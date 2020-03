Šonedēļ biju lieciniece tam, kā tiesa apstiprināja kāda kurlmēma pusaudža adopciju uz ārvalstīm. Jaunietis ilgstoši dzīvojis aprūpes iestādē, mācījies speciālā internātskolā un savā dzīvē tā arī līdz šim nav spējis normāli saprasties un "izrunāties" ne ar saviem bioloģiskajiem vecākiem, kuriem atņemtas aizgādības tiesības, ne vienaudžiem vai aprūpes centra darbiniekiem, jo vienkārši neviens neprata viņa "valodu".

Bērnu izlēma adoptēt kāds laulāts pāris no ārvalstīm – abi vecāki arī kurlmēmi un ir ļoti ilgojušies dāvāt ģimeni kādam bērnam. Beidzot bērns ieguva savu ģimeni, piederību, tiesas sēdē smaidīja līdz ausīm, zīmju valodā pauda, ka jūtas sadzirdēts un pieņemts. Viņš ir laimīgs. Viņam ir ģimene. Jāpiebilst, ka visu šo gadu laikā neviens vietējais iedzīvotājs tā arī neizrādīja vēlmi un gatavību kļūt par šī zēna aizbildni, audžuģimeni vai adoptētāju. Spriediet paši, tieši kādas bija šī zēna izredzes uz attīstību, izaugsmi un sava potenciāla attīstīšanu pēc pilngadības mūsu mīļajā Latvijā.

Katram bērnam ir nepieciešamas pastāvīgas un stabilas attiecības, piederības sajūta un drošs pieaugušais, uz kuru paļauties. Jo īpaši bez vecāku gādības palikušam un traumu piedzīvojušam bērnam. Tikai pastāvīgā un drošā vidē bērns iemācās uzticēties, veidot veselīgas un stabilas attiecības ar līdzcilvēkiem un spēj attīstīt savu potenciālu. Liene Liepiņa, Sociālo darbinieku biedrības biedre, rakstā "Bērna interešu centrā – bērns" pauž, ka "piesaiste ir bērna īpašas attiecības ar saviem vecākiem vai citām personām, kas viņu pastāvīgi kopj un audzina. [..] Piesaistes kvalitāti nosaka emocionālā pieredze ar piesaistes personu. Piesaistei ir funkcija radīt bērnam drošības un uzticēšanās sajūtu, it sevišķi emocionāli smagos apstākļos, kad paša resursi ir izsmelti un ir vajadzīgs kādas stiprākas un gudrākas personas atbalsts. Piesaistes kvalitātes noteicošais faktors ir šīs galvenās personas iejūtība un pieejamība. Tā veido bērnam drošības bāzi, no kuras viņš turpina pētīt pasauli. Piesaistei, emocionālajai saiknei starp bērnu un pieaugušo ir centrālā loma stresa regulēšanā draudu, baiļu, slimības un citu izaicinājumu laikā".

Tikai dienu pēc manis iepriekš pieminētās tiesas sēdes, 2020. gada 4. martā, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē tika izvirzīts un atbalstīts priekšlikums nekavējoties – no 2020. gada 10. marta – izsludināt moratoriju attiecībā uz ārvalstu adopcijas procesu veikšanu. Kas tad īsti ir moratorijs?

Moratorijs nozīmē kāda konkrēta likuma darbības apturēšanu uz laiku, kamēr tiek atrisināta kāda akūtas krīzes situācija, kamēr pārstāj eksistēt ārkārtas apstākļi, kuru laikā attiecīgā likuma piemērošana var radīt nopietnas negatīvas sekas, vai tiek atrisināti juridiski jautājumi, kas skar būtiskus cilvēktiesību jautājumus. Ņemot vērā jēdziena "moratorijs" būtību, tā piemērošanu un sekas, komisijas steidzīgais paziņojums par tā piemērošanu ārvalstu adopcijai šķiet nesaprotams un tā sekas – neprognozējamas. Kas tik akūts un ārkārtējs ir noticis? Vai ir pienākusi informācija par adoptētu bērnu, kuram nodarīts kāds milzīgs posts, vai ir noticis kaut kas vīrusam "Covid-19" līdzvērtīgs? Bet nopietni?!

