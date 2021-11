Dainis Lemešonoks: 'Bolt' Baltkrievijā: vai igauņu 'turbopragmatisms'?

Ar kovidpandēmiju un tās sekām var izskaidrot daudz ko, bet ne visu. Noteikti ne to, kāpēc Igaunijā sakņots IT uzņēmums taisās ieguldīt vairākus miljonus "Eiropas pēdējā diktatūrā". Šī būs kāda cita diagnoze, drīzāk mentāla.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jā, tik tiešām: arī mūsu valstī labi zināmais – vai vismaz uz taksometriem, nomas skūteriem vai kurjeru termosomām pamanāmais – "Bolt" plāno palielināt savu tirgus daļu Baltkrievijas taksometru biznesā (EE). Uzņēmums vēlas tur izvērst asu konkurences cīņu un izplesties ārpus Minskas. Būs gan interesanti, gan pamācoši vērot notikumu attīstību!

"Bolt" ģenerāldirektors žurnālistiem par šādiem plāniem neko nezināja stāstīt, vien nosauca Baltkrieviju par "relatīvi lielu tirgu". Nozaru un filiāļu vadītājiem uzņēmumā tiek dota liela autonomija – galu galā tas ir pārstāvēts 45 valstīs. Savukārt "Bolt" piāriste atteica medijiem jebkādus komentārus par iecerētajām investīcijām.

"Boltiešus" it kā varētu saprast, ja runa būtu par viņu ilgus gadus veiktiem ieguldījumiem naudā un darbā, ko žēl pamest zaudējumos. (Atceros, kā 1991.gada janvārī, vairumam izdevumu pametot OMON sagrābto Preses namu, populārā krievu laikraksta SM redakcija tajā palika sakostiem zobiem, jo zināja, ka svaigi nopirktos datorus nevarēs iznest no ēkas.) Iespējams, "Bolt" nav tādas varēšanas, kāda bija, piemēram, franču mājas un celtniecības preču veikalu tīklam "Leroy Merlin", kas 2020. gada novembrī nostopēja savējā "depiņa" celtniecību Minskā. Oficiāli gan tika runāts par – protams! – pandēmijas ietekmi un pārmaiņām LM stratēģijā...

Nekā nebija! "Bolt" savu darbību Baltkrievijā uzsāka pagājušā gada decembrī – jau tad, kad "bilde bija pavisam klāra". Pa to laiku Aleksandra Lukašenko režīms ir izvērsies arvien zvērīgāk un šizoīdāk, savu patvaļu "kronējot" ar gaisa pirātismu.

Kā nolasās no pašu paziņojumiem, vērienīgie jauna tirgus iekarotāji uzskata sevi par "teflona večiem", kurus nekādi neskar un neapdraud Baltkrievijā notiekošā "skrūvju piegriešana". Vēl vairāk, intervijā portālam "Onliner.by" filiāles vadītājs Evans Lebedins izmantoja iespēju apliecināt lojalitāti režīmam un gatavībai "spēlēt" pēc tā noteikumiem. Valsts VDK noteikti interesē "Bolt" tehnoloģijas un to pielietojums izsekošanā.

Baltkrievijas demokrātisko opozīciju atbalstošie igauņu politiķi ir šokā un sauc "Bolt" darbību Baltkrievijā par "bezatbildīgu, amorālu un gandrīz vai noziedzīgu". Savukārt valsts ārlietu resors – vismaz ministra preses sekretāres personā – bija pielaidīgāks. Viņa pat apgalvoja, ka "Bolt" radīšot "tirgus ekonomikas alternatīvu", kas "dos labumu baltkrievu tautai". Mjā, somugri mīl melno humoru...

***

Lukašenko tagad it kā vajadzētu "Bolt" lolot, lutināt un viegli favorizēt – šie "noderīgie idioti" viņam kalpos par dežūrpiemēru valsts "investīciju vides pievilcībai". Tas ir loģiski, un, iespējams, "boltieši" tieši uz to pilnībā paļaujas. Taču tirānijām un tirāniem ir pašiem sava loģika.

Krievijas sabiedrība tagad apjukusi vēro, ka Lukašenko – Vladimiram Putinam ciešoties – apdraud pat austrumu kaimiņvalsts biznesu un Kremlim lojālu mediju žurnālistus, apsūdzot tos "impērismā" (vienlaikus prasot Maskavai jaunus kredītus un ekonomiskās preferences). Kādas gan drošības garantijas pēkšņā politiskā kataklizmā varētu būt uzņēmumam no NATO ietilpstošas "fašistlandes", ja tas kļūst varas acīs aizdomīgs – vai traucēklis kāda tās pārstāvja biznesam?

***

Droši vien, uzzinot par "Bolt" grandiozajiem plāniem, dažam mūsmāju censonim paliks slikti ap sirdi: "Vot, urmasi drīkst, a kāpēc mums sit pa pirkstiem?" Vēl pirms diviem gadiem par Lukašenko un biznesa izredzēm Baltkrievijā gardi sprieda arī stipri patriotiskos kabinetos, kvēla draudzība zēla gan pa hokeja, gan apaļkoku, gan citām līnijām.

Protams, vietējie Batjkas apjūsmotāji neriskēs skaļi kurnēt un prasīt sev tiesības doties "Bolt" pēdās. Jo pie mums kaimiņvalsts pievilcība vairāk saistījās ar biznesa iespēju "pelēcību", nevis tehnoloģisko risinājumu tirgu. Kāda gan jēga lieki pašam prasīties "zem lupas"?

