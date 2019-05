Cehs.lv palīdz balsot! Pirmais jēdzīgais partiju klasifikators

Pirmsvēlēšanu periods allaž mudž no divām lietām. Pirmkārt, partiju pašreklāmām, kurās vecie ļaudis mēģina uzrunāt jauniešus. Otrkārt, ar medijiem, kas savā starpā sacenšas, kuram izdosies vairāk iedziļināties līdz potītēm seklajos politiķos. Gan vienā, gan otrā var viegli apmaldīties, tāpēc "Cehs.lv" megaportāls nāk talkā ar partiju klasifikatoru jeb rakstu "Cehs.lv ar Kristapu Ālu – "Par ko nebalsot?"".

Partijas tiks apskatītas attiecīgi pēc to numuriem vēlēšanu biļetenos (jauniešiem: biļetens ir tāda tāda lapiņa, uz kuras ir uzrakstīts partijas nosaukums ar kandidātiem – tā ir viena no retajām iespējām 2019. gadā realitātē saskarties ar makulatūru (jauniešiem: makulatūra jeb "papīrs" tika plaši izmantots informācijas uzglabāšanai un nodošanai pirms tika izgudrots internets)).

1. Latvijas Krievu savienība

Partija bez saukļa, jo Tatjana Ždanoka esot brends pats par sevi. Līdzīgi kā brends ir arī "Optima Līnija". Partija programmā sola novērst karu Eiropā, kas, šķiet, varētu būt solis viņu divpakāpju plānam. Tiesa, par kara uzsākšanu viņu programmā neko neatradām. Viņu sarakstā ir arī viena Ušakova, kas, iespējams, ir māņu solis neuzmanīgiem balsotājiem Rīgas mikrorajonos.

2. "Latviešu nacionālisti"

Rubina partija. Centība bijušajam "Zīgeristam" ir gluži kā Markum Rivam, taču nevarētu teikt, ka viņa stratēģija vainagotos panākumiem. Nešaubīgi pelnījis balvu par mūža ieguldījumu, taču viņa pēdējais vērā ņemamais mēģinājums vārdus pārvērst darbos bija sūdzība augstākajām valsts amatpersonām par to, ka Latvijas televīzija neraidīja U-20 basketbola izlases sudraba spēli no Tallinas 2013. gadā. Partijas sarakstā kā pēdējais ielikts Rubina dēls Silvestrs, kurš acīmredzami grib atbalstīt tēti, taču negrib, lai to kāds pamana.

3. Latvijas Reģionu Apvienība

Partija, kas drausmīgi izgāzās nesenajās Saeimas vēlēšanās. Tas bija pārsteigums, jo saraksta pirmais numurs Rīgā bija Ieva Brante un viņa riktīgi labi dejo ap stieni (https://youtu.be/qe-5jHNrqwY), turklāt bija eksperte šovā "Caur ērkšķiem uz...". Šajās vēlēšanās viņi ir piesaistījuši politikas smagsvaru un Katalonijas priekšstāvi Otto Ozolu (Mārtiņš Barkovskis), kuram ir vairāki "Twitter" profili sevis retvītošanai. Lepojas ar to, ka ļaudis saraksta ietvaros runā 12 valodās. Partija ir talantīga dažādās jomās, taču politika nav viena no tām. Redzamākās LRA darbības sekas ir Artusa Kaimiņa dāvāšana nācijai un kas labs no tā sanāca?

4. Zaļo un Zemnieku savienība

Pirms vēlēšanām Dana Reizniece-Ozola kameru priekšā pozēja ar banānu. Reklāmas nolūkos, protams. Savukārt Raimonds Bergmanis skaidroja, ka medicīnisko marihuānu nevajag legalizēt, jo viņš pats ir daudzas reizes bijis slimnīcā, kur bijis nepieciešams sniegt palīdzību, un zina, ka marihuāna nav vienīgais veids, kā palīdzēt. Viņi it kā cenšas panākt, lai ZZS uztvertu nopietni, bet to ir grūti izdarīt, jo paralēli viņi visu laiku piesedz Gati Truksni. KNAB pie viņa neviļus atrada šļirci ar kokaīna paliekām un Trukšņa DNS, bet gan pats mērs, gan ZZS teica, ka tur viss čill un nav ko iespringt, bet, davai, balsojiet par mums EP vēlēšanās, jo būs riktīgi forši.

