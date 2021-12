Aizvadītajā nedēļā "Cehs.lv" triecienbrigādes Mākslīgā intelekta laboratorijas superdatori apkopoja piecus petabaitus datu un uzģenerēja kompaktu pārskatu par šogad Latvijā svarīgākajiem notikumiem. Ja vēl neesi uzzinājis, kāpēc nekas, ko tu esi paveicis, nav šī saraksta cienīgs, klikšķini šeit. Kad rezumē bijis, "Cehs.lv" kā jau sociāli atbildīga domnīca dod pretī arī savu redzējumu par to, kā būt un dzīvot tālāk. Darāmā, protams, ir milzum daudz, un tāpēc izcelsim tikai piecus darāmos darbus kategorijās "Bizness un finanses", "Sabiedrība", "Izglītība", "Sports un kultūra", kā arī kategorijā "Cehs.lv specprojekts". Ja tev ir ideja, kā Latvijai nākamajā gadā tapt labākai, droši to izklāsti komentārā pie raksta. Kā zināms, "Delfi" komentāru sadaļa ir tiešais komunikācijas kanāls ne tikai ar Valsts Drošības dienestu, bet arī Kariņa biroju.

Ekonomika. A-Eiropas Z-Eiropa

Kad kārtīgam, modernam latvietim čoms vai biznesa partneris no ārzemēm par Latviju izsakās kā par austrumeiropas valsti, šis kārtīgais latvietis gandrīz vai aizrijas ar savu mēli un sašutumā pirmās 10 sekundes stostās, līdz beidzot ar lielām pūlēm pārspļauj pār lūpu: "MĒS ESAM ZIEMEĻEIROPĀ!" Mirkli vēlāk no sākotnējā sašutuma atguvies, jau mierīgāk un ar pašlepnumu balsī atkārto: "Latvija ir Ziemeļeiropā." Tas palīdz distancēties no nīstās Krievijas un visa, ko rietumos saista ar Austrumeiropu – korupciju, nesakārtotu veselības aprūpes sistēmu, nekonkurētspējīgu izglītību, švaku investīciju vidi un dīvainiem zivs salātiem biešu-majonēzes mētelī.