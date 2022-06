Cehs.lv: Vīriešiem viss sanāk labāk – arī aborti

Dzirdējāt, ka ASV atcēla konstitucionālās tiesības sievietēm veikt abortu? Nav tā, ka šo procedūru veikt tagad būtu aizliegts visos štatos, taču par to varētu lemt katrā štatā atsevišķi. Pat pavirši sekojot līdzi ASV iekšpolitikai, to sociālkultūrai, nebūtu brīnums, ja tuvākajā laikā aborts lielā daļā no “sarkanajiem” štatiem tiešām būtu nelegāls. Jocīgs lēmums, protams, nepaturēt abortu legālu federālā līmenī un piešķirt šajā jautājumā rīcības brīvību katram štatam. Kāpēc gan neiet vēl tālāk un ļaut katrai pilsētai lemt par abortu aizliegumu? Kāpēc neiet vēl tālāk un šo lēmumu atstāt katrai pasta indeksa zonai? Varbūt vēl tālāk un ļaut izlemt par vai pret abortu katrai sievietei individuāli, ne?

Lai nu kā būtu, ASV arī turpmāk varēs legāli veikt abortus, tas gan būs vēl sarežģītāk nekā šobrīd, kad galvenais šķērslis tam ir tikai nenormāli augstās medicīnas pakalpojumu cenas.

Sašutumu un atbalstu par Augstākās tiesas lēmumu pauda sabiedrība ne tikai pašā ASV, bet arī krietni tālu no tās robežām. Arī Latvijā pazīstamas personas un viedokļu līderi nepalika malā stāvam. Visnotaļ loģiska rīcība, jo abortu tēma ir bijusi strīdiem auglīga zeme, kopš radās ideja par grūtniecības pārtraukšanu. Un šī ideja ir vairākus tūkstošus gadu veca. Senatnē to centās panākt ar indīgiem augiem un asiem priekšmetiem. Jāteic, ka šajā ziņā nekas daudz nav mainījies, šādas pašas metodes joprojām izmanto vietās, kur grūtniecības pārtraukšana ir aizliegta vai to nespēj nodrošināt kvalificēts medicīnas personāls.