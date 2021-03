Cehs.lv: Vai homofobija var būt arī viedoklis?

Tiem, kas sirgst ar negantu pašsvarīguma apziņu, nereti ļoti patīk rakstīt noteikumus citiem. Daži pat tos nodēvē par baušļiem, manifestu, ētikas kodeksu vai tamlīdzīgi – tas uzreiz skan kaut kā svinīgāk, svarīgāk vai cēlāk. No autoritātes nācis un tādēļ izpildāms.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā nu arī aizvadītajā nedēļā amzieri sociālajos tīklos izraisīja teātra jēziņa Alvja sarakstītie ētiskas uzvedības noteikumi darbiniekiem un skatītājiem. Tiem spēji sekoja kino ultras Alises atbilde Alvim. Tai sekoja interneta komentāru sadaļas zieda norādes Alisei par viņas vietu kādā konkrētā mājsaimniecības telpā, kurā parasti atrodas plīts, vai norādes Alvim par to, cik slikts kļuvis viņa teātris kopš brīža, kad viņš sācis izteikt domas, kurām komentētājs nepiekrīt. Uz to visu, gandarīts par lielisko materiālu savai disertācijai, noskatījās "Ceha" Mākslīgā intelekta laboratorijas Kulturoloģijas katedras profesors un brīvrunas pētnieks Kristaps Āls, jo tas pēdējo mēnešu laikā jau kārtējo reizi deva viņam iespēju reflektēt par to, kurš ko drīkst vai nedrīkst teikt.

Lūk, gluži tāpat kā pēc nesenajiem pareizas pasaules kārtības un dabiskuma aizstāves Didrihsones komentāriem, arī pēc Alvja komentāriem sarosījās tie, kas uzskata – pareizi pateica, jo šis politkorektums jau ir aizgājis pārāk tālu! Un arī tie, kas kārtējo reizi norādīja, ka ar to Alvis de facto savā teātrī atbalsta rasismu, seksismu, homofobiju un galu galā "homofobija nav viedoklis". Opā! Galdā atkal un atkal tiek uzmesta kreicene pret tiem, kas apelē pie vārda brīvības, lai pateiktu, ka "geji viņiem nu tā... ne pārāk". Bet kā tad tur īsti ir? Homofobija vai rasisms ir vai nav viedoklis?

Taujājām krietnajam profesoram K. Ālam, kurš, iekārtojies ērtāk savā no Indonēzijas melnkoka gatavotajā atpūtas krēslā, iesāka: "Redzi, ar viedokļiem ir kā ar hokeja klubiem." Padzēries pienu, baltu kā ziemeļmeitas vaigs, profesors turpināja: "Ir sūdīgi hokeja klubi un labi hokeja klubi. Rīgas "Dinamo" ir sūdīgs hokeja klubs, bet tas tomēr aizvien ir hokeja klubs. Tāpat ir sūdīgi viedokļi un labi viedokļi jeb "man tā šķiet, jo man tā šķiet", un labi argumentēti viedokļi. Homofobisks viedoklis vienkārši ir sūdīgs viedoklis. Taču tas aizvien ir viedoklis."

Atsevišķi vērtējams, protams, ir jautājums par stulba viedokļa modificēšanos stulbās darbībās. Nereti tās manifestējas kā lidojošas kakas, uz zemes guļoša Līga vai ne mazāk stulbi likumi. Tas raisa pamatotu jautājumu, vai šādos gadījumos "viedoklis" ir tikai viedoklis, taču tālākā ekspertīze tiem modificēta bi scenārija, kurā šādas darbības neseko.

Kā jau liecina pats vārds "homofobija", šī viedokļa pamatā ir bailes, savukārt baiļu pamatā ir bažas, ka homofobs nespēj kontrolēt savas iekšējās dziņas, tostarp seksuālās. Proti, viņi no gejiem un lesbietēm baidās, jo baidās viņu klātbūtnē satikt īsto sevi, sprieda krietnais profesors, kuram pēkšņi bija parādījusies sirma bārdiņa, apaļas brilles un ģermāņu akcents.

