Dainis Lemešonoks: 'Press-hata' mums tagad laba, nav nekādas vainas...?

Nekad nevērtējiet pārāk zemu savas nepatikšanas ar likumu – īpaši, ja to dēļ nokļuvāt pirmstiesas ieslodzījumā. Vienalga, cik nenozīmīgs pārpratums pašam šķistu izdarītais – vēl vairāk, nepatiesi piedēvētais! – pārkāpums.

Jūs apdraud risks kļūt par izejmateriālu pārcentīgiem likuma sargiem, kuri joprojām aizraujas ar "tradicionālām" (no padomju milicijas mantotām un šodienai adaptētām) pierādījumu vākšanas un radīšanas metodēm.

***

Šāds "laifhaks" ir adresēts galvenokārt pašpārliecinātiem jauniem vīriešiem. Jo īpaši puišiem, kuru lecīgums balstās savas "sociālās nenozīmības" apziņā: kas es tāds, lai citi gribētu ar mani diži krāmēties? Taču tas der arī hipsteriem vai "zelta jaunatnei". Ja nu pāris grami draiska pulverīša, kas pirkti dzīves izkrāsošanai, nez kā pārvēršas nez kam pārdotos kilogramos?

Protams, man pašam īsti neticas, ka visi hokeja dīvānfani, bemberu dzenātāji, "pacani no rajona" vai šolaiku sprīdīši, kuri dzimtajā novadā iegriežas "atlaist bremzes", ir "Delfi" viedokļu slejas cītīgi lasītāji. Taču viņiem ir mammas, tantes, tēvi un onkuļi, māsas un brāļi, draudzenes un draugi. Dievs dos, gan līdz puišiem nokļūs vēstījums, sakņots citu jaunu cilvēku sūrā pieredzē.

***

Tātad – Jūs aiztur par likumpārkāpumu un iesloga pirmstiesas apcietinājumā. Agrāk nesodīta cilvēka "nejauša" ievietošana vienā kamerā kopā ar rūdītu likumpārkāpēju ir aizliegta, taču "nez kāpēc" tā atkārtojas atkal un atkal. Tas ir skaidrs signāls: kādam "KIPistam" – VP Kriminālās izmeklēšanas pārvaldes darbiniekam – ir karsta vēlme neoficiālā sadarbībā ar cietuma personālu, iespējams, jūs izmantot (ne)atklāto smago lietu statistiskas uzlabošanai.

Tāpēc ir pat iespējams, ka, apsūdzēts kādā ekonomiskā pārkāpumā, jūs pārsteigts atklājat, ka esat nez kāpēc kļuvis par "iztrūkušo puzles gabaliņu" un nozīmīgu figurantu, piemēram, kontrabandas vai slepkavības lietā...

Iespējams, jūsu kameras biedrs/-i izprašņās, kādēļ nokļuvāt aiz restēm, un uzbāzīsies ar "vērtīgiem" padomiem. Iespējams, caur puķēm draudēs ar nepatikšanām, lai noskaņotu jūs darīt to, kas vajadzīgs izmeklētājam. (Diemžēl neesot izslēdzama arī fiziska iespaidošana.)

Teorētiski jūs varat arī kopā sadzīvot – pat vairākus mēnešus! – pilnīgā savstarpējā ignorancē. Tik un tā šim cilvēkam būs iespēja izkalpoties viņa policejiskajam "patronam" un risināt paša kriminālās problēmas – samazināt cietumsodu, ieslodzījumā "apmierināt nelikumīgas kaprīzes". (Kā saprotat, "zagļu likumi", kas liedza noziedzniekam sadarboties ar varu, sen nedarbojas.)

Nebrīnieties, ja kameras kaimiņš uzrodas jau jūsu tiesas procesa laikā un piesakās liecināt. Viņa rīcībā esot svarīga informācija, kas nedrīkst palikt noklusēta. Jūsu – vai biklāka advokāta – izteiktie iebildumi var palikt bez ievērības. Tad šis cilvēks, ticis pie vārda, apgalvo: jūs esat viņam kamerā vaļsirdīgi atzinis... Un vienalga, ka patiesībā nekas nav teikts, – nu tas ir "piešūts pie lietas".

***

Šādu nelikumīgu "izmeklēšanas metodi" krievu-padomju kriminālžargonā sauc – "press-hata". Latviski šis jēdziens būtu iztulkojams kā "presēšanas kamera" – taču to vajag nevis ieviest, bet gan izskaust no mūsu leksikas un, protams, likumsargu prakses. Ļoti baigs termins savā "tradicionālajā" izpratnē, jo padomju (un KF) ieslodzījuma vietās recidīvisti, kuri sadarbojās ar izmeklētājiem un cietuma administrāciju, no zaļknābjiem atzīšanos/vainas uzņemšanos panāca jebkādiem līdzekļiem...

