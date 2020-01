'Cehs.lv' recenzija: atklāti par filmu 'Piļsāta pī upis'

"Hei, Viestur! Saderam, ka tu nevari vienā filmā sabāzt iekšā visus žanrus!" Mirkli padomājis, viņš atcirta: "Paturi munu olu, mozijs!" Un tā tapa filma "Piļsāta pī upis", pēc kuras noskatīšanās tu īsti nesaproti, ko tikko redzēji un kurā no visām valodām tā īsti bija.

Es filmas laikā parasti sev uzdodu jautājumu: "Ko režisors grib no manis, ja neskaita to, ka es samaksāju par biļeti?" Piemēram, ar "Melānijas hroniku" Kairišs bija ļoti tiešs, skaidri un gaiši liekot saprast: "Es gribu, lai tu raudi un sajūties sūdīgi par to, ka pirms seansa nopirki popkornu." Jaunās filmas kontekstā es tiešām nesapratu, ko man domāt. Holokausts, komunisms, okupācija, mīlas nedienas, nāve – it kā ļoti nopietni temati, bet katrā no tiem šķietami tika mēģināts sasmīdināt skatītāju.

(Turpmākajā tekstā tiks atklāts šis tas no filmas sižeta.)

Pie holokausta tematikas visa zāle sasmējās, kad galvenais varonis pasniedza traģiskam liktenim rezervētajam ebrejam viņa portretu. It kā viss būtu saprotami, taču nē – glezna izskatās, it kā to būtu zīmējis tas džeks, kurš Vecrīgā par 10 eiro taisa britu tūristu karikatūras. Režīmu maiņa amizanti mainīja vadoņu bistes, vienu pēc otra pagrabā noslēpjot te Ulmaņa, te Hitlera krūšutēlu. Tāpat visus sasmīdināja komunisma ierašanās ar amizantu krievu karavīru kūleņu priekšnesumu ziemas spelgonī, tautai saucot "Urā!".

Tieši ar dažādiem simboliskiem momentiem filma bija pārbagāta. Visa seansa garumā nepameta doma, ka teju katrs kadrs ir piedzīvojis tekstu: "Ei, veči, protams, forši izskatās, bet vajag pielikt vēl kaut kādas figņas klāt, lai daudzslāņaināks mesidžs."

Kaut arī vizuāli gaumīgi, man tie radīja tikai lielāku haosu. Īpaši izcelt gribētos brīdi, kurā galvenais aktieris runāja caur gleznas rāmi, – klišeju ziņā tas noteikti bija "Pilsētas pie upes" augstākais punkts.

Tāpat es īsti nesapratu galveno varoni. Filma iesākas ar to, kā Ansis, būdams kalpa amatā, saviesīgā pasākumā demonstratīvi novelk bikses, paziņo par atlūgumu un deklamē, ka tagad ir nostājies pats uz savām kājām. Dažas minūtes vēlāk viņš amizanti nokrīt no trepēm, jo ierauga pliku sievieti. Tas ieskicē atlikušo filmu un neatbildamo jautājumu – Ansis ir skarbais čalis vai antiņš? Jo brīžiem šķiet, ka loma viņam ir piešķirta no kadra uz kadru.

Tiesa, runājot par galveno lomu, gribas izcelt, ka Dāvja Suharevska performance šķita ļoti laba, kas bija atvieglojums, jo, piemēram, "Dvēseļu puteņa" gadījumā tieši amatieris galvenajā lomā bija klupšanas akmens pilnam filmas baudījumam. Turpinot par labajām lietām – filmas audio celiņš un kadri bija ļoti baudāmi, kas filmai sniedza savu unikālo rokrakstu.

"Piļsāta pī upis" kontekstā ir recenzējamas arī pašas recenzijas. Diskusijas raisīja Gundara Āboliņa spēlētais ebrejs. Drīzāk tas, vai Āboliņš, pats nebūdams ebrejs, drīkst spēlēt ebreju. Es paredzu, ka šie kritiķi savā dzīvē vēl tikai saņems īsto šoku, kad uzzinās, ka Ivanu Drago "Rokija" filmā patiesībā spēlēja zviedrs. Un aktieri diezgan bieži tēlo to, kas viņi patiesībā nav.

Tāpat arī daži filmas kritiķi būs nepatīkami pārsteigti, uzzinot, ka bieži vien filmas netiek filmētas tajās vietās, kurās it kā norisinās stāsts. Piemēram, "Zvaigžņu kari" it nemaz nav filmēti kosmosā.

Un daža vēsturniece būs šokā, kad uzzinās, ka daļa no nacistu propagandas bija ļaudīm rādīt čekas kambarus un parastajiem iedzīvotājiem stāstīt, kādas šausmu lietas ebreji tur it kā darījuši. Patiesībā ebreji čekas kambaros nevārīja cilvēkus lielos katlos.

Mēģinot sev atbildēt, kā Viesturs Kairišs bija gribējis, lai es jūtos, skatoties "Pilsētu pie upes", mans rezumējums ir – "viegli par smagiem tematiem". Vai tas izdevās? Es neteiktu, ka šis ir tas gadījums. Būs interesanti redzēt šīs filmas jēgpilnību nākotnē, taču mana prognoze ir sekojoša. Ja "Melānijas hronika" regulāri tiks izvilkta sēru datumos, bet "Dvēseļu putenis" rādīts ik novembri, tad "Piļsāta pī upis" savu triumfu piedzīvo šobrīd. Gan jau pēc dažām nedēļām tā būs skatāma kādā no interaktīvo televīziju piedāvājumiem, bet pēc tam vienkārši eksistēs.