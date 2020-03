Dainis Gašpuitis: Vai sācies 'Covid-19' drūmais uzvaras gājiens?

Prognozes par koronavīrusa ietekmi uz ekonomiku kļūst pesimistiskākas. Atsevišķās nozarēs jau šobrīd izjūtama ietekme vairāku simtu miljardu dolāru apmērā, bet situācija var kļūt vēl nopietnāka, tostarp skarot arī Latviju. Lai arī šobrīd nav atbildes uz jautājumu, kuri instrumenti būs efektīvi un laicīgi iedarbināti, ir valstis, kuras jau veic preventīvus pasākumus. Bet vai un cik tie šādos apstākļos būs efektīvi?

Gada sākumā ekonomikas perspektīvas šķita piezemēti optimistiskas. Piezemētas, jo globālās ekonomikas izaugsme solījās joprojām būt starp lēnākajām pēdējās desmitgades laikā, tādēļ ka līdzšinējie izaugsmes dūži saskārās ar tempu palēnināšanos. Vienlaikus jāsaka, ka tas bija ar optimistisku piegaršu, jo solīja vāju atgūšanos. Tas viss tik un tā veidotu apstākļus, kur sabiedrības prasības pēc labākiem dzīves apstākļiem pilnā mērā remdētas netiktu un uzturētu neapmierinātību, kas nozīmē labu augsni populismam.

Klimatiskās pārmaiņas un citi izaicinājumi, tostarp tehnoloģijas, novecošanās, imigrācija, kā arī reģiona lielvalstu pieprasījums pēc dominances, bija tie, kas šķita aktualitāšu topa galvgalī. Ko tādu, kas varētu sagriezt kājām gaisā visu globālo ekonomiku, nevarēja prognozēt neviens, kamēr neparādījās "Covid-19", kas kļuvis par nopietnu risku ne tikai globālajai, bet arī Latvijas ekonomikai.

Nozares zem vīrusa sitiena

Primāri ar tiešāko vilni šobrīd saskaras tūrisma nozare, kuras apjoms tiek lēsts 5,7 triljonu dolāru apmērā un kurā strādā 319 miljoni iedzīvotāji jeb teju katrs 10. nodarbinātais pasaulē. Krass aktivitātes kritums novērojams arī rūpniecības un transporta nozarēs – apsīkstošās tūristu plūsmas atsaucas transporta apakšnozarēs, kur negatīvo ietekmi papildus veido jaudu kritums rūpniecībā. Veidojas vesels sarežģījumu komplekss, kur izaicinājumus rada gan piedāvājuma, gan pieprasījuma kritums.

Vīrusa radītā nervozitāte rada pieprasījuma kritumu, bet tajā pašā laikā piegādes ķēžu pārrāvumi apgrūtina dažādu komponenšu saņemšanu un attiecīgi – darbību nozarēs, kur pieprasījums cietis mazāk vai pat palicis neskarts. Noskaņojuma indeksi un statistiskie dati joprojām piegādā pretrunīgus signālus attiecībā uz vīrusa potenciālo ietekmi. Tā veidojas arvien negatīvāka, bet ietekmes rādītāji un novērtējumi pienāk ar aizturi. Vīrusam turpinot uzvaras gājienu, prognozes kļūst arvien pesimistiskākas.

Latvija nebūs izņēmums

Laiks, kas ļautu vīrusa negatīvo ietekmi pārvarēt bez būtiskām ekonomiskām sekām, strauji iet mazumā. Apstrādes rūpniecības lejupslīde, līdz parādījās vīruss, bija salīdzinoši izolēta no tendencēm pakalpojumos. Tas ļāva uzturēt pārliecību, ka recesijas riski ir zemi. Tomēr vīruss šobrīd ne tikai pastiprina negatīvās tendences rūpniecībā, bet arīdzan draud nokaut aktivitāti daudzos pakalpojumos, kā dēļ recesijas risks jau kļūst nopietns. Tas attiecas arī uz Latviju, jo iekšējais patēriņš un nozares, kur izaugsme bija visnotaļ laba, draud izjust vīrusa ietekmi arvien spēcīgāk.

