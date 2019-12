Pirmā advente aiz muguras, un arī Ceha šturmbrigādes biedri, nomainījuši metinātāja priekšautu pret adītu džemperi un pieķerdami sevi ik pa brīdim liegi dungojot "klū-u-sā nāākts...", šajā gaišajā laikā labprāt parunātu par garīgo un skaisto, tomēr arī šonedēļ Ceha triecienbrigāde atkal gribot negribot spiesta runāt par miesisko – mūsu jaunās paaudzes reproduktīvo veselību.

Proti, tie, kam rūp Latvijas jaunatnes labklājība un mūsu nācijas atjaunotne saticīgā un ģimeniskā augsnē (ģimenes definīciju skatīt Bībelē, augsnes definīciju – Tēzaurā), būs dzirdējuši par 27. novembra jandāliņu Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā.

Pie skolēniem bioloģijas stundas laikā viesojās pārstāve no Krīzes grūtniecības centra Judīte Briede–Jurēviča, lai pastāstītu šo to par riskiem, neapdomīgi metoties starp palagiem ar klasesbiedru vai kādu citu biedru. Tostarp tika minēts:

"Esam tev pasnieguši pierādījumu kopsavilkumu par prezervatīviem. Tas viss tika stāstīts, lai samazinātu risku inficēties ar kādu no STS. Bet prezervatīvu lietošana ir kā krievu rulete – "spēle", kurā vienu lodi ieliek sešu ložu aptverē, tad to pagriež apkārt, notēmē ieroci pret tavu galvu un izšauj. Pirmā lodes kamera ir prezervatīvs, kas plīst, un tu dabū sifilisu, otrajā tu iegūsti STS, no kā prezervatīvi neaizsargā vispār, trešajā tu inficējies ar nāvējošu slimību, ceturtajā tu iegūsti pavisam jaunu STS, kas vēl nav pētīta.

Cik ļoti tu rūpējies par sevi? Dažreiz šķiet, ka Amerikā ir tāda veselības aprūpes filozofija, kas pieņem, ka tu pats nevarētu izlemt sevi pilnībā aizsargāt no STS un grūtniecības. No tā izriet, ka tu pats nevari izvēlēties pataupīt seksu, līdz būsi precējies. Tāpēc prezervatīvi ir tik plaši reklamēti, pat zinot to daudzās nepilnības. Moto šķiet tāds: "Viņi nevar kontrolēt savas kaislības, tātad teiksim viņiem, ka prezervatīvi patiešām darbojas, tad viņi vismaz tos lietos." Kādēļ nepateikt patiesību par prezervatīviem un patiesību, kā patiešām sevi aizsargāt?

Lūk: prezervatīvi nepiedāvā pilnīgu aizsardzību pret STS vai grūtniecību. Ir iespējama inficēšanās ar STS gan vīriešiem, gan sievietēm neatkarīgi no tā, vai prezervatīvu lieto vai nē.

Drošākais veids, kā izvairīties no neplānotas grūtniecības vai jebkuras inficēšanās ar seksuāli transmisīvo slimību, ir atturēties no seksa (no jebkura seksuāla kontakta), kamēr neesi precējies. Kad precēsies, izvēlies partneri, kas nav inficējies ar STS, un esi seksuāli uzticīgs laulībā."

Jā, Ceha Mašīnmācīšanās institūta virsprogrammētājs un mākslīgā intelekta eksperts ar 20 gadu pieredzi nozarē Kristaps Āls norāda – parastam lasītājam šķitīs, ka jau pirmie teikumi no publiskotā fragmenta liecina – tas, protams, ir izņemts no konteksta un, kā nojaušams, pirms tam klāstīta pavisam cita, datos balstīta statistika par prezervatīviem. Tomēr, pārkonvertējot fragmentu kubitu algoritmā un iebarojot to apstrādei, pagaidām Latvijā vienīgajā plaši pielietojamajā kvantu datorā mikrosekunžu laikā secināms, ka arī "no konteksta izrautais fragments" par šo to liecina.