Latvijā, protams, "lietu piešūšanas tehnoloģija" pēdējos gados ir pavisam diētiska. Nevienu, cik kopumā dzirdēts (bet garantijas nav!), "press-hatās" nesit un nedraud izvarot. Esam taču īsti eiropieši EDSO dalībvalstī...

Centrālcietuma "press-hatas" un varmācīga ietekmēšana tajās publiski tika piesaukta vien 2014. un 2015. gada mijā – toreiz it kā saņemto sūdzību un ieslodzīto pašnāvības centienu dēļ Rihardam Bunkam, Latvijas Juristu apvienības vadītājam, nācās klusām pamest savu maizes darbu, šīs iestādes Drošības daļas priekšnieka amatu.

Kā jau publiskajā telpā bija izskanējis, līdzīgas pretenzijas izvirzīja arī Andrim Savko jebšu "Sparānam numur divi" – atpazīstamību sabiedrībā viņš ieguva 2013. gada decembrī pēc atstādināšanās no darba lidostas "Rīga" drošības departamentā par nesankcionētu un pretlikumīgu šī uzņēmuma galda telefonu klausīšanos, ko it kā organizēja kopā ar savu priekšnieku Raimondu Lazdiņu.

Protams, tiesu spriedumos reizēm var lasīt atreferētus notiesāto stāstus par viņu piekaušanu un iebiedēšanu, ko veikuši kameras biedri vai policisti. Parasti tiem seko tiesneša piezīme, ka apcietinātie pirmstiesas izmeklēšanā nav ne pie viena vērsušies ar šādu sūdzību. Paši vainīgi... Vai nu godātā tiesa aizdomāsies, ka nokļūšana aiz restēm vakardienas brašulim ir milzīgs psiholoģisks trieciens, pat paralizējoša "morālā deflorācija"...

***

Vairāku tiesu procesu materiālos var atrast pašpieteikušos "godīgus cilvēkus", kuriem nez kāpēc kameras kaimiņi ir steigušies kratīt sirdi, atklājot veiktās (?) slepkavības sīkas detaļas vai tirgoto narkotiku krājumu uzglabāšanas shēmas.

Droši vien latvju Temīdas priesterus dažreiz pārsteidz nevaldāmais pilsoniskais entuziasms, kas piemeklējis cilvēkus ar nopietnu kriminālo biogrāfiju. Mazāks pārsteigums tas ir prokuroriem – viņi taču nevēlas, lai tiesa nepārliecinošu krimināllietu atmet papildu izmeklēšanai.

Taču baidos, ka arī tiesnešu neizpratne ir stipri mākslota: kuram viņu cunftē gribētos šādu – ar "press-hatas" palīdzību prettiesiski panāktu – notiesājošo spriedumu revīziju un atcelšanu, kompensāciju izmaksas... (Rūgti precedenti jau ir – piemēram, skandalozajā pasūtījuma slepkavības lietā nepatiesi apsūdzētais un vēlāk par to 7000 eiro kompensāciju izcīnījušais cilvēks esot "līdzdalībnieku" ieraudzījis vien tiesas zāles būrī!)

Taču procesuālās formalitātes tiek ievērotas, liecība nereti tiek perfekti norunāta atbilstošā juridiskā žargonā un turklāt ideāli iekļaujas apsūdzības konstrukcijā. Zvērināts advokāts Arturs Zvejsalnieks gan atcerējās "amizantu" gadījumu, kad tiesas sēdē ar viņa dalību šādu liecinieku pieķēra ar burtnīciņu, kurā pierakstīts, ko un kādā lietā viņam liecināt.

***

Piemēram, vienas presē aprakstītas slepkavības lietas tiesas sēdes protokolā parādās "taisnības entuziasts" Artūrs Daukste: "Gribēju paust savu viedokli par šīs slepkavības apstākļiem, tāpēc nācu uz tiesu." Ar vienu no apsūdzētajiem viņš kamerā kopā nodzīvoja četrus mēnešus. Tiesai Daukste atzina, ka ieslodzījumā pavadījis sešus gadus, jo apsūdzēts pēc 224. panta 2. daļas (līdzdalība bandītismā), 193. panta 2. daļas (sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšana, iznīcināšana, bojāšana vai nelikumīga izmantošana), 231. panta 2. daļas (huligānisms). Spriežot pēc "Latvijas Vēstneša" datiem, viņam arī raksturīgas problēmas ar civilsievām un sievām par bērnu paternitāti un nemaksātiem uzturlīdzekļiem.

Šādai "metodei" – abstrahējoties no tās nelikumības – ir acīmredzams tehniskais trūkums. Kā jau teicu, Latvija ir maza valsts. Negodprātīgu izmeklētāju rīcībā ir tikai daži "kadri" ar nopietnām problēmām likuma priekšā, kuri ir gatavi "presēt" un pēc tam sniegt viltus liecības tiesā. Tāpēc "štata liecinieki" neizbēgami novazājas, piemēram, bandīti Jānis Daugulis, Vilis Šusts, Aldis Eihmanis.

