'Cehs.lv': Velna ducis taisnības vārdā – 13 nešpetni veidi, kā ieriebt Dānijai

Uzzinot par mudinājumiem boikotēt Latvijā ražotu alu ar Dānijas zīmolu uz etiķetes un atņemt mazajiem knaušiem lego klucīšus, vietā iedodot nacionālo pašapziņu un mugurkaulu, sasaucām "Ceha" trieciendivīzijas padomes ārkārtas plenārsēdi, lai nobalsotu par mūsu pozīciju Kristīnes Misānes lietā.

Pēc 10 sekundēm un 18 balsīm "par", atturoties "Ceha" autoram Zemniekam, kurš tobrīd izgulēja dullumu pie kādas no Spīķeru ēkām, ar gandarījumu secinājām, ka latviešu tautas gars nevaid miris, tāpēc uzreiz likām galvas kopā, lai izdomātu, kā vēl efektīvāk un labāk piedalīties valsts mērogā izvērstajā nodevēju kolektīvajā nospārdīšanā.

Preču boikots, protams, ir krietni laba lieta, taču uzskatām, ka var un vajag darīt daudz vairāk, tāpēc iebarojām "Ceha" Mākslīgā intelekta laboratorijas superdatorā "50R055" visu par Misānes lietu, Dānijas ekonomiku un citiem Dānijas raksturlielumiem pieejamo informāciju. Rezultātā daži ieteikumi, kā varam vēl labāk atriebties par Misānes izdošanu.

1. Izrūsējis 1989. gada pasāts vairs nav bezatbildība pret vidi un klimatu, bet gan krietns ierocis cīņā pret dāņiem. Jo vairāk trīsdesmitgadīgu pasātu un 6,2 litru dzinēju pikapu, jo vairāk CO 2 atmosfērā. Rezultāts? Divi zaķi ar vienu šāvienu – izkausēsim Grenlandi, vienlaikus appludinot Dānijas mazāk pasargātos piekrastes rajonus. Protams, globāli okeāna līmeņa celšanās drusku zem ūdens palaidīs arī Latvijas piekrastes joslu, bet – hei, neviena īsta uzvara nav bez upuriem!

2. Noalgot viltus ziņu maģistru Neidu izvērst starptautisku PR kampaņu, kas Dāniju ataino kā Eiropā labāko galamērķi imigrantiem no Tuvajiem Austrumiem un Ziemeļāfrikas. Virsraksti "Dānija ir jaunā Vācija – Kopenhāgenā imigrantiem par velti dalīs privātmājas" un "Dānijas parlaments apstiprina likumprojektu – katrā pilsētā jābūt šariata kvartālam" noteikti nostrādās. Ja neviens no ministriem, kas pēdējo nedēļu laikā spēji sarosījās un sūtīja piktus e-pastus Dānijas kolēģu sekretāriem un lika tviterī ekrānuzņēmumus, nespēs tam izlobēt valsts budžeta finansējumu, nekas – tauta gan neļaus sist savējos un savāks naudu kādā no pūļa finansēšanas platformām.

3. Uzskatām, ka ar pārdomātu kampaņu Nils Ušakovs pavisam mierīgi var kļūt par Nīlsu Ulfsonu un attiecīgi par Kopenhāgenas mēru ar visām no tā izrietošajām sekām.

4. Visas brāļu Olsenu dziesmas tiek pārizdotas latviski, kaverversijas iedziedot "Bermudu divstūrim" un "paldies latiņam" Joranam, kurš dāņiem aizvien ir atmiņās pēc viņa zaudējuma "Eirovīzijas" pusfinālā, kas norisinājās Kopenhāgenā.

5. Dānijas pusi turpmāk apjomīgās lietās pārstāvēs Aldis Gobzems, kuru vienlaikus uzaicina arī kandidēt Folketinga vēlēšanās un piesola, ka "premjera amats tikpat kā rokā".

6. Latvijā ražotajam "Carlsberg" alum uz etiķetes pieliekam papildu "iespējams". "Iespējams, iespējams, labākais alus pasaulē."

7. Darām to, ko protam vislabāk. Latvijas tiesu sistēmai nepieciešams Misānes lietu muļļāt padsmit gadus, svaidot to starp Latvijas un Dānijas institūcijām. Šādi mēs būsim izbesījuši viņu ierēdņus, un nākamreiz viņi padomās divreiz, pirms ielaidīsies ar Latviju juridiskos jautājumos.

8. Gaidāmajā 2020. gada hokeja čempionātā Latvijas fani ir jāinstruē ņirgāties par Dānijas hokeja izlasi, kura pērn ir palikusi nūģīgajā 11. vietā, kamēr Latvija braši noslēgusi desmitnieku.

9. Nākamreiz, kad Latvijas futbola izlase tiksies ar Fēru salu komandu, mūsējie viņus nežēlos un pamatīgi pārmācīs, izcīnot vismaz neizšķirtu.

10. Latvijas kultūras un dzīvesziņas vēstnešiem nepieciešams doties uz Dāniju un atrast intelektuāli mazspējīgākos kadrus, kuriem parādīt un iemācīt kūlas dedzināšanas tradīcijas. Šādi Dānija katru pavasari atminēsies par nelaimīgo gadu, kurā sasējās ar Latviju.

11. Mierīgi varam ieriebt Dānijai arī gastronomiskajā lauciņā. Mūsu labākie speciālisti eksportam uz Skandināvijas valstīm izgatavos vēl pretīgāku sāļo lakricu, pārspējot dāņus viņu pašu spēlē. Tas būs kulinārais nokauts, kas līdzvērtīgs lēta kečupa uzspiešanai uz malkas krāsnī svaigi cepta sklandrauša.

12. Dānija ir zināma kā viena no riteņbraucējiem pateicīgākajām valstīm pasaulē. Tomēr sankciju ietvaros vēlamies dubultā "pārliecināties" par viņu veloinfrastruktūras attīstību, nosūtot uz turieni dažus kareivīgākos Rīgas veloaktīvistus. Gan jau, ja tā tuvāk paskatās, tie veloceliņi nemaz nav tik gludi, bruģis nemaz nav tik vēsturisks, un arī apstādījumi varēja būt krietni zaļāki.

13. Trīs vārdi. Latvieši. Dāņi. Latvāņi.

Diemžēl Magņicka saraksts neglāba pašu Magņicki, taču nu liek viņa vārdu pieminēt visiem korumpētajiem neģēļiem. Ceram, ka Misānes saraksts tomēr vēl var glābt Latvijas pilsones likteni. Lai saraksts būtu jaudīgāks un izredzes izglābt Misāni – lielākas, droši pievieno savu sankciju ierosinājumu komentāros.