Pirmkārt, Krīzes grūtniecības centrs neko nesaprot no ieročiem. Raugi, krievu rulete šeit dēvēta par spēli. Spēle, īpaši, ja tā ir ar "azart" priekšā, iekļauj riska faktoru. Vienrocī laimētavā vari pakāst piecīti, krievu ruletē – daļu smadzeņu. Tomēr šajā gadījumā pienācīgāk būtu krievu ruleti dēvēt par rotaļu. Rotaļām ideālā gadījumā jābūt drošām, un šoreiz krievu rulete tāda, kāda tā minēta tekstā, būtu absolūti droša. Proti, "ja vienu lodi ieliek sešu ložu aptverē", būs pagrūti izšaut. Lode ir tas mazais puļķītis ar parasti noapaļotu galu, kas lido laukā pa stobru pēc šāviena izdarīšanas, bet, lai viss jestrais blīkšķis notiktu, nepieciešamas arī dažas citas sastāvdaļas, sakomplektētas tādā verķī kā patrona. Un vispār, lodes, visticamāk, izbirtu no revolvera cilindra, ja ieroci sasvērtu uz priekšu vai atpakaļ. Prieks, ka Krīzes grūtniecības centrs iesaka jauniešiem drošāko šīs ikoniskās bandītu un armijnieku spēles versiju ar 0% iespēju nošauties.

Otrkārt, klasiskajā krievu ruletē cilindrā ir viena patrona. Arī šajā gadījumā tā norādīts, taču tālāk analoģija ar prezervatīviem lika iespringt pat kvantu datoram. Jāatgādina citāts: "Pirmā lodes kamera ir prezervatīvs, kas plīst, un tu dabū sifilisu, otrajā tu iegūsti STS, no kā prezervatīvi neaizsargā vispār, trešajā tu inficējies ar nāvējošu slimību, ceturtajā tu iegūsti pavisam jaunu STS, kas vēl nav pētīta..." No tā izriet, ka veiksmīga dzimumakta iespējamība (šajā gadījumā par veiksmīgu uzskatīsim nevis seksu, kas ir ilgāks par pusotru minūti un sagādā baudu ne tikai debesu zvanu īpašniekam, bet tādu, kurā neviens nesaķer šekuma mošķus un meitene netiek apaugļota) ir ārkārtīgi mazticama. Prezervatīvs (jebšu Krīzes grūtniecības centra minētā "lode") ir mazefektīvs, un izredzes saķert ko nelāgu ir krietni lielākas par izredzēm, ka "saies". Krīzes centra kompetenci neapšaubām, tāpēc iesakām visiem tiem pētnieku tūkstošiem, kas prezervatīvu efektivitāti lēsuši caurmērā 96–98% robežās, naski atsaukt šos maldinošos rezultātus. Protams, ja vien viņiem nemaksā Lielais Kondoms, un te mēs nonākam pie...

...treškārt: "Tāpēc prezervatīvi ir tik plaši reklamēti, pat zinot to daudzās nepilnības. Moto šķiet tāds: "Viņi nevar kontrolēt savas kaislības, tātad teiksim viņiem, ka prezervatīvi patiešām darbojas, tad viņi vismaz tos lietos."" Te īsti pat nav komentāru arī Ceha virsprogrammētājam un Reproduktīvās veselības klīnikas galvenajam speciālistam K. Ālam – "iestāstīt, ka prezervatīvi patiešām darbojas" ir no "plakanās Zemes" konspirāciju plauktiņa.*