Es sēdēju Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē un klātienē vēroju, kā mūsu valstsvīri (un sievas) lēma par to, ka šādam bērnam un simtiem citu mūsu valstī bez vecāku gādības palikušo bērnu nepienākas:



Satversmē noteiktās tiesības uz ģimeni;

viņu labāko interešu izvērtēšana un ievērošana;

individuāla pieeja katra gadījuma izvērtēšanai;

tiesības būt uzklausītam jautājumos, kas skar bērna intereses;

iespēja dzīvot, uzaugt, iegūt izglītību un saņemt medicīnisko palīdzību citur pasaulē;

nekas no tā, ko lielākā daļa no mums uztver par pašsaprotamu un tikai normālu.



Mūsu valstsvīri (un sievas) lēma, ka ārvalstu adopcija ir jāaizliedz ar likumu un par katru cenu jāierobežo. Valstī esot jāizsludina moratorijs, steidzamības kārtā aizliedzot ārvalstu adopciju, jo:





tā neesot bērnu labākajās interesēs;

adopcijas būtība un vērtība vispār "esot mīts un tās nozīme ir pārvērtēta";

Latvijai savi pilsoņi esot par katru cenu jāpatur šeit (17 gadu laikā valsts šādi esot "zaudējusi" 1925 iedzīvotājus!);

piem., ASV katrs piektais bērns esot pakļauts nabadzības riskam – un to mūsu valsts nedrīkst pieļaut un nodarīt "mūsu" bērniem;

mūsu bērni ir "vajadzīgi" mums šeit;

mūsu valsts ir spējīga nodrošināt šiem bērniem visu, kas viņiem nepieciešams (specializētu izglītību, medicīniskos pakalpojumus, līdzvērtīgas tiesības un iespējas utt.).

Kāpēc man tas tik ļoti sāp? Kāpēc man ir dziļa vilšanās sajūta un skumjas, domājot par mūsu politiķu un citu "ietekmeļu" pieņemtajiem lēmumiem? Jo visā šajā procesā un lemšanā ir pazudis katrs konkrētais bērns. Ir viegli spriest no "augstiem plauktiem" par abstraktu bērnu "masu", nezinot tos personīgi, nezinot viņu intereses, stāstus, vēlmes un sapņus. Kādēļ gan neveidot atsevišķu komisiju, kas izvērtēs katra bērna gadījumu individuāli? Atbilde ir šokējoši vienkārša – jo (atļaušos pārfrāzēt sēdē pausto) tas būs baigais "čakars"!

Turpinājumā daži citāti no manām klātienes intervijām ar ASV adoptētajiem bērniem 2019. gada nogalē. Šī ir daļa no materiāla, kas tiks atspoguļots manā topošajā maģistra darba pētījumā par ārvalstu adopciju un tās atbilstību bērnu labākajām interesēm.

Vismaz šeit, šajā virtuālajā telpā, lai izskan pašu adoptēto bērnu domas un sacītais:

Meitene, 18 gadi: "Ir pagājuši 8 gadi, un es esmu ļoti laimīga. Es ļoti mīlu savus vecākus un nevaru iedomāties savu dzīvi bez viņiem. Reizēm es aizmirstu, ka viņi nemaz nav mani īstie vecāki. Man liekas, ka viņi vienmēr ir bijuši, no paša sākuma, un viņi ir mani un manu brāļu. Visvairāk viņos man patīk tas, ka viņi mūsu dēļ darītu jebko. Latvijā mums tā nebija. Vecāki mirtu mūsu dēļ. Tas mani ļoti aizkustina."

Meitene, 18 gadi: "Es jūtos lieliski šajā ģimenē, un es nekad negribētu doties prom no viņiem, jo viņi ļoti mani mīl. Viņi ir ļoti labi izturējušies pret mani, un viņi ir man daudz ko dāvājuši – mīlestību, rūpes, jaunus piedzīvojumus, pieredzi, jaunas lietas, ko no dzīves sagaidīt, jaunas iespējas. Mani vecāki ir ļoti gādīgi un mīloši. To es vienmēr mīlēšu viņos – viņi vienmēr būs man līdzās. Viņi nekad nepazudīs."

Puisis, 22 gadi: "Es jūtos brīvi. Laikam es jūtos tā, ka man vairs nav jāizliekas. Tas ir svarīgākais. Amerika man nešķiet daudz atšķirīga no Latvijas. Man tā ir vienkārši vieta, kur dzīvot. Šeit man ir lielākas iespējas būt veiksmīgam. Latvijā man nebija tik daudz iespēju. Man ir sajūta, ka šeit ir vairāk iespēju."

