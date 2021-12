Ērika aizvien atceras to šoka momentu, kad viņas draudzenei kurjers atveda kāda kioska augļu grozu. "Un viņi to dāvina tāpat vien?" jaunā meitene pārsteigumā iepleta acis gluži kā pūce. Ērikas draudzene Irma kvalificējās terminam "mikroinfluenceris", tāpēc šad tad saņēma lietas apmaiņā pret to, ka ar tām iepozēja savā "Instagram". Kad draudzene saņēma zobu balināšanas komplektu, Ērikai virs galvas iemirdzējās spuldze – ir jākļūst par influenceri.

Tas, ka jākļūst par influenceri, nu bija skaidrs. Taču kā to izdarīt? Irma nebija pārāk attapīga, piemēram, vēl vidusskolas gados viņa bija pilnīgi pārliecināta – ja pareizi uzzīmē ugunskrustu, tas var aizdegties. "Ja tai durai izdevās dabūt piecas štukas folloveru, tad man arī izdosies," pārliecināta bija Ērika. Visi "YouTube" uzmeklētie influencēšanas padomu video skaidri un gaiši vēstīja vienu un to pašu – izvēlies tēmu, kas tevi interesē, un sāc par to aktīvi runāt. Konsekventi. Katru dienu. Kāda no satura vienībām kādreiz neizbēgami kļūs virāla, un tad tikai turpini sērfot uz uzmanības viļņa.