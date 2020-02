'Cehs.lv': Vegāni ir labāki itin visā

Cilvēki allaž ir pretojušies inovācijām un paradigmas maiņai. Sak, labāk zināma nelaime nekā nezināma laime. Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem un īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem tas ir ļoti raksturīgi. Atceros, kad populāri kļuva "Apple" datori, vesels lērums cilvēku metās bļaut, ka tie ir pārāk dārgi, tiem nevar nomainīt detaļas, operētājsistēma ir nekam nederīga. Bet paskatīsimies, kur esam šodien, "Apple" datori ir kļuvuši par biznesa standartu, kamēr PC senilie krustneši sēž valsts pārvaldē un dusmīgi raksta komentārus savos "Dell" un HP kaktopos.

Šobrīd pasaules sabiedrība ir vairāku pārbaudījumu priekšā. Pārbaudījumi, kurus neizturot cilvēces laiks uz šīs planētas varētu beigties. Mums ir "Covid-19" vīruss, kam ir potenciāls samazināt pasaules iedzīvotāju skaitu par dažiem procentiem. Bet pat šis vīruss ir nieks, salīdzinot ar pārbaudījumiem, kas sagaida ikvienu pasaules iedzīvotāju klimata pārmaiņu rezultātā. Ir vairāki veidi, kā mēs varam samazināt oglekļa izmešanu atmosfērā, atteikšanās no fosilā kurināmā ir viens no veidiem, kas, par laimi, kļūs ļoti populārs. Taču ir vēl viena lieta, kas ļoti palīdzētu izņemt oglekli no atmosfēras, un tā ir atteikšanās no dzīvnieku izcelsmes produktiem, bet...

Man ir 24 gadi, un esmu pēc paša izvēles vegāns jau 13 gadu. Mani apsvērumi bija un joprojām ir balstīti ētiskumā un dabas aizsardzībā. Toreiz mana skola nonāca ziņās, jo es biju tas, kurš izcīnīja, ka skolas ēdnīca sāk piedāvāt arī vegānisku pusdienu variantu. Ticiet man, šajā laikā esmu par vegāniem dzirdējis pilnīgi visu.

Noteikti arī jūs esat pamanījuši milzīgu negāciju zampu, kas tiek tēmēta to cilvēku virzienā, kas izvēlas savā ikdienas uzturā nelietot dzīvnieku izcelsmes produktus. Veganofobija izpaužas visdažādākajos veidos. Sākot ar draudzīgu smīkņāšanu par to, ka vegāni pārtiek tikai no kumšķa saplūktas zāles, beidzot ar personiski adresētu naida runu un pat draudiem ar fizisku izrēķināšanos.

Pastāv uzskats, ka vegānu uzturs ir nepilnvērtīgs, jo mēs neēdam gaļu. Un šis apsvērums visbiežāk nāk no "uztura speciālistiem", kas ir pusmūža vīrieši, kuru diēta sastāv no cūkgaļas, kartupeļu čipsiem un alus. Šie vīrieši ir uzaudzējuši lielākas krūtis nekā stulbās meitenes, un viņi salūzt no aizdusas, kāpjot uz ceturto stāvu.

Patiesība ir pilnīgi pretēja, vegānisks uzturs ir daudz bagātāks. Piemēram, šodien man pusdienās bija krāsnī ceptas bietes un burkāni, melnās pupiņas, oranžās lēcas un kvinoja, salāti no tomātiem, gurķiem, keila, mandelēm un makadāmijas riekstiem, salātu mērcē bija tamarindu pasta un tahini. Jums tiešām šķiet, ka mana diēta ir sliktāka nekā vidējās algas muļķiem, kas pārtiek no cūkgaļas un kartupeļiem? Aizmirstiet!

Vēl viens līdzīgs uzskats ir, ka vegāni ir fiziski vāji. Atkal jau – tā absolūti nav taisnība, jo ar sportu esmu nodarbojies visu savu mūžu, tai skaitā arī 13 vegānisma gadus. Kad biju pavisam jauns, nodarbojos ar vieglatlētiku, nedaudz spēlēju futbolu un basketbolu. Devītajā klasē aizgāju no komandu sporta, jo tas traucēja manām ambīcijām, nevarēju izturēt, ka uzvara ir atkarīga arī no citiem cilvēkiem, kas necenšas tik ļoti kā es, nestrādā tik smagi kā es un nav kognitīvi ekvivalenti man. Starp citu, visi komandas biedri ēda gaļu. Vidusskolā pievērsos cīņas sportam un svarcelšanai. Kā jau minēju, man ir 24 gadi, 185 cm, 92 kg tīras muskuļu masas.