Ceturtkārt, "drošākais veids, kā izvairīties no neplānotas grūtniecības vai jebkuras infekcijas ar seksuāli transmisīvo slimību, ir atturēties no seksa (no jebkura seksuāla kontakta), kamēr neesi precējies. Kad precēsies, izvēlies partneri, kas nav inficējies ar STS, un esi seksuāli uzticīgs laulībā". Tā kā esam vīlušies uzzināt, ka precēšanās automātiski tomēr neatceļ STS, bet laimīgas laulības priekšnoteikums ir no šekuma knišļiem brīvs partneris, ierosinām jauniešiem nēsāt kaklā kartītes ar uzrakstu "Man nav STS", "Man ir sifiliss", "Man ir gonoreja" utt. Tādējādi netiks velti tērēts laiks attiecībām bez nākotnes. Iedomājieties, cik nepatīkamā situācijā varētu nonākt, ja pēc trīs gadus ilgas šķīstas kopdzīves dienu pirms došanās pie altāra un ilgi gaidītās mešanās palagos līgava pateiktu: "Klau, Jēkab, mums jāparunā..."

Turklāt kāda jaunava vārdā Marija ir skaidrs apliecinājums tam, ka arī pilnīga atturēšanās no seksa nepasargā no nevēlamas grūtniecības. Spekulācija, bet, iespējams, efektīvāka kontracepcija būtu čolka.

Pa plauktiņiem salicis Ceha Mašīnmācīšanās institūta kvantu datora analīzi par Krīzes grūtniecības centra izdales materiāliem, K. Āls nobeigumā ķeras klāt skolas pārstāvju skaidrojumiem, kāpēc tādā sekulārā valstī kā Latvija bioloģijas stundās tiek pasniegtas šādas vieslekcijas. Ģimnāzijas sociālā pedagoģe Maija Gaile skaidro, ka, "meklējot temata lektorus, ir izpētījusi Krīzes grūtniecības centra vadmotīvus, statūtus un, saprotot, ka šai organizācijai nav saistības ar reliģiju, nolēma uzaicināt novadīt lekciju".

K. Ālam bija nepieciešama tieši 5 sekundes un divus klikšķus gara izpēte, lai secinātu, ka minētā centra vietnē sadaļā "Pamatvērtības" Dievs ir minēts vairāk nekā vienu reizi, bet "centra darbības pamatā ir kristīgā ētika". Sociologs K. Āls to komentē šādi: "Gailes kundze acīmredzami ar frāzi "nav saistības" saprot ko pavisam citu nekā pārējie cilvēki. Tikai un vienīgi kā nejauša sakritība ir vērtējams arī tas, ka lektores Judītes Briedes-Jurēvičas "Facebook" profilā regulāri tiek pārpublicēti ieraksti ar citātiem no Bībeles, tostarp attēls ar Bībeli, kas attēlota kā pistole, un parakstu, ka "Dieva vārds ir spēcīgākais ierocis". Tas nekādā veidā neliecina par lektores vērtību sistēmu, tāpat par to neliecina regulāri pārpublicētie mūsdienīga ģimenes modeļa advokātes Jūlijas Stepaņenko ieraksti. Aicinu nelabvēļus neapšaubīt lektores kompetenci sniegt jauniešiem zinātniski pamatotu informāciju par reproduktīvo veselību."

Ģimnāzijas sociālā pedagoģe norādīja, ka "bērniem vairāk jāmāca prasme ieklausīties citu viedokļos, nepaužot tik krasu negāciju", un te nu Ceha šturmbrigāde pilnībā piekrīt. Vārda brīvība ir demokrātijas pamatu pamats, un izglītības standartiem būtu jāpiekāpjas. Ierosmei dažas bezmaksas idejas ģimnāzijām, kādus ekspertus vēl uzaicināt nolasīt lekciju:

- Benesu Aijo ģeogrāfijas stundā;

- Aleksandru Gapoņenko Latvijas vēstures stundā;

- Agnesi Rakovsku fizikas stundā;

- Andri Kiviču fizkultūras nodarbībā;

- Iļju Gerčikovu ekonomikā par tēmu "Kā būt veiksmīgam 21. gadsimta brīvajā tirgū";

- Nilu Ušakovu ētikā.

