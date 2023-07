'Cehs.lv': Parukšķi, jaukumiņ! Kā man Dziesmu svētku nedēļā kļuva neizsakāmi žēl

"Ak Dievs! Cik viņš ir JAUKS! Kāds rukšķītis, tik PIEMĪLĪGS!" caur orķestra skaņām man ausī iedūrās griezīga balss. Spiedzēja bija blonda grezele vecumā tā uz 25 vai 48. Biezā kosmētikas slāņa dēļ bija grūti pateikt. Kad es beidzot sapratu, par ko ir šī kaitinoši skaļā sajūsma, man kļuva skumji.





"Pasaki vēl "hruk-hruk"! Nu? Pasaki!" grezele ķērca, skatoties uz radījumu pie kājām citai līdzīga paskata grezelei. Tikai tad es sapratu, ka viņa ar jauko rukšķi nedomāja vienu no orķestra trompetistiem, uz kura miesas apmēru fona pūšamais rokā izskatījās komiski mazs. Čalis, kuram nevarēja būt vairāk par 20 gadiem, ar sarkanu, norasojušu seju, bet tomēr apņēmības pilns nenomirt pašā Brīvības pieminekļa pakājē, tuntulēja uz priekšu gandrīz vienā solī ar pārējiem orķestru dalībniekiem. To visu vēl rēcīgāku padarīja tubas "Pum-pu rum-pu pum-pu rum-pu!" lustīgie basi pavadījumā. Kaut kas šajā ainā bija tik magnētisks, ka nespēju no rešņa atraut skatu vismaz pusminūti. Man šķita, ka arī visi citi tikpat aizrautīgi vēro šo titānisko cīņu, šos kotlešu tuntuļa pirmos patstāvīgos soļus ārpus orķestra mēģinājumu telpas un geiminga istabas vecāku mājā. Kā ar tiem sardeļpirkstiem vispār var paspēlēt instrumentu? Bet, no otras puses, ja jau var trāpīt pa pogām "pleiša" pultij, gan jau arī ar trompeti saies. Un es ar viņu lepojos. Patiesi – Dziesmu un deju svētki no tumšākajiem pakšiem saules gaismā spēj izvilkt visneticamākos radījumus. Tie ir visas tautas svētki.