Vēl nesen biju klubā, kur brīdī, kad atteicos no gaļas uzkodām, pieminēju, ka esmu vegāns. Viens čalis to padzirdēja un nosprieda, ka vajadzētu paņirgāties par mani. Protams, es varēju sākt skaidrot par ētiku un dabas aizsardzību, bet man nav ne pacietības, ne intereses veltīt laiku cilvēkiem, kurus neinteresē pašizaugsme. Tāpēc uz viņa vaiga piezemējās mana stiegrotā dūre, kas pāršķēla viņa lūpu un pavēra plaisu apakšžoklī. Kā jau tipiskam gaļēdājam pieklājas, viņš visu atlikušo vakaru varēja rīt savas asinis.

Neliegšos, ka, draugus un pat darbavietas izvēloties, es kā ļoti svarīgu faktoru uzskatu tieši vegānismu, jo tādējādi zinu, ka šie cilvēki ir progresīvi domājoši, inteliģenti, rūpējas par savu veselību un mūža ilgumu. Vegāni ir daudz ambiciozāki par parastajiem cilvēkiem. Es pat teiktu, ka mēs smaržojam daudz labāk, mēs izskatāmies daudz labāk, mums ir daudz vairāk seksa partneru, kā arī pats sekss daudz labāks. Vegāniem sekss ir karsts, sviedrains un stundām ilgs. Es esmu tas čalis, kas apsēžas blakus tavai draudzenei, uzliek plaukstu uz viņas kājas, – un viņa neiebilst.

Ir jāpieņem, ka sabiedrība sastāv no cilvēku kastām. Vegāni ir jaunā sabiedrības elite, kamēr gaļēdāji jeb "boomeri", kā tos ir moderni apsaukt, ir izmirstošā paaudze, kuru neviens neatcerēsies ar labu vārdu. Veganofobi savukārt ir zemcilvēki, tā ir dumjākā šķira, kas diemžēl vēl mīņājas pa zemes virsu. Lasītāji noteikti domās, ka veganofobi ir tie, kas balso par KPV vai NA, bet nē, šie ir pat mazāk noderīgi sabiedrībai. Šī veganofobu kasta ir tā, kas neiet uz vēlēšanām un tad vaino valsti tajā, ka viņi pie konveijera pelna algu zem vidējās. Pēdējā laikā gan viņu uzmanība ir novērsta no vegāniem, jo viņi ir pārāk aizņemti, protestējot pret novadu reformu, pret to, ka indieši un pakistānieši, pat nezinot latviešu valodu, spēj izkonkurēt viņus darba tirgū. Kā viņus atpazīt? Viņu "Facebook" ziņu lentē būs vismaz viens raksts vai video par to, ka "Covid-19" ir izstrādāts ASV laboratorijā, lai destabilizētu Ķīnu.

Jā, vegānisms ir pārsvarā jauno cilvēku dzīvesveids, un tas ir loģiski. Jaunie cilvēki visu laiku interesējas, kā uzlabot savu un apkārtējo dzīvi. Vecās paaudzes cilvēki ir savtīgi sačakarējuši šo planētu un ir gatavi nomirt paši savos mēslos. Uz to es, protams, gribētu viņus tikai iedrošināt. Pieprasījums pēc dzīvnieku izcelsmes produktiem kritīsies, pat ja jūs sāksiet vairāk ēst gaļu. Mierīgi ēdiet burgerus brokastīs, gulašu pusdienās un steiku vakariņās, neņemiet vērā zinātniekus, kas saka, ka gaļa satur kancerogēnās vielas. Ko gan tie zinātnieki vispār zina?! "Live fast, die young" taču ir jūsu ēras moto. Nav arī tā, ka es gribētu uzturēt jūsu pensijas vecuma varikozo vēnu rotātās pakaļas.