Cehs.lv: Ziemassvētki? Drīzāk Ziemasmēsli hahaha

Pirms dažām dienām aizgāju uz vienu no lielākajiem lielveikaliem, lai nopirktu bikses. Pilnīgi ikdienišķa vajadzība, un pilnīgi ikdienišķa procedūra tās apmierināšanai. Bet pastāv nopietna atšķirība, kāpēc iepirkšanās decembrī ir daudz nepanesamāka par iepirkšanos citos mēnešos.

Ieejot veikalā, manas maņas momentā pārsātināja gan spilgtas reklāmas, gan dažādas smaržas. Uzmācās pārdevēji, piedāvājot produktus, sākot ar nelielām uzkodām, beidzot ar jauna auto iegādi. Pilnīgi viss šajā veikalā bija radīts, lai izspiestu no tevis naudu. Un viņiem tas veiksmīgi izdodas, jo Ziemassvētki ir laiks, kad piepildās visi sapņi!

Kā jau lielākā daļa lietu, kas kaitē veselīgas sabiedrības attīstībai, reklāmas ir radušās mārketinga cilvēku morāli sapuvušajos prātos. Reklāmas sākās kā informatīvs vēstījums cilvēkiem, lai palīdzētu piemeklēt produktu, kas vislabāk atbilst kādai nepieciešamībai, taču, kad preču kļuva vairāk par nepieciešamībām, precēm bija jāmeklē jauni ceļi, kā nonākt pie patērētājiem. Reklāmas triumfa mirklis bija tad, kad ražotāji atskārta, ka precei nav jāapmierina vajadzības, piemēram, paēst, tā var apmierināt arī vēlmi paēst labāk par citiem vai, ideālā variantā, paēst kā karalim.

Cilvēki ir sociālas būtnes, kas ik uz soļa salīdzina sevi ar citiem, lai saprastu savu vietu pārticības skalā, kur, protams, jo augstāk tu esi, jo labāks tu esi. Ikdienā tu vari sacensties horizontāli, piemēram, ar savu kaimiņu par to, kuram ir lielāks televizors, bet, ņemot vērā, ka ir cilvēki ar absurdi lielu varu un bagātību, ne velti ir radies teiciens: "Par tādu [..] atliek vien sapņot!"

Ejot cauri veikalam, es saskāros ar šo sapņu kairinājumiem uz katra soļa, IT veikalā dekorācijas ar piparkūku "iPadiem", jo "Apple" produkti ir statusa simbols, taču, ja tie ir tikpat pieejami kā piparkūkas, tad kā to var nenopirkt? Veikalu dekorācijās dominē siltas un zelta krāsas, kas simbolizē gan karalisku pārticību, gan izraisa asociācijas ar mājīgumu un komfortu. Smaržas ir vēl viens stiprs stimulators, jo tu no agras bērnības esi radināts pie tā, ka dāvanas un kaudze ēdiena nāk kopā ar egļu skuju un mandarīnu smaržām. Kronis visam ir publiski izstādīti auto ar cenu, "sākot no 32 tūkstošiem"! Ja jau auto cena ir tikai 32 tūkstoši, tad taču jebkura ģimene ar vidējiem ienākumiem un vismaz vienu bērniņu stabili to var atļauties! Bet, protams, ne uzreiz, viņi var šo summu sadalīt uz nākamajiem 20 gadiem, par papildu samaksu, protams.

Bērni, protams, ir visvieglākais reklāmas upuris, tālab lielākā kļūda, ko vecāki pieļauj, ejot uz veikalu, ir bērna ņemšana līdzi. Uzskatu, ka bērnus nedrīkst ņemt līdzi nekur, kur ir nepieciešams ievērot sabiedrībā pieņemtus un par labu atzītus uzvedības principus. Bērni, piemēram, ieraugot cukura piesātinātu produktu, kļūs nekontrolējami un vai nu ar savu psihošanu panāks, ka vecāki pakļausies viņu gribai, vai turpinās publiski psihot līdz spēku izsīkumam.

Piemēram, viens no bērniem kļuva hiperaktīvs, tiklīdz viņa vecāki bija spēruši soli pāri veikala slieksnim. Protams, ka viņš tik asi reaģēja uz krāsaino preču pārpilnajiem plauktiem, viņš ir radināts pie krāsainu objektu stimuliem, vēl guļot šūpulī, kur virs viņa bija iekārtas krāsainas rotaļlietas, kuras viņš centās sagrābt un apzelēt.