5. "KPV LV"

Viņu saraksta redzamākā persona ir Beata Jonite, kura atklāti runājusi par genderismu darbā, taču savā reklāmas video vispirms svārkos parāda savas kājas un dibenu, bet seju tikai pēc tam. Atgādinām, ka vēl nesen no šīs partijas uz Kultūras ministra posteni sataisījies bija Andris Kivičs, tāpēc būsim atklāti – zem "KPV LV" varētu startēt arī Īzaks Ņūtons, bet neviens tāpat to vairs neuztvers nopietni.

6. "Progresīvie"

Partija, kura programmā sola cīnīties sabiedriskā transporta radīto gaisa piesārņojumu, bet realitātē uz "Rīgas satiksmes" mikroautobusiem līmē savas sejas. Roberts Putnis partijas avīzē skaidro savus "sociālo tīklu lietošanas trikus", klāstot, kā "Instagram" par spīti nemitīgam un apmaksātam spamam neiegūt pat 1000 sekotājus, kas, starp citu, ir aptuvenais partijas atbalstītāju pulks. Partija izceļas ar īpaši histēriskiem atbalstītājiem brīdī, kurā tu pasaki, ka domā balsot par kaut ko citu.

7. "Jaunā Saskaņa"

Partijas veidotāji saprata, ka ar nosaukumu "Jaunā Saskaņa" viņi iegūs lielāku balsu skaitu uz to vēlētāju rēķina, kas viņus sajauks ar "Saskaņu". Tas arī ir vienīgais interesantais fakts. Agrāk saucās "Par Alternatīvu".

8. Jaunā konservatīvā partija

Partija, kas, runājot par saviem reitingiem, nekavējoties saka, ka Arnis Kaktiņš nemāk taisīt reitingus. Pirms katrām vēlēšanām sola noskaidrot, kāpēc viņu lielākais ziedotājs atrodas "Panamas papīros", bet visādi citādi pieņemot ziedojumus tikai no cilvēkiem ar tīru reputāciju. Cik rudenī partijas pārstāvji bija histēriski, tik šobrīd viņi ir apātiski un par JKP dalību šajās vēlēšanās daudzi uzzinās tikai šķirstot biļetenus.

9. "Attīstībai/Par!"

Partija, kuras kampaņas sastāvdaļas ir Ievas Ilvesas vīra vazāšana pa Rīgas ielām dzeltenā kreklā, kurš aicina cilvēkus atbalstīt viņa sievu. Vienlaicīgi viņu programmā ir atsevišķi pieminēta cīņa par sieviešu tiesībām. K. Āls to rezumē: "Es varu pati visu, bet, lai es varētu sākt varēt, man vajag, lai vīrs mani atbalsta, bet mēs iestājamies par sieviešu tiesībām." Savās reklāmās apgalvo, ka viņi apturēja Ušakovu Rīgā un apturēs viņu arī Briselē, taču viņi nerīkojoties politisku motīvu vadīti. K. Āls nevēlas iedziļināties loģikā, taču pauž cerību, ka Ieva prot karatē.

10. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Partija, kuras vienīgā reklāmas kampaņa pirms vēlēšanām ir spēle "Kur pazudis Nils?" Viņiem šī spēle labi padodas, jo iepriekš tā ir spēlēta arī formātā "Kur pazudusi rīdzinieku nauda?". "Saskaņa" nemitīgi pārmet pret viņiem izmantoto "nacionālo kārti", kamēr paši piekopj retoriku, kurā sliktie latvieši izrēķinās ar krieviem. Viņi par savām pozīcijām jūtas tik droši, ka nopietnas kampaņas neveido, jo vēlētājs tāpat dosies atbalstīt mocekli ceļā uz Briseli, kur viņš rūpēsies par rīdzinieku labklājību tieši tāpat kā par rīdzinieku labklājību tur ir rūpējušies līdzšinējie "Saskaņas" pārstāvji, piemēram, Mamikins.

11. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Saraksta pirmie trīs numuri ir Roberts'ko-es-daru-šajā-sarakstā'Zīle, Dace'tik-izcila-ministre-ka-jābrauc-uz-Briseli'Melbārde un Ansis'sia'Pūpols. Tieši trešais ir uzņēmies partijas skaļākās balss lomu, iemiesojot sevī kaut ko starp Artusu Kaimiņu un Andri Kiviču. Vienlaikus viņš aicina gejus noformēt attiecības, dibinot SIA (un vēlāk par to atvainojas), kamēr paralēli "Instagram" viņš reklamē, ka viņa svars ir 100 kilogrami. Ja ķermeņa masa vēl nepārliecina tevi balsot, tad nezinām, kas pārliecinās.

12. "Rīcības partija"

Tās priekšgalā ir pensionārs Einārs Graudiņš, kurš sola atklāt uguni pa nelegālajiem imigrantiem, savukārt saraksta trešais numurs Ruslans Pankratovs savā reklāmā "Facebook" sola, ka piespiedīs "Eiropu atzīt mūsu Krimu". Kas ir jocīgi, jo neatminamies, ka Latvijas sastāvā būtu Krima. Procesu vērotājs K. Āls vērš uzmanību, ka varbūt tieši šī partija plāno izraisīt to karu, kuru LKS sola likvidēt.

13. "Atmoda"

Sudrabas partija. Tās trešais numurs jeb "pepiņu sitējs" Gints Gābers pirms Saeimas vēlēšanām solīja samazināt Latvijas līdzmaksājumu NATO, piekaujot alianses ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu (proti, kā variantu intervijā pie Dombura izteica "padiskutēšanu ringā"). Balss par šo partiju nozīmētu soli tuvāk episkākajai boksa cīņai kopš Kiviča un Neida. Šoreiz vismaz Sudraba nesola sazāģēt cilvēkus ar motorzāģi.

14. "Centra partija"

Pulciņa "Centra partija" galvenās vērtības esot kristīgi konservatīvas, tāpēc viņi iestājas pret bērnu pakļaušanu genderisma propagandai, bet savā 4000 zīmju programmā iekļāvuši konta numuru ziedotājiem. Tās redzamākais biedrs Dainis Grabovskis plašāk atpazīstams ar to, ka sakāvies LTV priekšvēlēšanu debatēs.

15. Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

K. Āls spriež, ka 2016. gadā bankrotējušais jogurta uzņēmums "Jogijs" atstājis plašu caurumu politiķa Jāņa Dineviča sirdī, kas tiek lāpīts ar politiskiem vingrinājumiem hobija līmenī. Bez vērā ņemamām ambīcijām un reālas ietekmes, šis politiskais spēks gluži vienkārši eksistē un atšķirībā no "Jogija" nezina, kad apstāties.

16. "Jaunā Vienotība"

Partija, kura uz katrām vēlēšanām tēlo, ka tai ir kaut kas jauns piedāvājumā, kamēr patiesībā vienīgās reālās izmaiņas daudzu gadu garumā ir Valda Dombrovska sasuka. Mēģinājumi izgudrot kaut ko jaunu brīdī, kad tev tam nav resursu, bieži vien beidzas ar kaut ko grandiozi muļķīgu, piemēram, oranžmelnas kleitas dedzināšanu EP deputātes izpildījumā. K. Āls ir guvis ieskatu "Jaunās Vienotības" nākotnes rebrendingā, kur ieraudzījis tādus partijas nosaukumus kā "Jaunā Vienotība 100%", "Mega Jaunā Vienotība GRATIS 99,9%" un "Y@unA W13n0T1B@".