"RigVir" sāga aizsākās, kad šo melanomas ārstēšanai izstrādāto preparātu sāka reklamēt kā zāles pret jebkuru vēža formu. Šī putra ir gana ilgi vārījusies un beidzot nonākusi pie loģiska iznākuma – preparāts ir saņēmis izplatīšanas liegumu un ticis izsvītrots no valsts kompensējamo medikamentu saraksta. Taisnība ir uzvarējusi, un cilvēki ar nopietniem draudiem veselībai un dzīvībai tiks pie adekvātas ārstēšanas. Viss būtu labi, ja vien šis notikums neizraisītu latviešiem tik tipisku reakciju – vaimanas un čīkstēšanu.

Tiklīdz tika pieņemts lēmums par "Rigvir" izplatīšanas liegumu, Latvijas informācijas telpu sāka piesātināt viedokļi, ka Latvijas radīto "Nokia" apzināti gremdē "Big Pharma", ASV, Soross, Meroni un gan jau arī ķirzakcilvēki. Šo agresīvo žēlabu naratīvs ir aptuveni šāds: "RigVir" glābj dzīvības, kādam tas ir neizdevīgi, lobijs, latvieši nodod latviešus. Var teikt, ka Latvijas apraudamo objektu sarakstā blakus cukurfabrikām ir stabili nostājies arī "RigVir" preparāts.

Katru reizi, kad "cehs.lv" mākslīgā intelekta laboratorijas algoritmi pamana internetā ierakstu, kas atbilst latvieša dzīvesziņai, mūsu birojā iedegas liela, sarkana lampa un no skaļruņiem sāk skanēt Imanta Kalniņa "Piena ceļš". Pirmdienas rītā bija tieši šāds gadījums, mūsu redzeslokā nonāca kādas sievietes ieraksts "Facebook", ar kuru šobrīd ir dalījušies vairāk nekā 1200 cilvēku. Šī visnotaļ emocionāli piesātinātā raksta autore neuzveikta vēža dēļ ir zaudējusi pirmo vīru, kā arī pati nonākusi šīs briesmīgās slimības nagos, taču, pateicoties zinātnei, to ir uzveikusi. Savā ierakstā viņa pauž stabilu pārliecību par "RigVir" preparāta iedarbību un apelē pie lasītāju ticības ar tādiem pārliecināšanas paņēmieniem kā bērnu pieminēšana un deminutīva izmantojums.

Nepārprotiet, mans mērķis nav jokoties par šo sievieti. Gluži pretēji, šī būs viena no nopietnākajām versijām "cehs.lv" vēsturē. Vēzis ir otrais biežākais nāves izraisītājs pasaulē. Katrs cilvēks savas dzīves laikā ir jau saskāries vai saskarsies ar šo slimību, kurai nav līdzīgas. Arī man ir nācies zaudēt vienu no tuvākajiem cilvēkiem, kurš neuzveica vēzi. Es zinu, kā ir bezspēcībā noraudzīties, kā dažu mēnešu laikā vēzis izsūc visu prieku un dzīvību no cilvēka, kas ir bijis tik liela tavas dzīves daļa. Šāds zaudējums izmaina cilvēku gan psiholoģiski, gan uzskatos. Tomēr minētās sievietes ieraksts "Facebook" kalpo kā spilgts piemērs nopietnai problēmai sabiedrībā – kritiskās domāšanas trūkumam, īpaši izvēloties personas, kuru viedoklim uzticēties. Cilvēku prāti ir saindēti ar maģisko domāšanu, pseidozinātni un citiem "new-age" māņiem.

