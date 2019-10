Dagnija Loča: Karjera zinātnē iedvesmo

No 2019. gada 14. līdz 20. oktobrim Latvijā norisinās UNESCO nedēļa 2019 "Spožie prāti: sievietes zinātnē". Par godu tam 16. oktobrī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas aicināja uz domapmaiņu "Ar iedvesmu par zinātni", kurā viedokļos dalījās dažādu zinātnes nozaru pārstāves. Gatavojoties dalībai šajā diskusijā, man radās vairākas nozīmīgas pārdomas par zinātni kā profesiju un karjeru Latvijā, kurā attīstību veicina un ietekmē tas, cik veiksmīga ir sinerģija starp iespējām un gribasspēku, kā arī paaudzēm.

Zinātnes videi Latvijā ir spēcīgs potenciāls

Latvija ir unikāla ar to, ka zinātnes vide, gluži kā mūsu valsts, ir jauna un strauji augoša. Kopumā Latvijas zinātnes vidi raksturo elastība, atvērtība un spēja savstarpēji sadarboties. Latvijā ir daudz iespēju zinātnes vidē veidot karjeru, bet tās ir jāprot un jāgrib izmantot. Latvijas zinātnes vide spēj augt un attīstīties, jo to veido tik dažādas personības, kuras vienojas kopīgam zinātnes attīstības aicinājumam.

Ar patiesu lepnumu varu atzīmēt vienu man personīgi nozīmīgu projektu, kas apliecināja to, cik daudz mēs Latvijā spējam paveikt, ja strādājam komandā un mērķtiecīgi ejam uz rezultātu. 2019. gadā Eiropas Komisija atzinīgi novērtēja un atbalstīja mūsu Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra iniciēto H2020 projektu par "Baltijas Biomateriālu Ekselences Centra" izveidi Rīgā, kas ir patiesi nozīmīgs sasniegums Latvijas zinātnes vides attīstībā un apliecinājums tam, uz ko esam spējīgi. Pētniecībā viss sastāv no maziem zinātniskā darba fragmentiņiem, kuri katrs par sevi varbūt nav liels sasniegums, bet saliekot tos kopā izveidojas izcila kopaina. Gluži tā pat ir ar komandas darbu, kur katra paveiktajam ir liela nozīmē.

Ir svarīgi parādīt, cik aizraujoša ir zinātne jaunajai paaudzei

Zinātnei Latvijā ir jābūt atraktīvai un tai ir jāspēj uzrunāt bērni jau agrā vecumā un jaunieši, piedāvājot iespējas un izvēli iesaistīties. Jau šobrīd redzams, ka kompetenču izglītība varētu būt tā, kas lauž stereotipus par zinātni un parāda tās daudzpusīgumu, iespējas un nozīmi mūsu ikdienā.

Jau šobrīd skolēnu un studentu ikdienā zinātne tiek integrēta arvien vairāk. Organizētas speciālās zinātnes dienas, mācību procesā dažādos priekšmetos tiek kombinēti temati paralēli, lai parādītu dažādas likumsakarības dabā un ikdienā, kā arī procesu norisi un pēctecību. Papildus tam vairākus gadus arī "L'Oreal Baltic" "Sievietēm zinātnē" stipendiātes dodas skolu tūrēs, lai izglītotu un parādītu, kas ir zinātne, ko dara zinātnieces un cik piepildīta ir viņu ikdiena.

Es uzskatu, ka zinātnieka galvenā misija ir radīt kaut ko tādu, kas nākotnē spētu palīdzēt miljoniem cilvēku visā pasaulē. Taču tā ir tikai viena puse. Ārpus laboratorijas mūsu misija ir informēt sabiedrību par zinātnes sasniegumiem un aktuālajiem notikumiem tā, lai stāstu saprastu ne tikai pārējie zinātnieki, bet arī dažādu profesiju pārstāvji un dažāda gadagājuma cilvēki.

Ar atbalstu zinātniecēm laužam stereotipus

Manuprāt, mums Latvijā ir lieliska iespēja plašākai sabiedrībai parādīt to, ka sieviete var pašrealizēties gan kā zinātniece, gan piepildīt sevi citās sev svarīgās jomās – ģimenē, hobijos, rūpēs par sevi un citiem, pateicoties "L'Oreal Baltic" "Sievietēm zinātnē" projektam. Šis projekts sniedz iespēju apliecināt un parādīt to, ka zinātnē strādā gudras, aktīvas un skaistas sievietes, kuras rada pievienoto vērtību un iedvesmo citus. Patiesībā tādas ir visas zinātnieces, tikai aiz seniem stereotipiem tas nereti netiek pamanīts. Es ticu, ka "L'Oreal Baltic" "Sievietēm zinātnē" iedvesmo jaunus cilvēkus redzēt to, ka zinātne ir vide, kurā var attīstīties visi, kuriem ir personīgā motivācija, vēlme un interese.

Zinātne – ne tikai izredzētajiem

Manuprāt, atverot zinātnes durvis un parādot to plašākai sabiedrībai, mēs – zinātnieki – spējam iedvesmot cilvēkus ne tikai pievērsties zinātnei, bet arī jauniešiem izvēlēties zinātnes ceļu, tādējādi stiprinot stabilu un konkurētspējīgu nozares vidi Latvijā. Ir svarīgi, ka zinātnes ceļš ir pieejams un atvērts visiem zinātkārajiem, kuri meklē šo virzienu un attīsta savus sapņus. Nereti pastāv tāds priekšstats, ka visi, kuri pievēršanas zinātnes jomai, ir izcilnieki vai teicamnieki, bet tā gluži nav. Kā ikvienā citā profesijā, arī zinātnē sevi ir jāslīpē un jātrenē, lai izveidotos par spēcīgu profesionāli. Manā 15 gadu darba pieredzē zinātnē, esmu sapratusi, ka ne vienmēr izcilām idejām ir primārā nozīme. Svarīgāka ir zinātnieka komunikabilitāte, zinātkāre un neatlaidība, spējas pielietot zināšanas praksē un darboties komandā, kā arī izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumus. Protams, papildus šīm nozīmīgajām īpašībām, arī spēcīgas zināšanas gan eksaktās, gan humanitārās zinātnēs ir vienlīdz svarīgas, ne tikai teorijā, bet, galvenokārt, praksē. Tās ir pamata komponentes, taču, soli pa solim ikdienā strādājot, katra jaunā zinātnieka kompetence un izcilība turpina veidoties un augt. Svarīgi ir apzināties, ka viens pats vari sasniegt daudz, bet nekad tik daudz kā komandā.

Kopumā vēlos uzsvērt, ka zinātne ir radoša nozare, kurā Latvijā ir iespējams veidot stabilu, labi apmaksātu un veiksmīgu karjeru. Zinātnieka ikdiena ir aizraujoša, jo viņam ir iespēja gan pašam, gan, apvienojot spēkus, ar domubiedriem un kolēģiem izdarīt ko tādu, ko neviens cits nav izdarījis, un realizēt ko tādu, ko neviens cits nav realizējis. Neviens neierobežo zinātnieka fantāziju un ir iespējams paveikt pilnīgi jebko – tikai jāgrib un jādara.