Gluži vai par "mediju zvaigzni" kļuvis Vjačeslavs Gončarovs, kurš pats 2009.–2010. gadā ir stājies apgabaltiesas priekšā – viņam tika inkriminēta "narkotisko vielu nelegāla aprite, ieroču nelegāla aprite, pretošanās varas pārstāvim un citai valsts amatpersonai". Saņemts ap desmit gadu cietumsods. Uz šīs personas liecībām tika balstīta divu skandalozu pasūtījuma slepkavību – namsaimnieku apgrūtinājuša īrnieka un cietumā sēdošā krimināluzņēmēja – izmeklēšana.

"Pietiek.com" publikācijā Gončarovs tika nosaukts par Drošības policijas ziņotāju. Man ir apgalvots, ka jau pieminētais LJA vadītājs Bunka saviem kolēģiem – šķiet, cerot tā izpelnīties viņos autoritāti, – esot atklāti lepojies, ka izmantojis šo cilvēku Centrālcietuma "press-hatā".

2011. gada martā Rīgas apgabaltiesa, apmierinot ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera iesniegto pieteikumu, samazināja Gončarova sodu par diviem gadiem, jo viņš (iespējams, ar "presēšanu" un, pieļauju, arī viltus liecināšanu tiesā) palīdzējis atklāt smagu noziegumu – "narkotisko vielu iegādāšanos, glabāšanu un pārvadāšanu realizācijas nolūkos". Šādi roka roku mazgā...

Tieši ar Gončarova, Eihmaņa, Dauguļa sniegtām (un daļēji tiesā atsauktām) – vai citu, kam piedāvāja "presēt", tomēr nesniegtajām – liecībām tika brutāli mēģināts konstruēt, iespējams, LR taisnās tiesas vēsturē visskandalozāko "kāršu namiņu" – apsūdzību Mārtiņam Putniņam un diviem Lietuvas pilsoņiem par triju uzņēmēju pasūtījuma slepkavībām un "Vaškeviča spridzināšanu". Apjomā milzīgais, bet ļoti daiļrunīgais šīs lietas Rīgas apgabaltiesas sprieduma teksts ir vairāk nekā noderīga uzziņa cilvēkiem, kuri vēlas izprast, cik tiesiskā valstī dzīvojam.

Tāpēc tiem, kuriem trūkst prāta nesadarīt muļķības, vajag būt modriem vismaz tad, kad tajās gadās iekulties.

***

Gadi, ko svarīgi klusējošais Rihards Kozlovskis un nervozi rosīgais Dzintars Rasnačs atsēdēja ministru amatos, iemidzināja sabiedrības modrību, radot paļāvību, ka mūsu "orgāni" funkcionē gluži vai ideāli. Savu artavu dod profesionāli spēcīgas kriminālžurnālistikas neesamība Latvijas medijos, jo speckantoru žēlīgi un savtīgi piesviestās "infonoplūdes" apcerēšana ir pavisam kas cits.

Varbūt "press-hatas" konsekventu iznīdēšanu uzņemsies bezkompromisa tiesiskumu apsolījušais Jānis Bordāns?

P.S. Diemžēl tēmu nācās apcerēt, atsaucoties galvenokārt uz "presētāju" dalību tiesu procesos par slepkavībām. Publika ir daudz pielaidīgāka, ja netīrus trikus izspēlē pret cilvēkiem, kurus apsūdz dzīvības atņemšanā, un "Žeglova maciņa" metodi apsveic pat attiecīgo filmu neredzējušie.

Gribēju te piesaukt arī bēdu stāstus, kā "piešuj bumbas" tiem, kurus pieķer mazākos nedarbos vai apsūdz nepatiesi. Taču uzrunātos satrauc iespēja pašiem nobendēt izredzes tiesā vai liegt iespēju radiniekam atbrīvoties pirms termiņa. Ja lasītājiem tomēr ir vēlme dalīties rūgtā pieredzē, ļoti lūdzu sazināties ar mani – presshata2019@gmail.com.

Advokāts Zvejsalnieks, pie kura arī vērsos ar šādu lūgumu, ir pārliecināts, ka "tieši šajās [slepkavību] lietās ir jābūt visrūpīgākajai izmeklēšanai, nevis šādām "pierādīšanas" metodēm. Tas jau ir sliktākais šajā stāstā, ka vissmagākajās un nopietnākajās lietās pielieto šaubīgas metodes. Šeit arī tam ir vissmagākās sekas – var ļoti bargi notiesāt nevainīgu cilvēku, kamēr īstais vainīgais paliek brīvībā".

P.P.S. Draisko virsrakstu, līdzsvarojot raksta melanholiju, nočiepu te, no piedziedājuma.