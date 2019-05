Cehs.lv: Parādnieka brālis, Pūpols un citi – meklējam kultūras ministru

Nacionālā apvienība pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām paziņoja, ka Dace Melbārde ir visu laiku izcilākā kultūras ministre. Diemžēl viņa acīmredzami bija pārāk izcila savai darbavietai, tāpēc viņas vietā, ja es pareizi saprotu NA loģiku, vajag atrast mazāk kvalificētu darbinieku, bet pašu Daci sūtīt uz ārzemēm. Neiedziļinoties, kāpēc mums būtu bijis vajadzīgs atbrīvoties no saviem labākajiem ministriem, "Cehs.lv" ķeras pie problēmas saknes un sniedz savas rekomendācijas tukšajam krēslam.

Nacionālās apvienības interesēs, protams, ir virzīt ministru no savām rindām, tāpēc prioritāri izskatām šādus scenārijus.

Dzintars Rasnačs

No Saeimas izvēlētais bijušais tieslietu ministrs Dzintars sevi allaž ir apliecinājis kā īstu mākslas pazinēju. To būs pamanījis teju ikviens sociālo tīklu lietotājs. Tāpēc "Cehs.lv" pietuvinātas personas bija devušās aplūkot viņa personālizstādi Juridiskās koledžas telpās, par savu mīļāko darbu atzīstot attēlu "Kad mazs ir liels..." jeb bildi ar rotanu un Dzintaru. Tas rada pārliecību, ka Rasnačs pazīst mākslu un kultūru, tāpēc būtu ideāli piemērots šim amatam.

Imanta Parādnieka brālis

Mediji nesen ziņoja, ka Parādnieks lūdzis policijas priekšnieku Intu Ķuzi paaugstināt amatā savu brāli. Ja ar šo amatu nekas nesanāks, varbūt ir vērts apsvērt kultūras ministra posteni, lai viņš nepaliek bešā.

Ansis Pūpols

Bijušais žurnālists un Eiropas Parlamenta vēlēšanās izsvītrotais politiķis Pūpols šobrīd ir politiski nerealizējies. Viņš apgalvo, ka pie vainas bijusi fantastiskā piecinieka sazvērēšanās, proti, melnā kampaņa, ko realizējuši Lembergs, Meroni, Rimšēvičs, Liepnieks un Kaimiņš. Kultūras ministra amats kā reiz paranojas nomocītajam Pūpolam būtu piemērots postenis, lai nedaudz atvilktu elpu un gatavotu prettriecienu, nepazūdot no politiskās elites.

Jānis Iesalnieks

Kultūras ministra amatā ir lieliska iespēja demonstrēt savu latvietību, un Iesalniekam vienmēr tā ir gāzusies pāri malām. Viņš pārzina gan kultūras iekšpusi, savulaik atmaskojot "zilo mafiju" Latvijas Nacionālajā operā, gan populārākos simbolus, piemēram, pērkonkrustu, ko šad tad karina savā Ziemassvētku eglītē. Kā reiz arī pagājušajās vēlēšanās viņam mandāts ir gājis secen, un šobrīd būtu labs brīdis izteikt piedāvājumu.

Juris Dobelis

Nepelnīti aizmirsts tēls uz Latvijas politiskās skatuves, kurš kā reiz ir cēlies iz NA rindām. Stingrs viedoklis, kolorīta persona un izpratne visās nozarēs. "Cehs.lv" mākslīgā intelekta laboratorijas vadītāja Kristapa Āla vērtējumā Dobelis būtu diezgan līdzīgs variants Iesalniekam, taču iemiesotu plašāku pieredzi, dziļāku viedumu un briedumu.

Andris Kivičs

Vēl nesen Kivičs tika apskatīts kā iespējamais kultūras ministra amata kandidāts no partijas "KPV LV" rindām. Viņam ir savs redzējums, plaša pieredze, un, pat neiekļūstot Saeimā, Andris ir devies izglītojošā komandējumā uz Tenerifi, lai vētītu nianses par kultūras nozari aiz robežām. Turklāt vārdi "kultūra" un "Kivičs" sākas ar vienu un to pašu burtu. Andris noteikti papildinātu Kultūras ministriju ar Fizkultūras departamentu, paplašinot tās robežas. Problēma ir tajā, ka Andris šobrīd nav NA biedrs, taču nav tā, ka viņam nebūtu aizmetņu, – īsi pirms pievienošanās "KPV LV" Kivičs publiski paziņoja par izstāšanos no NA, kas nozīmē, ka viņš tur agrāk bija. Taciņa ir iemīta.

Uzskatām, ka ar šīm rindām viesām ticību – Kultūras ministrija bez cienīga kandidāta nepaliks. Nav par ko!