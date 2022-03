Deniss Ševeļovs: Informatīvajā karā katrs ir viedokļu līderis

Ukrainas notikumi pierāda, ka sociālie mediji kļūst par arvien nozīmīgāku saziņas avotu. Šeit redzami platformu lietotāji, kuru profila bildes izgaismo dzeltenās un zilās krāsas karogs, lai paustu atbalstu šodienas varoņiem. Šeit operatīvi parādās jaunākās aktualitātes par kara attīstības gaitu. Šeit ir manāma paralēla pasaule ar hibrīdkara pazīmēm, saduroties iedzīvotāju viedokļiem un pārliecībām.

Karš Ukrainā ir apstādinājis pasauli. Tas ir gan izgaismojis pamatvērtības, gan mainījis pierasto dienas ritmu. Mūsu uzmanība ir piekalta medijiem, sociālajiem medijiem un sarunām ar līdzcilvēkiem. Visi ar bažām sekojam līdzi Krievijas Federācijas diktatora Vladimira Putina īstenotajam karam pret Ukrainu, kas palielina spriedzi arī informatīvajā telpā. Lai sekmīgi sazinātos publiskajā vidē, aicinu katru izvērtēt savu rīcību un atcerēties spēles noteikumus digitālajā komunikācijā.

Katrs ir viedokļu līderis

Krievijas Federācijas karadarbība Ukrainā ir absolūti nepieņemama naida kulminācija, kas ir jānosoda. Katram sociālo mediju lietotājam un sabiedrībai kopumā ir svarīgi kļūt par aktīviem viedokļu līderiem, kuriem nevienā mirklī nav tolerance pret nežēlīgo agresiju. Mums ir publiski jāizpauž sava attieksme. Jāatbalsta ar jebkuru sociālajos medijos pieejamu rīku vai vizuālu elementu, to skaitā Ukrainas karogu. Neitrāla nostāja pašlaik nozīmē bezatbildību. To apliecina vairāku Krievijā pazīstamu personību sociālo mediju "Tik Tok" un "Instagram" konti, kur viņi mēģina laipot un dalīties ar neitrālu nostāju Ukrainas jautājumā. Par šādu rīcību slavenības saņem neskaitāmus draudu komentārus un nosodījuma reakciju no sekotājiem. Līdz ar to informatīvajā telpā dominē vienotība, kas signalizē skaidru vēstījumu – Slava Ukrainai!

Racionāla mijiedarbība

Taču pilnīga vienprātība mūsdienās nepastāv. Arī pašreizējā situācijā atrodas cilvēki, kuri savtīgi izmanto Ukrainas traģēdiju biznesa vai politisko ambīciju nolūkos. Modernā sabiedrībā nozīmīgas vērtības ir brālība, brīvība, humānisms, labestība un dažādība, tomēr parādās tādi temati kā pilsonības atņemšana, bažas par etnisko piederību. Jānodala etniskie krievi no Krievijas sabiedrības, jo mums ir jāatrod veids, kā ar mūsu naratīvu uzrunāt krievvalodīgos. Tā vietā, lai mobilizētos un koncentrētos uz patiešām būtiskiem tematiem, mēs veicinām informācijas karu un sabiedrības šķelšanos. Ja atsevišķi cilvēki pauž nostāju, ka mainījuši uzskatus, tas ir jānovērtē. Tas nozīmē, ka viņu vēstījums kopienā var caursist propagandas troksni. Ir jāaizmirst "raganu medības", jānoliek malā nesaskaņas. Prioritāte ir Eiropas uzvara vienā no vissvarīgākajām cīņām pasaules vēsturē.

Sprāgstoši informatīvie burbuļi

Sociālo mediju lietotāji ir spēcīgs instruments, lai efektīvi izplatītu vēstījumus sekotājiem. Piemēram, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ukraiņu mūziķis Ivans Dorns, bokseris Oleksandrs Usiks un citi izmanto iespēju "Instagram" un "Twitter", lai paziņotu par notikumiem savā valstī. Viņu paraugam seko starptautiskā sabiedrība, arī daudzi līderi, kuri atzīmē "patīk" pie ierakstiem vai dalās ar ziņām. Tas palīdz objektīvai informācijai atspoguļoties sekotāju laika joslās. Ir svarīgi pateikties par atbalstu komentāra veidā vai ar reakciju pie ieraksta. Tādējādi mēs palīdzam uzticamai informācijas plūsmai sasniegt dažādus cilvēku burbuļus. Ja redzam provocējošas aktivitātes, iesaku izvērtēt savus resursus, lai veiktu skaidrošanas darbu. Mums ir jārāda priekšzīme, nevis jāpolarizē iedzīvotāji, pārliecinot par savu taisnību.

Anonīmā propaganda

Ziņu kvalitātes loma pieaug, un tā ir pozitīva tendence, jo notiek transformācija. Tas nozīmē, ka sociālo mediju lietotāji sāk pildīt informēšanas un izglītošanas funkciju. Viņi paši dalās ar svarīgiem tematiem. Informācijas kvalitāte izvirzās sociālo mediju priekšplānā, turpretī Krievijas vara kampaņveidīgi realizē masīvu dezinformāciju. Tiek izveidoti gan nezināmu personu, gan slavenību viltus profili, lai iespaidotu sabiedrisko domu. Tāpēc ir īpaši svarīgi nereaģēt uz anonīmiem komentāriem un provokācijām, ko veic troļļi. Viņu uzdevums ir iesaistīties diskusijā, paust pēc iespējas vairāk viedokļu, aizņemot "ēteru" un panākot vēlamo diversiju. Par attiecīgajiem profiliem ir jāziņo sociālo mediju platformām, atzīmējot kā dezinformāciju vai naida kurināšanu. Vēlāk platformas varēs identificēt viltus profilus. Lai neuzķertos uz maldinošām ziņām un viltus profiliem, noderēs medijpratība, valsts iestāžu vietnes un profesionālās žurnālistikas avoti.

Mārketinga klusums

Vienlaikus aicinu visus uzņēmumus, influencerus un sabiedrību sociālo mediju profilos uz laiku apturēt mārketinga sadarbības un reklāmas aktivitātes. Izvairīsimies no šāda satura klātbūtnes publiskajā vidē. Ja dažādu iemeslu dēļ tas nav iespējams, mudinu rūpīgi izvērtēt konkrētā satura formu un tematu. Bet stingri pastāvu par to, ka reklāmas saturs uz nenoteiktu laiku tiek atcelts vai vismaz par nedēļu pārcelts. "Golin Riga" Talantu un influenceru nodaļa pilnībā apzinās, ka uzņēmumu komunikācijā sociālie mediji un influenceri ieņem svarīgu lomu, lai veiksmīgi darbotos bizness. Bet ir pienācis laiks iespēju robežās iesaistīties. Atbalstām Ukrainas armiju, kultūru, uzņēmumus un valsti. Tie, kuriem ir iespēja, ziedojam. Taču atceramies, ka ziedošana nav pienākums. Tā ir labprātīga rīcība un aicinājums. Tāpat neaizmirstam atbalstīt vietējos uzņēmumus ar preču iegādi. Viss ir vienots mehānisms, sākot no ekonomikas līdz uzticamai informatīvajai telpai un cieņpilnai attieksmei pret līdzcilvēkiem. Tas spēs apturēt Putina karu.

Slava Ukrainai! 🇺🇦