Dace Šķēle: Alus darīšana – senās tradīcijas un mūsdienu risinājumi

Jau izsenis cilvēki pratuši gatavot maizi, tā gatavota jau pirms mūsu ēras un maize tiks celta galdā arī nākotnē. Latviešiem un daudzām citām tautām līdzās maizei uz galda goda vietā allaž bijis arī alus, turklāt alus un rudzu maize nav tikai stāsts par spēcinošu ēdienu un dzērienu. Tas ir arī brīdis, kad visiem apsēsties pie viena galda un būt kopā. Kā senatnē, tā arī mūsdienās, šīs ir lietas, kas saliedē un vieno cilvēkus. Gan īstenu rudzu maizi, gan alu jāprot ne tikai pareizi gatavot, bet arī baudīt.

Pastāv uzskats, ka senatnē alus darīts tieši no maizes – ir dažādas teikas par to, ka alus radies nejauši, no maizes, kas salijusi un uzrūgusi. Ikdienā nereti jokojam, sakot, ka alus taču ir šķidrā maize. Bet šajos jokos un teikās ir arī liela daļa patiesības – liekot lietā mūsdienu tehnoloģijas, pārdomātas un rūpīgi izstrādātas receptes, iespējams radīt jaunus un oriģinālus produktus, kas savieno senās tradīcijas un šodienu.

Maizes saldums un apiņu rūgtums

Pastāv uzskats, ka alus Eiropā bijis jau VI un V gadsimtā pirms mūsu ēras, un, protams, šajā laikā būtiski mainījušās gan tā darīšanas tradīcijas, gan alus baudītāju gaumes. Ja senatnē alu gatavoja no miežiem, mūsdienās iespējas ir krietni plašākas.

Dod priekšroku alum ar mazāku alkohola saturu

Ar ko alus no rudziem atšķiras no alus, kas darīts no miežiem? Tam noteikti ir maigāka garša, saldenums, dzēriens ir vidējas intensitātes, ar patīkamu blīvumu. Ja man šis alus būtu jāraksturo divos vārdos, teiktu, ka tas ir slāpes remdējošs un vienlaikus tas, tāpat kā rudzu maize, dod spēku. Ja senatnē uzskatīja, ka labs alus ir tāds, kas gāž no kājām pat lielus vīrus, mūsdienās garšu tendences mainās – cilvēki aizvien vairāk dod priekšroku alum ar mazāku alkohola saturu, tāpēc arī rudzu maizes eila stiprums ir mazāks par 5%.

Dzintara krāsas alus

Teju ikviens latvietis zina, kā izskatās kārtīga rudzu maize – ar tumšu garoziņu un tumšās karameles krāsas mīkstumu. Patiesībā tieši tā izskatās arī alus, kas darīts no rudzu maizes – tumšā dzintara krāsā. Ielejot glāzē, uzreiz uzvēdī rupjmaizes, karameles un apiņu aromāts. Baudot šādu garšu, nokrāsu un aromātu, neviļus nāk prātā teiciens par šķidro maizi.

Sader ar grila ēdieniem un desertiem

Likumsakarīgi, ka šādu alu vislabāk baudīt ar rudzu maizes ķiploku grauzdiņiem. Alus un ķiploks nekonfliktē – maize ir kā balansu veidojošais elements. Turklāt, tā ir tikai viena no ieteicamajām alus un ēdiena saderībām – alus var būt gan labs aperitīvs, ko baudīt ar uzkodām, gan lielisks papildinājums pamatēdieniem ar spēcīgām garšām. Alus unikālās īpašības ļauj tam gan papildināt kādu garšu, izceļot to, gan atsvaidzināt. Rudzu maizes alu kā aperitīvu vislabāk baudīt ar gaļas vai siera plati, brusketu ar pesto mērci vai Cēzara salātiem, bet, ja domājam par tā saderību ar pamatēdieniem, tad vislabākā saderība būs ar ribiņām, dažādiem vasaras grila ēdieniem vai pat čili kon karni. Iespējams, kādam tas šķitīs neparasti, bet alus lieliski sader arī ar dažādiem desertiem – rudzu maizes eilu vislabāk baudīt desertiem, kas radīti uz maizes bāzes – pudiņiem, maizes kārtojumiem u.tml.

Baudīt un iepazīt katru niansi

Neatkarīgi no tā, ar ko izvēlaties baudīt alu, pats svarīgākais ir to patiešām izbaudīt. Svarīgākais nav daudzums vai pēc iespējas lielāks stiprums, bet katras nianses iepazīšana – garšas, aromāta, krāsas, pēcgaršas. Alu vislabāk baudīt no stikla glāzes tulpes formā – tas palīdzēs atklāt visus iepriekš minētos elementus. Un vēl svarīgi atcerēties, ka alus, tāpat kā maize, nes sev līdzi gadsimtiem senas tradīcijas un apvieno cilvēkus.