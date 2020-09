"Uff," es nodomāju, kad svelmainas darba dienas vidū atskārtu, ka esmu uzvilcis gaišus šortus. "Ir taču piektdiena, stulbeni," dusmojoties uz sevi norūcu. Vasaras nogalēs pēc darba ierasti devos uz laukiem, izmantojot "Pasažieru vilciena" čuk čuk bānīti. Viena no lietām, kas man katru piektdienu bija jāpatur prātā, bija nevilkt gaišus šortus tāpēc, ka pēc sēdēšanas uz grīdas starp vagoniem tie no mugurpuses allaž izskatās kā izvilkti no miskastes. "Piektdienas ir vilcienu dienas – tajās ir jāvelk melni," es sev lieku reizi atgādināju.

"Mhh," es noelšos katru reizi, kad saulainā dienā iekāpju "Pasažieru vilciena" arhaiskajā konservu siltumnīcā uz riteņiem. Vai zinājāt, ka pasaules rekords elpas aizturēšanā ir 24 minūtes? Šo gūglēju vienā no pēdējām brauciena reizēm, domājot, vai būtu iespējams aizturēt elpu no centra līdz pat Ogrei. Es nezinu, kur parasti atrodas svaigs gaiss, bet tas nekad nav vilciena vagonos, tāpēc spēja aizturēt elpu visu ceļu praktiski noderētu.

"Ehh," es pazemoti nopūšos. Katru brauciena reizi, mēģinot nosargāt savus gaišos šortus pabāžot plaukstas starp grīdu un saviem dibena vaigiem, es aizdomājos par to, ka 2009. gadā mēs un Igaunija bijām vienā un tajā pašā starta pozīcijā jaunu vilcienu iepirkumā.