Arī šā gada pirmajā ceturksnī iedzīvotāju dabiskais pieaugums Latvijā aizvien ir negatīvs, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Nav jābūt "Ceha" Mākslīgā intelekta laboratorijas Demogrāfijas analītikas centra ekspertam Kristapam Ālam, lai saprastu – nupat savāktie 10 000 parakstu par partnerattiecību virzīšanu izskatīšanai Saeimā ir nekas cits kā kārtējais mēģinājums Latvijas dabiskā pieauguma bilanci aizsūtīt mīnusos uz neatgriešanos, nevis "cilvēktiesību jautājums normālā 21. gadsimta demokrātijā", kā to cenšas pasniegt dzimtenes nodevēji. "Cehs" kā nacionāli norūpējusies triecienbrigāde liek galdā risinājumus Latvijas atjaunotnei.

Lai radītais risinājums būtu patiesi visas sabiedrības domu iekļaujošs, nevis pseidoiekļaujošs, līdzīgi kā sieviešu un minoritāšu tiesības, anonīmi aptaujājām nacionālistiskāk noskaņotos lietotājus sociālajos tīklos un portālu komentāru sadaļās, bet pēc tam visus iegūtos datus ievadījām "Ceha" Mākslīgā intelekta laboratorijas superdatorā "Hermanis Apsītis". Rezultāts ir cietāks par ulmaņlaiku tēraudu.

It kā jau varētu ļaut tiem civilpāriem (bet mēs taču skaidri zinām, ka viņi ar to domā tikai gejus un lesbietes, bet galvenokārt jau gejus, jo lesbietes reizēm ir OK!) juridiski noformēt savas attiecības. Kas no tā? Nekas ļauns taču nenotiks! Tā tu varētu domāt, manu liberālo, naivo lasītāj! Patiesībā no nacionālistiski un krietni domājošo viedokļu sakausējuma iegūstam informāciju, ka riski ir, turklāt lieli. Uzskaitīsim divus svarīgākos no tiem, pirms piedāvājam risinājumu.