20.06.2019 00:04 'Cehs.lv': VID, palīgā! Es neprotu biznesu :( Authors Cehs.lv Article Actions Foto: Cehs.lv privātais arhīvs Nebeidzamās informācijas plūsmā noteikti būsit pamanījuši lielāku intensitāti ap vārdiem "Kinfield" un Valsts ieņēmumu dienests (VID). Ja neesat, tad īsā versija ir tāda, ka ap 25 gadus veca sieviete vai 14 gadus jauns romu izcelsmes zēns (esmu gana liberāls, lai neasjūmotu dženderu), atvēra barošanas un dzirdīšanas uzņēmumu, kuram klājās ļoti labi, pat tik labi, ka pamanījās iedzīvoties nodokļu parādā. Ņemot vērā, ka restorāna īpašniecei Kristīnei Rožkalnei šis bija otrs uzņēmums pēc kārtas ar nenomaksātu nodokļu parādu, VID liedza pieeju uzņēmuma kontam līdz brīdim, kad vismaz daļēji tiks nomaksāts nodokļu parāds. Izklausās gluži normāla situācija, kad VID iejaucas uzņēmējdarbībā, taču reakcija, kas sekoja no uzņēmuma īpašnieces puses un pat citu personu ir krietni ārpus ierastās. Sacēlās diezgan pamatīga vētra ūdens glāzē, kura ierāva sevī pat "Aizliegto paņēmienu" un teju visus medijus. VID nav bez vainas un savām problēmām, tādēļ tas ir ārkārtīgi viegls kritikas mērķis, gluži kā katoļu mācītāji un mūziķi, kuri sabiedrībai demonstrē četrus centimetrus dindāļa. VID ir arī sava īpašā vieta iedzīvotāju emocionālajā uztverē, jo lai arī tas izpilda normatīvo aktu un likumu normas, cilvēki to uztver kā mērķtiecīgu parazītu un asinssūcēju, kura vienīgā griba ir atņemt grūti nopelnīto naudiņu. Šī ir ārkārtīgi īpatnēja vainas deleģēšana, gluži kā policisti ir sliktie, jo viņi pieķer tevi pārkāpjam likumus. Gluži kā Saeima ir vainīga, ka cilvēki bez kvalifikācijas nespēj atrast labi apmaksātu darbu. Lai saprastu kā disfunkcionāla uzņēmējdarbība spēj novest pie "baranku" akcijas, kurā piedalās diezgan vērienīgs personu klāsts, nolēmu papētīt Kristīnes Rožkalnes runas veidu un ķermeņa valodu raidījumā "Aizliegtais paņēmiens", kur viņa aci pret aci tikās ar VID ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi. Rožkalne nemaz neslēpj, ka viņa vaino tieši VID pie savas rūpalas nedienām, taču viņas emocionālā "dibensāpe" ir tik grandioza, ka viņa pat teorētiskā līmenī nepieļauj iespēju, ka tieši viņas darbības varētu būt tiešā cēloniskā sakarībā ar jau otrās uzņēmējdarbības izgāšanos. Un visparadoksālākais ir tas, ka Rožkalne uzskata, ka VID pienākums ir nākt pretim katram uzņēmējam un teju konsultēt finanšu jautājumos! "Cehs.lv" mākslīgā intelekta laboratorijas ģenerālpsihotarapeits Kristaps Āls skaidro, ka jaunās sievietes uzvedība un aizvainojums liecina par problemātiskām attiecībām ģimenē, kur šī jaunā dāma ir izaugusi ar nepieciešamību sevi pierādīt, taču, sastopoties ar grūtībām, viņa joprojām paļaujas, ka viņu kāds "izručīs". Kristaps Āls teoretizē, ka Kristīnes bērnībā varētu būt pietrūcis atzinības no tēva puses, un mamma ir bijusi emocionālais patvērums. Mēs varam pieņemt, ka jaunā dāma ir apvainojusies, jo viņas ambīciju riteņos tiek sprausti sprunguļi. Nevienam arī nav noslēpums, ka ēdināšanas nozare ir, maigi izsakoties, nesakārtota un tās nodokļu politika ir neadekvāta, kas tikai veicina ēnu ekonomiku. Bet šodienas "baranku" akcijas otrais skaļākais pārstāvis, kurš nolēmis cīnīties par pārmaiņām nodokļu politikā, ir jau bēdīgi slavenais Jānis Pļaviņš, kurš jau vairākus gadus krāpj patērētājus, pārdodot tiem ūdeni ar dabā neeksistējošām īpašībām. Pļaviņš jau vairākkārt ir izmantojis sava uzņēmuma sociālos tīklus, lai sūkstītos par uzņēmējdarbības vidi. Brīva valsts, katrs var vaimanāt par ko vien vēlas un lobēt savas intereses, taču Pļaviņš izceļas ar īpaši derdzīgām rakstura īpašībām – viņš ir melis un liekulis, kurš filmē dažādu institūciju darbiniekus, aiz kameras smīkņājot un cenšoties tos pazemot. Šobrīd valdībā ir ļoti būtisks uzdevums – panākt, lai Latvija netiktu iekļauta "Moneyval" "pelēkajā" sarakstā, kas prasa pamatīgu iespringšanu, lai sakārtotu finanšu sfēru un padarītu caurskatāmāku ekonomiku. Tajā pat laikā, pie Saeimas nāk pārstāvji no nozares, kur visvairāk tiek maksātas aplokšņu algas, cilvēks, kas muļķo pircējus ar ūdens "atmiņu", lai noliktu barankas! Negribu teikt, ka tas ir aizdomīgi, bet tas ir aizdomīgi, ka Kristīne Rožkalne pēkšņi iet roku rokā ar cilvēkiem, kas vēsturiski ir spēcīgi sadarbojušies ar partiju KPV LV. No otras puses, tas ir diezgan loģiski, jo "Kinfield" biznesā ir tas pats kas KPV LV politikā. Ja Lauku auto veikals, kas papildu savai uzņēmējdarbībai, pieved pensionāriem putraimus un konservus, tad Kristīnei Rožkalnei vajadzētu barankas nolikt nevis pie Saeimas, bet savu skolotāju durvīm. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Pamanījāt kļūdu?

