveikt ar cukurzirni vai spirta šķīdumu, kuram blakus pastāvējis pelašķu vīkšķis. Īpaši bīstami, jo uzdodas par zinātniski pierādītas medicīnas pārstāvjiem un "pavelk" līdzi daudzas citas kartupeļu šķirnes.

Visbeidzot – reliģiozie kartupeļi, kuri to visu uzskata par neko citu kā Dieva pārbaudījumu un attiecīgi ir droši, ka viņus kā īsteni krietnus un bijīgus ļaudis vīruss neķers. Cik labi tas darbojas? Nu, varam atskatīties vēsturē, kur 14. gadsimtā pret buboņu mēri viena no krietnākajām terapijām bija sevis slānīšana ar rīkstēm, skaļi nožēlojot blenšanu uz kaimiņa sievas atsegto potīti un citus nāves grēkus.

"Cehs.lv" kvantu superdators savu darbu ir padarījis. Nu darbs Priekuļu laukaugu selekcijas institūta pētniekiem svaigi uzskaitītās kartupeļu šķirnes izpētīt un precīzi klasificēt.