Ņemot vērā notiekošo rūpniecībā, tranzītā, finansēs un būvniecībā, izvairīšanās no IKP krituma un būtiska bezdarba pieauguma var izrādīties pozitīvākais scenārijs šim gadam. Perspektīvas ir atkarīgas no tā, cik ilgi vīrusa izplatība turpināsies. Ja vēl tuvāko nedēļu laikā situāciju izdosies stabilizēt, negatīvā ietekme būs kontrolējama un gada laikā izlīdzināsies.

Ķēdes reakcijas draudi

Riskus rada straujais piesardzības pieaugums, līdzīgs 2008. gadā pieredzētajam, radot pandēmisku mērogu. Palēninās finanšu aprite, pasliktinās likviditāte, tādēļ daudzu uzņēmumu, nozaru un valstu ekonomiku stabilitāti noteiks pieejamība finansēm, valdību un centrālo banku koordinēta rīcība. Tā būs kritiska, lai nerastos darbības pārrāvumi un nesāktos ķēdes reakcija. Kam finansiālā veselība izrādīsies vājāka, nāksies darbību pārtraukt. Līdz ar to – jo tālāk, jo vairāk piedzīvosim uzņēmumu krišanu, kas šobrīd jau redzams aviācijas un tūrisma nozarēs. Lai no tā izvairītos, pieaug to valstu skaits, kuru centrālās bankas veic atbalstošu monetāro politiku. Tam būs nepieciešama lielāko centrālo banku koordinēta rīcība, kā arī valdību spēja piešķirt atbalstu uzņēmumiem un nozarēm. Būtiski būs nepārrēķināties, jo atmiņā joprojām palikušas sekas lēmumam neglābt "Lehmann".

Te gan jāuzsver, ka tas neattiecas uz banku sektoru, kas šajos pēckrīzes gados ir labi nostiprināts. Vienlaikus jāpiebilst, ka tomēr ir arī tādas valstis, kur banku sektors varētu būt jutīgāks pret krasām izmaiņām ekonomikā, piemēram, Itālijā. Ja sāksies ķēdes reakcija, to būs grūti apstādināt. Šajā situācijā iepriekšējā krīze ir devusi mācību, tādēļ daudzviet centrālās bankas un valdības jau veic preventīvus pasākumus. Tajā pašā laikā jautājums par to, kuri instrumenti būs efektīvi un laicīgi iedarbināti, šobrīd nav atbildams. Sākoties ķēdes reakcijai, parādīsies ne tikai privātā, bet arī publiskā parāda problēmas.

Vācija un Itālija ir tuvu recesijai un, visdrīzāk, ar to saskarsies. Aktualizēsies arī Itālijas parāda stāsts. Vienlaikus jāuzsver, ka, ņemot vērā kontekstu, neseno krīžu mieles, kā arī pašreizējās Eiropas Centrālās bankas vadītājas nostāju, jaunu eiro krīzi prognozēt būtu nevietā. Stress un svārstības noteikti parādīsies, bet Itālija netiks atstāta ar šo problēmu vienatnē. Palīdzība un problēmas tiks sapakotas tā, lai no tā izvairītos, un, visticamāk, atliktas tālākai nākotnei. Var pieņemt, ka uzradīsies politiskas dabas kolīzijas, taču šādās situācijās retorika ir viens, bet darbi tiks izdarīti tā, lai "kaza dzīva un vilks paēdis", proti, lai ekonomika un sabiedrība šajos apstākļos ciestu pēc iespējas mazāk.

Ja vīrusa gaita Eiropā un citviet sekos Ķīnā uzrādītajai, tad tuvāko 3–4 nedēļu laikā saslimstībai ir jāstabilizējas, ekonomiskā aktivitāte – milzīgo stimulu atbalstīta – var ātri atgūties un iegūt jaunu enerģiju tālākai izaugsmei. Ja nē, tad gaidāmi sarežģītāki laiki.