Pamatskolā manā klasē īslaicīgi mācījās Dinārs, kurš iekakāja burciņā un atstāja to pa nakti skolas datorklasē, lai nākamajā rītā viss neganti smirdētu pēc fēcēm. Jau laikus paredzot viņam dižu nākotni mākslas performanču virzienā, es biju nedaudz apburts ar viņa personību. Ne tā, ka es vēlētos līdzināties, protams. Man gluži vienkārši viņa mazie "uzvedumi" šķita fascinējoši visos līmeņos – no plānošanas līdz realizēšanai un tad līdz sava izskaidrojuma prezentēšanai. Konceptuālā līmenī par to atminējos Tērbatas ielas koncerta sakarā.

Kā jau Cehs.lv autoram pienākas, es nemācījos prestižā bagātnieku privātskolā, kur visi skolotāji vienmēr ir skaidrā un pamācoša iesnuķēšana neskaitās norma. Gluži pretēji. Mūsu skola paredzēja tās audzēkņiem gan saskaldīt malku, gan to sanest, un to visu – pusdienu starpbrīža laikā. Turklāt riskējot, ka blakus mājā dzīvojošie krievi atkal atnāks iedot pa galvu gan nesējiem, gan darbmācības skolotājam, kurš uzraudzīja visu procesu.

Ar to es vēlējos pateikt, ka labi ventilēta un smalki iekārtota datorklase nebija īsti mūsu skolas stilā. Ja kāds tajā uz nakti atstāja burciņu ar siltiem sūdiem, aromāts ātri vien izplatījās, uzsūcās un nobāzējās uz palikšanu gan labdarībā iegūto datoru uzkarsētajā kabinetā, gan tā apkārtnē. Dinārs sūdu (turpmāk tekstā DS) dēļ attiecīgajā dienā stundas nevarēja norisināties pat pie šīs pamatskolas standartiem.