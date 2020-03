Digna Tarvida: Kā pareizi iesniegt deklarāciju autoratlīdzību saņēmējam

Tāpat kā katru gadu, arī šogad martā iedzīvotāji varēs sākt iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) savas gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējo gadu. Un arī šogad VID, atbilstoši tiem datiem, kas būs dienesta rīcībā, veiks aprēķinus par iedzīvotājiem izmaksājamo nodokļu pārmaksu, vai arī gluži pretēji – tiks noteikts nodokļa piemaksas (parāda) apjoms.

Pagājušajā gadā lielākās neskaidrības par to, kā šāda piemaksa vispār varēja rasties, kā tās aprēķina, un kā būtu iespējams līdz tādām vispār nenonākt, bija tieši autoratlīdzību saņēmējiem.

Tātad... Visiem autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 430 eiro un kuri šajā mēnesī nav darba tiesiskajās attiecībās (ar vismaz 430 eiro lielu algu), no kalendārajā ceturksnī saņemtajām autoratlīdzībām līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 32,15% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtās autoratlīdzības daļas, bet ne mazāk kā no 430 eiro. Savukārt, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzības veiks autoratlīdzības izmaksātājs no saviem līdzekļiem.

Persona, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kura ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, obligātās iemaksas no autoratlīdzības neveic. Minēto nepiemēro izdienas pensijas saņēmējam.

Lai noteiktu, vai ienākums no autoratlīdzības ir vismaz 430 eiro mēnesī, no līgumā norādītās autoratlīdzības jāatskaita autora darba radīšanas izdevumi, kuru normas ir noteiktas 25% vai 50% apmērā, ņemot vērā darbības veidu. Ja autordarbs tiek veikts darba tiesisko attiecību ietvaros vai, ja autordarba izpildē tiek izmantota darba devēja materiāli tehniskā bāze (telpas, aprīkojums u.c.), nosakot ienākumu no autoratlīdzības, izdevumu normu nepiemēro. Piemēram, ja līgumā noteiktā autoratlīdzība par rakstu žurnālā ir 600 eiro, no tiem atskaitāmi izdevumi 25% apmērā, t.i., 150 eiro. Tā kā ienākums no autoratlīdzības ir 450 eiro un autors to saņem 2019.gada decembrī, tad līdz 2020. gada 15. janvārim jāveic obligātās iemaksas 32,15% apmērā no vismaz 430 eiro, t.i. 138,25 eiro apmērā.

Iemaksas valsts budžetā jāveic reizi ceturksnī – līdz 2020. gada 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 2021. gada 15. janvārim. Reizi ceturksnī līdz minētajiem datumiem autoratlīdzības saņēmējam ir arī jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ziņojums par pašnodarbinātā veiktajām obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Autoru un izpildītāju ienākumiem no autoratlīdzības piemēro nodokļa likmi 20% apmērā taksācijas gada laikā.

Latvijā komersanti, individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas (turpmāk - autoratlīdzības (honorāra) izmaksātājs), izmaksājot fiziskajai personai autoratlīdzību (honorāru), izmaksas brīdī ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli. Autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā autoratlīdzības izmaksātāju norādīt kā galveno ienākuma gūšanas vietu un piemērot nodokļu atvieglojumus vai veikt atzīmi par 23% iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu. Autoratlīdzības izmaksātājs katras izmaksas laikā, aprēķinot no izmaksājamās autoratlīdzības summas ieturamo iedzīvotāju ienākuma nodokli, ņem vērā ar ienākuma gūšanu saistītos izdevumus.

Ja nodokļu maksātājs vienlaikus gūst algota darba ienākumus, kur darba līgumā noteiktā darba alga nav mazāka par minimālo mēneša darba algu 430 eiro, un vienlaicīgi ar to pašu darba devēju ir noslēdzis arī autoratlīdzības līgumu, uz izmaksāto autoratlīdzību nav tieši attiecināmas algotā darba pazīmes.

Šaubu gadījumā, lai noteiktu, vai izmaksātā autoratlīdzība pēc ekonomiskās būtības ir algota darba ienākums un autors ir radījis darbu vai izpildītājs - izpildījumu, pildot darba pienākumus, vērtē noslēgto līgumu nosacījumus, īpaši autora vai izpildītāja mantisko tiesību nosacījumus, tai skaitā to, kam pieder tiesības uz intelektuālo īpašumu tā radīšanas laikā. Algotā darba pazīmes izmanto tikai kā papildu kritērijus darījuma ekonomiskās būtības vērtēšanai.