Jā, protams, bieži tiek argumentēts, ka homofobisks viedoklis ir viena soļa attālumā no naida kurināšanas, kas jau ir krimināllikumā atrunāta lieta, taču visa sāls ir smalkās niansēs. Arī krietnais profesors K. Āls grib pasauli redzēt niansēm bagātu un krāsainu kā praida karogs. "Kamēr vien netiek praksē īstenota diskriminācija vai aicināts uz diskriminējošām darbībām, tikmēr, manuprāt, katram būtu jāļauj paust viedokli, ka viņam ir dikti bail no indiešiem, gejiem vai sievietēm ar karjeras ambīcijām," rezumē K. Āls. Iepriekš nepamanījām, ka krietnajam profesoram mugurā ir tiesneša talārs.

Atšķirību starp naida runu un viedokli profesors izvēlējās ilustrēt ar nesenu piemēru iz paša pieredzes optikas veikalā. Profesors pastaigas laikā bija iegājis iegādāties jaunu briļļu tīrāmo lupatiņu. Kamēr ar vienu ausi viņš uzklausīja konsultantes ieteikumus par to, kāda krāsa vislabāk piestāvētu ar brūnu zamšādu apdarītajam briļļu futlārim, profesora pētnieka daba nespēja palaist nepamanītu blakus notiekošo. Proti, tur kāds apaļīgs kungs gados tā ap 50 uzklausīja otras konsultantes – visnotaļ jaunas un glītas – uzskaitījumu par to, kādi jauni pārklājumi pieejami briļļu lēcām. "Šis, lūk, palīdzēs pret aizsvīšanu, bet šie te mazāk nogurdinās acis, ja jums ilgi jāstrādā ar datoru. Savukārt šie mazina atspīdumu." Kungs piedāvājumu uzklausīja, nepacēlis galvu no milzīgā "CAT" viedtālruņa, kuru bija izvilcis iz kādas no 14 kabatām viņa haki krāsas makšķernieku vestē, kas rēgojās zem puspavērtās jakas. Viņš droši vien tobrīd bija pārāk aizņemts, lai veidotu acu kontaktu, jo ar sava viedtālruņa infrasarkano kameru pētīja siltuma zudumus veikala grīdas flīžu šuvēs. "Heh, redziet. Vispār es kā fizmats šito te apšaubīšu, ka tie pārklājumi tur kaut ko palīdz. Jā. Es kā fizmats to apšaubītu, heh, ka viņi darbojas." Konsultante godīgi atzina: "Es nezināšu tik smalki tehniski, kā tie darbojas, bet tāds mums ir piedāvājums. Tad jums parastas lēcas bez pārklājuma?" Uz to fizmats pašapmierināti noteica: "Heh, laikam gan, heh!"

Lūk, jums šķiet, ka šī ir parasta pārdevēja un klienta saruna, taču krietnais profesors K. Āls norāda – dažs labs no tā secinātu ko daudz vairāk. Dažs labs varētu paust viedokli, ka minētais kungs pēc dabas ir heterofobs, proti, viņš neapzināti atgrūž pretējā dzimuma pārstāves pat negribot un sieviešu anatomiju pirmo un pēdējo reizi tuvāk iepazinis pamatskolas bioloģijas grāmatu ilustrācijās. Kāds cits varētu teikt, ka šis ir skaidrs mizogīnisms un seksisms, šķietamas intelektuālās dominances klaja demonstrēšana. Kāds pat varētu vispārināt, ka šādi ir visi vīrieši ar haki krāsas daudzkabatu vestēm un nepraktiskiem, milzīgiem viedtālruņiem. Taču, kamēr "CAT" telefona izvilkšana no vestes kabatas nav iemesls, kura dēļ šie kādi aicina ierobežot "CAT" un makšķernieku vestu īpašnieku cilvēktiesības, tikmēr tas var būt arī viedoklis. Un, ja jūs sakāt, ka šis ir absolūti stulbs salīdzinājums, tad uzmanīgi pa plānu ledu! Jo mēs ticam, ka šie cilvēki 14 kabatu haki vestēs ar "CAT" telefonu kabatā piedzimst un tā nav viņu izvēle.

Tāpēc arī homofobija, ksenofobija un citas fobijas, kamēr neiebrien krimināli sodāmas naida kurināšanas lauciņā, var būt tikai viedoklis, ja nu kāds akurāt ir nolēmis iznākt no skapja kā lohs. Arī teātra Alvim var būt viedoklis, ka tie imigranti viņam nu ne pārāk, vai sektas Elīnai, ka viņai tā geju laulība nu ne pārāk.