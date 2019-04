'Cehs.lv': Vai izmitināsim savās mājās azartspēļu atkarīgos?

Noteikti esat pamanījuši ziņu par spēļu zāļu slēgšanu visā Rīgas administratīvajā teritorijā. Esmu drošs, ka, izdzirdot par spēļu zāļu liegumu, jūs to uztvērāt kā ļoti pozitīvu un gaidītu pārmaiņu pilsētā. Protams, jums tā varētu šķist, jo šobrīd pavadāt laiku ziņu portālā, nevis kādā no "Facebook" domubiedru grupiņām, laimētavas un vecāsmātes pensijas zagšana nav jūsu ikdienas sastāvdaļa. Diemžēl spēļu zāļu slēgšana varētu radīt krietni nepatīkamākas sekas.

Sarunas par spēļu zāļu slēgšanu ir virmojušas gaisā jau vairākus gadus. Ideja ir gaužām viendimensionāla: spēļu zālēs laiku pavada tā iedzīvotāju kategorija, kuras ārējais izskats rada instinktīvu vēlmi sažņaugt savu maciņu rokā un pāriet ielas pretējā pusē. Tātad, ja nebūtu šo spēļu zāļu, nebūtu arī šo marginālo elementu. Problēmu risināšana ar aizliegumu ir allaž bijis populistu rīks, lai izpatiktu pēc iespējas lielākam vientiešu skaitam, kuru domāšanu gadu simtiem veidojusi kartupeļu stumšana mālos un govju kakās. Ja jums vajag kādus piemērus, tad paskatieties uz neseno iniciatīvu par Uzvaras pieminekļa demontāžu, kas motivēta ar tieši tādu pašu pamatojumu – nepatīk vērot, kā tur uz tusiņu novācas vecas tantes ar sudraba zobiem un BMW īpašnieki, tātad – ja nebūs Uzvaras parka, nebūs arī šo cilvēku.

Ja kādam šķiet, ka lēmums par spēļu zāļu slēgšanu ir pieņemts aiz mīlestības pret pilsētu vai tās iemītniekiem, tad atliek paskatīties uz vēsturiskā centra jaunceltņu arhitektūru, transporta infrastruktūru un ielu stāvokli, lai saprastu, ka trīskārtējā domes priekšsēdētāja darbi ir vairāk ambīciju un merkantilu interešu motivēti. Rīgas dome ir iestāde, par kuras korumpētību nevienam nebija šaubu – pat pirms "Rīgas satiksmes" skandāliem. Trīs pārvēlēšanas ir iespaidīgs panākums, īpaši pēc Zolitūdes traģēdijas, kad pilsētas atslēgu turētājs iznāca pie tautas un pateica, ka viņam ar ēkas sabrukšanu nav nekāda sakara un līdz ar to viņš arī neuzņemas nekādu atbildību par notikušo.

Rīgas domes opozīcija ir ļoti ilgi cīnījusies ar "Saskaņas" varas koncentrāciju pašvaldībā, taču tikai nesen, pēc "Rīgas satiksmes" pilnīgās sagrāves, tai ir izdevies pietiekami "sašūpot laivu", lai Ušakova vārds nebūtu savietojams ar godprātīgu darbu pašvaldībā. Ušakovs pieņēma loģisku lēmumu – kandidēt Eiroparlamenta vēlēšanās, kur, kā pieredze rāda, uzvarēt var pat visnejēdzīgākās un kaitīgākās personas no iesniegtajiem sarakstiem – Ždanoka, Mamikins un Grigule. Ja Eiropas Parlamentā var tikt ievēlēti cilvēki, kas atklāti flirtē ar totalitāriem režīmiem un cilvēktiesību pārkāpumos apsūdzētiem diktatoriem, tad harismātiskajam Nilam no Rīgas nebūs ne mazāko problēmu.

Bet Nila Ušakova ego nav tik nevainīgs kā viņa patika pret pērļu kaklarotu. Aizejot no Rīgas domes, viņš nolēma atriebties vienai no aktīvākajām opozīcijas partijām tās biedru tuvu attiecību ar lielāko spēļu zāļu tīkla īpašnieku dēļ. Šāds aizliegums ir arī gana skaļa sabiedrisko attiecību piruete, lai novērstu uzmanību no tā, cik lielā dibenā ir situācija ar "Rīgas satiksmi", Rīgas domes padomniekiem un visām citām nebūšanām, kas ir maksājušas viņa amatu. Savs tēls ir jātur labā gaismā, īpaši ņemot vērā faktu, ka jāgatavojas Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņai.

Bet ir viens sociāls aspekts spēļu zāļu slēgšanai, par kuru neviens nav uzdrīkstējies runāt, izņemot "cehs.lv" mākslīgā intelekta laboratorijas vadītāju K. Ālu:

Ja mēs viņus ikdienā neredzam, tas nenozīmē, ka starp mums nav trūcīgu un izmisušu cilvēku, alkoholiķu, cilvēku ar noslieci uz likumpārkāpumiem, cilvēku ar garīgām novirzēm, cilvēku no Latgales un viesstrādnieku citās valstīs. Un, ja uzskaitītie ir tikai "cehs.lv" autori, tad padomājiet, cik raiba ir sabiedrība kopumā!

Nevienam nav šaubu, ka spēļu zāļu apmeklētāji nav tas sabiedrības zieds, kas iet tikai uz JRT izrādēm un lasa "Rīgas Laiku". Tur savas stundas pavada cilvēki bez mainīgajam darba tirgum derīgām iemaņām, ļaudis ar zemiem un neregulāriem ienākumiem. Nav ko liegties, nereti šajās spēļu zālēs ierodas arī personas ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Diemžēl cilvēki neapzinās, ka spēļu zāles pilda arī ļoti noderīgu funkciju, proti, tās ir kā dārziņš sabiedrībā nevēlamiem elementiem, kurus buržuāzija mēdz nicīgi dēvēt par dzīvajiem atkritumiem. Ja spēļu zāles tiks aizvērtas, alkoholiķiem, huligāniem, jūrniekiem un tālbraucējiem nebūs, kur pavadīt laiku. Jums šķiet, ka augstas klases viesnīcas laidīs iekšā cilvēkus treniņtērpos? Ja šiem cilvēkiem tiks atņemta vieta, kur viņi jūtas komfortabli, viņi meklēs sev jaunas laika pavadīšanas vietas. Viņi ies uz tām pašām izklaides vietām, kur ejat jūs! Padomājiet – vai jūs to gribat?