Ja personai no izmaksātās autoratlīdzības par autora darba radīšanu vai izpildīšanu un atsavinātajām mantiskajām tiesībām taksācijas gadā ir ieturēts nodoklis, piemērojot noteikto izdevumu normu, taču faktiskie, ar attaisnojuma dokumentiem apliecinātie izdevumi (kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, internetbankas izdrukas), kas saistīti ar attiecīgā darba radīšanu vai izpildīšanu, pārsniedz noteikto izdevumu normu, persona var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju D, aizpildot deklarācijas pielikumu D1 "Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi (izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības)" un pievienojot attaisnojuma dokumentu kopijas. Ja persona ir saņēmusi autoratlīdzību ārvalstī, tai ir pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju, ārvalstī gūto ienākumu norādot gada ienākumu deklarācijas pielikumā D2 "Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi".

Gada ienākumu deklarācija VID iesniedzama taksācijas gadam sekojošā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja kopējie gada ienākumi ir lielāki par 62 800 eiro (no 2019.gada), tad deklarāciju iesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam. Ja persona ārvalstī ir saņēmusi autoratlīdzību (honorāru), no kuras ārvalstī ir samaksāts nodoklis, tā ir tiesīga samazināt aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas tai būtu jāmaksā Latvijas Republikā, par summu, kas vienāda ar ārvalstī samaksāto nodokli, ja nodokļa samaksa ir apliecināta ar ārvalsts nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātu dokumentu, kurā norādīts apliekamais ienākums un ārvalstī samaksātā nodokļa summa.

Persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kura saņem autoratlīdzību (autortiesību un blakustiesību atlīdzību), izņemot autortiesību mantinieku un citu autortiesību pārņēmēju, ir pašnodarbināta persona. Autoratlīdzības saņēmējs, kurš ir reģistrēts un sociāli apdrošināts kā darba ņēmējs un par kuru obligātās iemaksas mēnesī pie viena vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas vismaz no minimālās mēneša darba algas apmēra - 430 eiro, nereģistrējas un neveic iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātais. Minēto nepiemēro autoratlīdzības saņēmējam, kurš ir mikrouzņēmuma darbinieks vai persona, par kuru maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas autoratlīdzības saņēmējs veic, ja šīs personas mēneša ienākumi no autoratlīdzības sasniedz minimālās algas apmēru 430 eiro mēnesī. Ja persona saņem autoratlīdzību un ienākumus no citas saimnieciskās darbības, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru nosaka, summējot visus pašnodarbinātas personas mēneša ienākumus.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme pašnodarbinātai personai kopš 2018. gada vispārējā gadījumā ir 32,15% no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta, bet personai, kura sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi) likme ir 30,34%.

Autoratlīdzības saņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no autordarba. Brīvi izraudzītā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālais apmērs nevar būt mazāks par minimālo algu – 430 eiro mēnesī. Šādu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta izvēli autoratlīdzības saņēmējs (pašnodarbinātā persona) var izdarīt tikai vienu reizi pārskata ceturksnī.

Jāņem vērā, ka izraudzītais valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekts nākotnē ietekmēs fiziskās personas saņemamo valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu apmēru. Pašnodarbinātais - autoratlīdzības saņēmējs - reizi ceturksnī - līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim - VID iesniedz ziņojumu par veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām attiecīgajā ceturksnī.

Ja autoratlīdzības saņēmējam ir izsniegta darbnespējas lapa "B" vai bērna kopšanas atvaļinājums, kurās darba ņēmējam (bērna tēvam) ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, kas piešķirts darba ņēmējam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots aprūpējamais bērns, un mēnesī darba alga nav mazāka par proporciju no 430 eiro atbilstoši pārējo dienu skaitam, saņemot autoratlīdzību, kas lielāka par 430 eiro, nav jāreģistrējas un nav jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Ja autoratlīdzības saņēmējam ir izsniegta darbnespējas lapa "A", bezalgas atvaļinājums vai ikgadējais atvaļinājums un mēnesī darba alga ir mazāka par 430 eiro, bet saņemtā autoratlīdzība ir lielāka par 430 eiro, tad autoratlīdzības saņēmējam ir jāreģistrējas kā pašnodarbinātai personai un jāveic obligātās iemaksas no autoratlīdzības.

Ja autoratlīdzības saņēmējam ir izsniegta darbnespējas lapa "B", un mēnesī darba alga ir mazāka par proporciju no 430 eiro atbilstoši pārējo kalendāro dienu skaitam, saņemot autoratlīdzību, kas lielāka par 430 eiro, ir jāreģistrējas un jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.