Savukārt tiem, kuri pieredzētā dēļ jau ir šķīrušies no ilūzijām par "leiputriju.by", noteikti būtu "boltiešu" tehnokrātiem šis tas pamācošs stāstāms par biznesa riskiem. Taču ne IT ērgļi viņus klausīs, ne arī pašiem gribas piedzīvoto atzīt. Tāpat kā klusē diplomāti, kam nācies dažu tautieti pestīt no nepatikšanām Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas u. c. "klondaikās".

***

Kaut kas tāds jau ir piedzīvots agrāk. Ir stāsti par Rietumu sociālistiem, peļņā braucējiem vai avantūristiem, kuri, cerību pilni, devās strādāt uz PSRS, lai atjēgtos sarkanā terora asiņainajās dzirnavās. Tāpat – par lētticīgiem hipijiem vai citiem "bekpekeriem". Jaunieši ticēja, ka lielvalsts pase viņus sargā no soda par "zemākas šķiras" valstīs neievērotiem likumiem – vai no vietējo likuma sargu patvaļas. Nerunāsim nemaz par vairāk nekā reālo "Skotijas pēdējo karali"...

Diemžēl šādi stāsti vēl būs un nebeigsies. Ne tikai "Bolt" infokrāti ir pārliecināti, ka viņi ir pilnībā globalizējuši pasauli un "terabaits arī Batjkas valstī ir terabaits". Un ne tikai IT "burbuļa" iemītnieku iedomās par savu izredzētību slēpjas problēma. Citi kapitālisma censoņi – ar MBA diplomiem vai bez tiem – svēti tic, ka visur visu nodrošina pareizais cenas piedāvājums, pievilcīga peļņas prognoze un laikus piedāvāta viskija/vodkas glāze. Galu galā ne Magņitska lieta, ne Pola Velana vai Maikla Kalvija notiesāšana nav spējusi nopietni atbaidīt Rietumu investorus no Krievijas.

***

Manis zvaigājot piesauktajam "boltiešu turbopragmatismam", protams, ir maz saistības Igaunijas ārpolitikas pēdējās padsmitgades pragmatismu. Jo pragmatisms ir racionāls. Taču, iespējams, tieši tas arī izskaidro rezignēti paviršo, nevis zibeņus mētājošo attieksmi, kādā ES dalībvalsts ministra runassieva izteicās par uzņēmuma plāniem "iekarot Baltkrieviju".

Es ļoti apskaužu kaimiņus par centieniem savā austrumpolitikā pašiem sakārtot savas attiecības ar Putina Krieviju un ne tikai. Kaut arī nekas reāls netika panākts ne Tomasa Henrika Ilvesa, ne Kersti Kaljulaidas prezidentūrā. Nu, viņai vismaz izdevās tikties un publicitātes fotogrāfijā pozēt kopā ar pašu VVP. (Ilvesam – tikai ar "zicprezidentu" Dmitriju Medvedjevu 2008. gadā. Tiesa, no baltiešiem pirmā ceļu uz Maskavu – vismaz sev – veiksmīgi iemina VVF, tikai nebija turpinājuma...)

Skaidrs, ka Baltijas valstīm nekāda attiecību uzlabošanās ar Kremli nav iespējama, ja vien kāds tā "tornis" nesaredz šajā procesā kādus sev vajadzīgus ārpolitiskos bonusus. Taču Igaunijas veltie pūliņi bija racionāli tāpēc, ka tā skaidri apliecināja savu labo gribu gan "vecākajai māsai" Somijai, vēl pragmatiskākai austrumpolitikā, gan ES "smagsvariem".

Uz leišu kunigaitisko ambīciju un vēl nesen mūsu "vilksaitās" saldi brēcošo tūdaliņu fona rāmie "estipoisi" tiešām iemanījās izskatīties ziemeļnieciskāki, nosvērtāki, vairāk pieauguši. Briselē – arī tās ziemeļatlantiskajos kantoros – vērā ņemamāki. (Nu, D#vs nav mazais bērns – toties igauņi dabūja EKRE šmuci...)

Tas man tiešām ir ļoti skaudis un kremtis. Īpaši tad, kad Kaljulaida – tiesa, jau "klibās pīles" statusā – atļāvās iebakstīt Kijevas lielummānijai: viņa gan mudinot igauņu uzņēmējus tirgoties ar Ukrainu, bet ne tajā investēt! (Viņa tagad varētu ko līdzīgu pateikt arī "Bolt" censoņiem!) Gan intervētāji, gan ukraiņu elite pavisam labi saprata, kāpēc... Tikmēr mūsu politiķi latviskā labaudzinātībā bieži ļaujas šolaiku hetmaņiem padarīt sevi par viņu "noderīgajiem idiotiem".

***

Dulburīgais stāsts par "Bolt" dižajiem plāniem valstī, kurā tirānija sen vairs nav "diētiska", man sākotnēji šķita pagalam komisks. Taču nez kāpēc, kad izzvaigājos, tas uzdzina pavisam "nevajadzīgas" asociācijas – kā Baltijas tautas un to politiķi pirms kara paguva pat pilnībā aizmirst, ar ko īsti tām ir darīšana pie savām austrumu robežām. Kā rādās, atkal vairojas cilvēki, kuri neko nezina par pilnīgi svešu pasauli tepat blakām un pat negrib zināt: "Internets tur ir, aifoni ir, takši ir, arī "cash flow" ir – jums ar to nepietiek?"