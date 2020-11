Dace Caica: Vai nauda seko 'atkarīgajiem'?

2020. gads pasaulei nācis ar nepieciešamību transformēties, daudziem piespiedu vai brīvprātīgā kārtā mainot gan ikdienas paradumus, gan fundamentālo - domāšanas un dzīvesveida modeļus. Šogad dažādas atkarības var izpausties spēcīgāk, jo aizliegumi un limiti sabiedrībā netiek pieņemti tik viegli, cilvēki vēlas sajust, ka viņi spēj kaut ko paši lemt, savukārt, robeža starp izvēles brīvību un atkarību bieži vien ir trausla.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pandēmija un garīgā veselība

Ne tik senajā Bruknas muižas skaļajā gadījumā redzējām, ka atkarību problemātika pastāv un tā ir liela, bet atbalsts nereti ir tikai teorētisks vai ļoti limitēts. Atbildīgās valsts vai pašvaldības institūcijas norāda viena uz otru, runājot par ierobežotajiem resursiem. Bērnu slimnīcas fonda izveidotais Pusaudžu resursu centrs ziņo, ka šogad daudz aktīvāk paši jaunieši lūdz palīdzību. Psihiatri brīdina, ka pandēmijas ietekmē būtiski palielinās pacientu skaits ar psiholoģiskām reakcijām un psihiskiem traucējumiem, pastiprināti tiek lietots alkohols un citas atkarības vielas.

Mana pieredze rāda, ka dažas pašvaldības, organizējot profilaktisko darbu skolās, nevar atļauties interaktīvo atkarības profilakses nodarbību katrai klasei. Aktu zālē nodarbība nereti notiek 2-3 klasēm vienlaicīgi, kas ir sarežģīts izaicinājums lektoram un, protams, izslēdz diskusiju sadaļu jauniešu starpā. Pašvaldībām trūkst arī finansējuma vecāku izglītošanai atkarību profilakses jautājumos. Reti kura pašvaldība pasūta atkarību profilakses nodarbības bērnudārzos, kur jaunajiem vecākiem trūkst zināšanu par bērnu nekontrolētu viedierīču lietošanas sekām.

Ignorēt šo tendenci nedrīkst, jo neizdarītais šodien var būtiski ietekmēt visas sabiedrības nākotni. Šobrīd ir svarīgi izanalizēt un precīzi izvēlēties ārējos atbalsta mehānismus tiem, kuri ir zaudējuši vai drīz zaudēs personīgajā cīņā ar kādu no atkarību izraisošajām vielām vai procesiem.

Mēs kā biedrība, kas aktīvi runā par brīvību, atkarību, cenšoties pievērst jauniešu un visas sabiedrības uzmanību tam, ka var dzīvot citādāk - nekļūstot atkarīgiem ne no attiecībām, ne no vielām, ne no procesiem – saredzam veidu, kā arī atkarību tēmā ieviest labas pārvaldības principu, ka nauda seko tiem, kuriem tā visvairāk ir vajadzīga.

Vai atkarības "pieder" valstij vai pašvaldībām?

Lai Latvijā pieejamais finansējums un līdz ar to atbalsts palīdzētu sasniegt labākus rezultātus atkarību samazināšanā, esam caur publisko viedokļu platformu manabalss.lv ierosinājuši izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos, paredzot līdz šim valsts budžetā ieskaitītā finansējuma novirzīšanu atkarību radīto seku novēršanas un prevencijas programmām pašvaldībās. Bieži vien valsts līmenī naudas sadalījums ir stratēģisks, bet atkarības ir reālas, un visprecīzāk to apjomus un attīstību tendences var just pašvaldības.

Saskaņā ar valsts budžeta 2021.gadam projektu pašvaldībām atvēlētais finansējums ir samazināts, kaut arī vajadzības tikai aug. Aicinām lēmumpieņēmējus 2022. gada valsts budžetā paredzēt pietiekamu finansējumu pašvaldībām, lai tās varētu sniegt nepieciešamo atbalstu saviem iedzīvotājiem.

Tuvāk cilvēkiem, kuriem vajadzīga palīdzība

Mūsu iesniegtā iniciatīva ļautu pašvaldībām veicināt un organizēt profilakses pasākumus dažādu atkarību un to risku mazināšanai, kā arī ieviest risinājumus alternatīvo brīva laika pavadīšanas veidu integrēšanai sabiedrībā. Katra pilsēta vai apdzīvota vieta apzinās savus resursus un iespējas, iedzīvotāju reālo situāciju un labākās idejas problēmu risinājumiem. Vēlamies panākt, ka tiek ieviests princips - nauda seko vajadzībai un konkrētam cilvēkam, kas būtu efektīvākais veids atkarību prevencijai un problēmu risināšanai.

Kas var finansēt prevencijas pasākumus?

Mēs vēlamies, lai azartspēļu nodoklis un akcīzes nodoklis būtu ieskaitāmi ne tikai valsts pamatbudžetā, bet arī tās pašvaldības budžetā, kuras teritorijā tiek organizēta azartspēle vai izloze, tirgots alkohols un tabakas izstrādājumi. Tādējādi tematiski saistītā naudas plūsma un samaksātie nodokļi spētu dot konkrētu labumu tiem iedzīvotājiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams, turklāt vispiemērotākajā formātā.

Novirzot pašvaldībām pietiekamu finansējumu alkohola, azartspēļu un citu atkarību prevencijas programmu īstenošanai un atkarību radīto seku novēršanai, akcīzes un citu tematisko nodokļu nauda tiktu novirzīta konkrētām pašvaldībām un pārdalīta par labu konkrētām iedzīvotāju grupām.

Atbalsti savu pašvaldību!

Iniciatīvai par papildu finansējuma piešķiršanu pašvaldībām prevencijas programmu realizēšanai ikviens Latvijas iedzīvotājs var pievienoties, autorizējoties un parakstot to manabalss.lv platformā.