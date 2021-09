Rīgas dome radošajās izpausmēs vienmēr ir turējusi ļoti augstu latiņu, nodrošinot portāla "Cehs.lv" kolektīvu ar saturu gadu gadiem. Vēl nesenā pagātnē turam atmiņā Tērbatas ielas Covid-19 festivālu, kā arī sacīkstes par to, kurš sasaukums ieviesīs visvairāk vicemēru krēslu, nemaz nerunājot par tādu žanra klasiku kā "Dzanuškāna pētījums", "nanoūdens" u. c. Arī šobrīd, domājot par aktualitātēm valstī, rātskungi ir rēķinājušies ar Kristapa Āla interesēm, pasviežot ideju, ka galvaspilsētā varētu ieviest naktsdzīves mēru.

Uzticamākie lasītāji zinās, ka parasti Kristaps Āls ievēro labākos žurnālistikas ētikas standartus, kas paģēr no politiskiem amatiem turēties pa gabalu. Tomēr šoreiz iezīmējas situācija, kurā, pateicoties K. Āla kompetencei un zināšanām, sabiedrībai un valstij lielāku devumu ir iespējams sniegt, nevis komentējot procesus, bet gan aktīvi iesaistoties "otrā pusē".

Tieši tāpēc "Cehs.lv", cerot, ka šī ideja tiks strauji attīstīta, vēlas par pirmo Rīgas naktsdzīves mēru izvirzīt Kristapu Ālu, šajā rakstā ieskicējot īsu prioritāšu sarakstu, ko Āls varētu īstenot rīdzinieku interesēs.

Neviens cilvēks nevar būt spējīgs kvalitatīvi pildīt amata pienākumus bez labiem konsultantiem, tāpēc K. Āls ierosina līdz ar nakts mēra amata izveidi paredzēt finansējumu nakts vicemēram. Šim postenim ļoti piemērots kandidāts būtu Māris Olte.