Noslēgums

Ja bērns ir anonīms, tikai skaitlis "Excel" tabulās, ir viegli to "pārbīdīt", "izdzēst" un lemt viņa vietā. Kad zini bērna stāstu un dzīves apstākļus, esi runājis, redzējis cerību un prieku bērna acīs, vien domājot par ģimeni un izraušanos no bezcerības, atbildības nastai ir pavisam cits svars.

Es zinu, ka būs tie, kas meklēs un uzskaitīs katru neveiksmīgo adopcijas (ārvalstu vai vietējās) gadījumu, lai pierādītu savu taisnību, lai pārliecinātu par to, ka Latvijā ir labāk, lai vai kas, ka pie aizbildņiem vai audžuģimenēm ir labāk... pilsētā vai laukos, visur citur, tikai ne tur (pie svešajiem). Un katram savā reizē būs taisnība, bet ne par to ir stāsts! Tas ir bērna stāsts. Tas ir stāsts par bērna vienīgo dzīvi un tiesībām uz to. Bērns nav mazāk vērtīgs cilvēks ar mazāk vērtīgām tiesībām.

Ja mūsu valstij tiešām rūp katrs tās pilsonis, katrs tās bērns, tad noliksim malā paši savu dedzīgo pārliecību un paskatīsimies uz centrā esošo bērnu. Un pieņemsim atbilstošus, pārdomātus, uz bērna labākajām interesēm balstītus lēmumus. Jo par ko tad mēs vispār runājam?

Katram bērnam ir tiesības uz individuālu viņa dzīvesstāsta izpēti, vispiemērotākās aprūpes piemeklēšanu, mūsu svētības došanu un bērna "atlaišanu", lai vai kur viņš izvēlētos doties – uz Cēsīm, Ņujorku vai Romu. Tāpat kā katrs mīlošs vecāks darītu ar savu miesīgo bērnu. Savus bērnus taču ar likuma varu neieslēdzam vienas konkrētas valsts robežās. "Savējiem" taču vēlam vislabāko, lai vai kur plašajā pasaulē viņi izvēlētos būt.

Statistika:



2020. gada 1. janvārī Labklājības ministrijas datubāzē bija ziņas par 1140 adoptējamiem bērniem, no kuriem 74,7% bija deviņus gadus veci un vecāki.

Latvijā pagājušajā gadā bija 4 adoptētāji, kuri bija izrādījuši vēlmi adoptēt bērnu, kurš būtu šajā vecumā, tātad no 852 bērniem tikai četriem ir cerība atrast savu īsto ģimeni Latvijā.

2019. gadā 81% ārvalstu adoptētāju vēlējās adoptēt bērnu, kas būtu vecumā no 9 līdz 18 gadiem.

337 no adoptējamajiem bērniem ir noteikta invaliditāte, ir alkohola fetopātija, epilepsija, garīgā atpalicība, autisms, HIV, bronhiālā astma, Dauna sindroms, iekšējā cidrocefālija vai celiakija, vai arī iestāde informē par smagu veselības stāvokli (109 no šiem bērniem ir vecumā no dzimšanas līdz 10 gadiem, 228 bērni vecumā no 10 līdz 18 gadiem).

Pēdējo 3 gadu laikā uz ārvalstīm adoptēti 7 bērni ar invaliditāti un sekojošām diagnozēm – HIV, CNS bojājuma sekas, multiplas dismorfoloģiskas stigmas, psihomotorās attīstības aizture, jaukti specifiski attīstības traucējumi, garīga atpalicība, iedzimta sirdskaite, Lb. plaukstas iedzimta deformācija, 2., 3. pirksta hipoplāzija, bronhiālā astma u. c.

Vienlaikus pēdējo 3 gadu laikā adoptēti 33 bērni ar smagām vai būtiskām veselības problēmām (nav noteikta invaliditāte) – vidēji smaga garīga atpalicība, būtiskas uzvedības pārmaiņas, kas prasa uzmanīšanu vai ārstēšanu, alkohola fetopātija, epilepsija, organiski personības un uzvedības traucējumi smadzeņu slimības, bojājuma un disfunkcijas dēļ u. c.

Adoptēto bērnu skaits Latvijā 2019. gadā – 108.

Adoptēto bērnu skaits uz ārvalstīm 2019. gadā – 42.

Uz 31.12.2019. adopcijas reģistrā bija informācija par 297 bērniem, kurus var adoptēt uz ārvalstīm, no tiem 181 bērnam ir noteikta invaliditāte. Reģistrā bija dati par 32 ārvalstu adoptētājiem, kuri vēlas adoptēt.



