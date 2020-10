Atbildot uz virsrakstā minēto jautājumu – nedz eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, nedz Aldis Gobzems nav bijis premjerministrs, kaut viena no minētajām personām pat mēģināja par tādu kļūt. Visādi citādi abām minētajām personām nav absolūti nekā kopīga. Tā kā virsraksts savu klikšķēsmas uzdevumu izpildīja un tu šo rakstu atvēri, nu varam to pabīdīt malā un ķerties pie raksta pamatjautājuma, kam nav nekāda sakara ar eksprezidenti, bet pavisam neliels sakars ar eks-gandrīz-premjeru. Proti, jautājums ir par to, kā izglābt valsti, kura tūlīt, tūlīt tiks nozagta jau pēdējos 30 gadus.

Ir skaidrs, ka viens nav cīnītājs, lai arī cik (un te citēsim kādu dižu politiķi) "izglītots, lielisku karjeru, gudrs, izskatīgs, harismātisks un spēcīgs" šis cilvēks nebūtu. Šādus cilvēkus vajag daudz, vēlams, pilnīgi visu nākamās Saeimas sastāvu. Tā un tikai tā valdošo kliķi varēs aizvākt no siles uz visiem laikiem, jo labi zināms ir teiciens par pilienu darvas, kas sagandē visu medus mucu. Nu, labi, sākumam pietiks ar parastu vairākumu, taču aizvien tam tāpat nepieciešams prāvs skaits pareizi domājošu ļaužu. 13. Saeimas vēlēšanās pie vietas parlamentā tika 6,84% no kandidātiem un apaļa 0% no nekandidātiem, kas ir galēji netaisnīgi un kaut kāds stulbs totalitārisms. Kur Atēnas polisas šūpulī izauklētie ideāli par tiešo pārvaldi? Tāpēc, lai palielinātu izredzes izglābt valsti, vajadzēs daudz jo daudz gan pareizi domājošu kandidātu, gan nekandidātu, kurus no kandidēšanas varbūt attur vien tādi muļķīgi kliķes noteikti ierobežojumi kā tīšs kriminālpārkāpums vai sēdēšana cietumā.

Taču uzsvars šeit ir uz "pareizi domājoši", tāpēc "Ceha" Mākslīgā intelekta laboratorijas Kvantu polittehnoloģijas neironu tīklu programmēšanas nodaļas speciālists Kristaps Āls liek priekšā rokasgrāmatu "10 populista valsts glābšanas baušļi", kas tapusi, rūpīgi analizējot trīs izcilu politiķu taktiku – eks-gandrīz-premjera Gobzema, Vladimira Žirinovska un par mesiju noturētā Braiena Koena, tēla no komiķu kopas "Monthy Python" kinofilmas "Life of Brian". Ņem vērā tos, un arī tu nākamajās vēlēšanās būsi viens no simttūkstošpirkstainās dūres, kas satrieks pīšļos F Viņķeli un visu viņas kliķi.