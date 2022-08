Cehs.lv: Nopludināta jaunā LU SZF influenceru vadības kursa programma

saturs

Darba devēji visā Latvijā šonedēļ ir sarosījušies un atpletuši rokas gaidāmajam ekspertu vilnim, kas pēc dažiem gadiem velsies pāri valstij. LU SZF Komunikāciju zinātnes bakalaura programmas jaunais kurss "Influenceru komunikācijas vadība" sociālajā "Twitter" tīklā neatstāja vienaldzīgos. "Cehs.lv" asociētais profesors Kristaps Āls gluži kā rudenīgs lietus nedaudz atveldzēs iekarsušās diskusijas, jo viņa rīcībā ir nonākušas vadlīnijas kursa programmai.

Daļa skeptiķu jau metās norādīt, ka "influenceris" kā profesija ir stipri abstrakta un, neeksistējot nozares standartam, ir grūti kā attaisnot, tā kritizēt šāda kursa jēgu. Sak' neviens neaizliedz radīt kursu kaut vai pakaļas kasīšanai, ja vien ir pieprasījums. Turklāt nevar pārmest kursa radītājai vēlmi šo virzīt akadēmiskās sliedēs, kas ir loģisks turpinājums citam viņas savulaik līdzdibinātam veikumam – Influenceru asociācijai, kas sabiedrībai spilgtāk atmiņā palicis ar influencēšanas zvaigznes Maijas Armaņevas veiksmes stāstu.

K. Āla rīcībā esošā informācija liecina, ka kursa programmu paredzēts sākt ar vēsturi, apskatot pirmos influencēšanas piemērus postpadomju Latvijā, piemēram, analizējot grupas "Labvēlīgais tips" dziesmu "Lemixx" un to, vai Fredis ir uzskatāms par valsts pirmo influenceri, pretēji vairākkārt izskanējušajam pieņēmumam, ka pirmais influenceris ir Agnija Grigule, vai Jānis Jarāns, kurš jau izsenis influencēja Gerkenu.

Turpinājumā kursā plānots ieskicēt divu veidu influencerus – tādus, kuri savu atpazīstamību ir guvuši, pateicoties sociālo tīklu platformām, taču savā pamatdarbībā pārstāv citu nozari, kā arī tādus, kuri ir pazīstami vienkārši pazīšanas pēc. Spilgtākie piemēri no pašmāju vēstures: mūziķis Andris Teilāns, kurš 2006. gadā dominēja "Draugiem.lv" mūzikas sadaļā, un Anete Sončika. Visi iepriekš minētie, iespējams, pievienosies kā vieslektori, ar atrunu, ka Jāņa Jarāna vietā varētu atnākt Edgars Bāliņš – būtībā tas pats vien ir, tikai Gerkena vietā "About You".

Atsevišķa nodaļa būs veltīta īpaši padziļinātam ieskatam influenceru ētikā, risinot lielākos problēmjautājumus, piemēram, kā ierakstam uzlikt atzīmi "Sadarbība", lai to nevarētu pamanīt. Šajā kursā, pēc Kristapa Āla rīcībā esošās informācijas, uz konsultācijām tikšot piesaistītas vieslektores ar praktiskas dabas pētījumu tieši šajā jautājumā – Adriana un Katrīne. Ētikas jautājumos tiks iekļauti arī tādi āķīgi cietie rieksti kā "cik konkurējošus uzņēmumus vienlaicīgi tu drīksti reklamēt" un "vai tas nekas, ja šie uztura bagātinātāji ir nereģistrēti un īsti ārsti tos neiesaka."

Atsevišķa sadaļa kursa ietvaros būšot veltīta analītikai, kur piedalīsies sociālo tīklu satura izplatības līderis Mairis Briedis. Viņš sniegs atbildi, kas nomocījusi ne vienu vien – kā divos vienkāršos soļos panākt, lai tev pusgada laikā pieseko gandrīz trīs miljoni neaktīvu pakistāņu. Par sekotāju nozīmi lekciju gaitā runās arī eksperts, kurš attālināti pieslēgsies Zoom platformā no Kolkas – kāds Ēriks stāstīs savu pieredzes stāstu, kāpēc par 44 tūkstošiem sekotāju tviterī visiem ir vienalga.

Pētījumu metodoloģijai gan kursa ietvaros tikšot veltīta mazāka uzmanība, proti, aptuveni divdesmit minūšu laikā aši izskries cauri "Insights" sadaļai, uzsverot, ka iesaiste nav svarīga; nozīmīgs ir tikai sekotāju skaits. Šo nodaļu vadīšot influencere Agnese Rakovska. Tāpat kursa ietvaros studenti netiks apgrūtināti ar zinātniskās literatūras lietošanu, jo pētījumu izdevēji SAGE un Oxford University Press vēl tos nav pielāgojis "Reels" vai "TikTok" formātam. Tāpat tajos, pēc vairāku slavenu influenceru ieskatiem, vēl nav publicēta patiesība par Covid-19 un 5G ietekmi uz veselību.

Ekskluzīvi pirmo reizi LU SZF vēsturē kurss norisināsies pilnīgi jaunā svešvalodā, programmai esot daļēji latviešu slengā un angļu valodas atveidojumos, ko lektorei iepriekš būs palīdzējis sagatavot mūziķis un influenceris Prusax, tā ka chill, bro, TJZ, viss būs safe, večuk, gang, gang.

Kursa ietvaros liels uzsvars tiks likts uz satura pielāgošanu mūsdienu digitālajām prasībām, piemēram, atjautīgiem risinājumiem, kā plašākas uzmanības iegūšanai vienu un to pašu dibenu bildēt katru dienu citā leņķī.

Studentiem lekciju gaitā būs praktiskie uzdevumi gan individuāli, gan grupās, tajos būs jārada saturs populārākajiem sociālajiem tīkliem, piemēram, "Onlyfans". Studiju gaitā interesentiem būs iespēja arī monetizēt savu saturu, sperot pirmos soļus biznesa lauciņā. Starptautiskas sadarbības ietvaros uz lekcijām tiks piesaistīta kāda slavena latviešu sportista sieva Railija Reida, kurai ir vairāki nozares apbalvojumi, milzu pieredze darbā ar globāli pazīstamiem zīmoliem, kā arī regulāri citēta medijos kā nozares pazinēja.

K. Āla rīcībā ir ļoti ierobežota informācija par darba iespējām ar LU SZF diplomu, taču tas neesot saistīts ar konkrēto kursu.