'Cehs.lv': Kas 'Doždj' situācijai ir kopīgs ar piedzērušos bāra kausli

Lai vai kā, pēc vairāku minūšu formālām sarunām, kurās tika skaidrots, ka šajā iestādē neviens ar viņu nekausies, jo visi ir solīdi ļaudis, jaunietis tomēr atsauca savu piedāvājumu. Gan es, gan īpašnieks, gan viņa kompānija nopriecājās, ka tas nu ir atrisināts, un galu galā neviens ļaunu prātu neturēja. Katram muļķim no malas taču skaidri redzams, ka džeks vienkārši ir piedzēries un nesaprot, ko dara. Lai kreiso āķi pirmais met tas, kurš nav vainīgs, vai ne?

Pāļa Rokijs savu skatienu divas minūtes vēlāk fokusēja uz īpašnieku: "Saderam, ka es varētu tevi uz vietas izrubīt?"

"Metiet to mudaku ārā," ar dziļu vilšanos saimniekam noteica izrubītāja draugu kompānijas pārstāvis. Arī viņiem vairs nebija nedz spēka reputācijas aizstāvēšanai, nedz argumentu tam, kāpēc šim marginālim vēl būtu jāatrodas tik izsmalcinātā iestādē, kāda ir šī pussabrukusī kultūrvieta.

Jā, visticamāk, neviens no šī džeka nebūtu dabūjis pa muti, pat ja viņš ķertos pie sava plāna realizācijas. Jā, viņš bija vakaru līdz tam brīdim vadījis bez konfliktiem. Un, jā, viņš no iestādes pelnīti izlidoja multeņu cienīgā veidā bez iespējas atgriezties. Kāpēc iepriekš no naktskl... kultūrvietas viņu neizraidīja, bet tagad tas notika? Pirmkārt, uzkrita uz nerviem. Otrkārt, palika ļoti grūti viņu aizstāvēt. Drusku līdzīgi kā ar "TV Rain".

Aizvadīto gadu laikā publiskajā telpā kā problēma ir identificējusies ļoti slikta telpas "lasīšana". Pavaicājiet vienam otram "Twitter" mediķim, reportierim vai neievēlētai partijai, kādu reakciju var izraisīt nevietā augstprātīga komunicēšana pat pie nosacījuma, ka svēti tici savai taisnībai. "TV Rain" gadījums nacionālajai pašapziņai varbūt ir nedaudz mierinošs – nespēja "nolasīt" telpu, izrādās, nav tikai specifiska latvieša īpatnība.