Šeit rakstā ienāk divi galvenie "RigVir" aizstāvības personāži – zinātnieks Ivars Kalviņš un ūdens pārdevējs Jānis Pļaviņš. Kalviņš ir viens no mildronāta izgudrotājiem, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis un "RigVir" kapitāldaļu īpašnieks. Ja būšana saistītam ar Latvijas Zinātņu akadēmiju jau nemet šaubu ēnu pār šī cilvēka zinātnisko autoritāti, tad atgādināšu, ka viņš ir arī spītīgs homeopātijas piekritējs. Atgādināšu, ka homeopātija ir uzskats, ka ūdens saglabā tajā izšķīdinātās vielas īpašības pat pēc tam, kad šis šķīdums ir tik ļoti atšķaidīts, ka nesatur pat vienu aktīvās vielas molekulu. Piedevām Kalviņš uzskata: jo vairāk atšķaida šādu ūdeni, jo stiprāka šī "atmiņa" izveidojas. Iespējams, tādēļ Lielbritānijas laboratorijā neatrada "RigVir" aktīvo vielu preparāta specifikācijā norādītajā koncentrācijā. Zinātne ir balstīta uz empīrismu jeb nepieciešamību spēt katru eksperimentu atkārtot un nonākt pie tieši tāda paša rezultāta. Ūdens atmiņas pieņēmumu zinātnieki ir tikai apgāzuši un ne reizi nav ieguvuši rezultātu, kas apstiprinātu tās eksistenci ilgāk par 0,000000000001 sekundi. Tieši tāpēc racionāli domājošiem cilvēkiem ūdens atmiņa izraisa tādu pašu reakciju kā apgalvojums, ka Krima pievienojās Krievijas Federācijai godīga referenduma ceļā.

Ja Ivars Kalviņš ir atpazīstams vārds Latvijas zinātnes aprindās, tad ir tāds Jānis Pļaviņš, kuram arī ir ļoti izdevīga cilvēku ticība ūdens pārdabiskajām spējām. Pļaviņš ir uzņēmuma "Memory Water" īpašnieks, kurš iedzīvojas uz to cilvēku rēķina, kas uzķeras uz tik absurdiem saukļiem kā "ūdens strukturēšana", "ūdens sārmainums" un "bio ūdens". Goda vārds, es neizdomāju vārdu salikumu "bioloģisks ūdens"! Ūdens nav strukturējams, tikai pilnīgs idiots varētu noticēt, ka cilvēkam ir nepieciešams sabalansēt pārtikā uzņemto produktu PH līmeni. "Bio ūdens" varētu skanēt loģiski tikai tiem cilvēkiem, kas kūpina vīraku, jogas nodarbībās urķē savas čakras un uzskata, ka tikai Indijā, kur ir miljards analfabētu, ir meklējams viedums un apskaidrība. Par strukturēto ūdeni "cehs.lv" jau ir rakstījis, un varu tikai piebilst, ka, apmeklējot veikalus, "cehs.lv" autori katru reizi pakrata kādu no strukturētā ūdens pudelēm, vēlot tam visu Rumbulā sastopamo seksuāli transmisīvo slimību buķeti.

Kalviņam un Pļaviņam piemīt tāda vai citāda autoritāte. Kalviņam tā ir akadēmiskā pieredze un, lai arī sašķobīts, bet statuss zinātnes aprindās, un Pļaviņam tas ir mārketinga budžets. Viņi turpina piesārņot cilvēku prātus ar dažādiem māņiem, kas mēdz novest pie tā, ka, sastopoties ar smagu saslimšanu, cilvēks dod priekšroku alternatīvās medicīnas formām, nevis pārbaudītiem medikamentiem un ārstēšanas metodēm. Nedomāju, ka Kalviņš un Pļaviņš apzināti nodarbojas ar kaitniecību. Drīzāk saskatu līdzību ar Valteru Frīmenu, lobotomijas procedūru izgudrotāju. Frīmens uzskatīja, ka fizisks bojājums smadzeņu pieres daivā var ārstēt vai mazināt garīgas slimības. Ne vien viņš pats tai ticēja, viņam izdevās par to pārliecināt visu pasauli uz veselu dekādi un pat saņemt Nobela prēmiju. Arī Frīmena noriets un lobotomijas procedūras kritika nedaudz atgādina situāciju ap "RigVir".

Neatkarīgi no izglītības, ieņemamā amata un statusa cilvēki tiecas ticēt pārdabiskām lietām, bet, ja ļaujas kaut kripatiņai šīs maģiskās domāšanas, cilvēks var nonākt tādā pašā situācijā kā Kalviņš un Pļaviņš, kad viņi nemeklē pierādījumus savai hipotēzei, bet par tādiem uzskata ikvienu savu atbalstītāju. Tas savukārt var novest pie traģiskām sekām. Starp citu, sieviete, kas savā "Facebook" ierakstā apgalvoja, ka, pateicoties "RigVir", viņas bērniem ir mamma, nepieminēja, ka bez "RigVir" preparāta viņai bija arī ķīmijterapijas un apstarošanas kurss, kas ir vēža ārstēšanas standartprocedūras.