Dmitrijs Skačkovs: 'Nekā personīga' - tiešām nekā?

Kārtējais raidījuma "Nekā personīga" sižets par advokatūras tematiem nepārsteidza. Forma, saturs, metodes, mērķis – viss bija gandrīz kā parasti: daļā par Advokātu atbalsta biedrību pavisam neprecīzi, bet dažviet pat korektāk, nekā ierasts.

Ne pārāk, bet tomēr pārsteidza Egīls Radziņš. Pēc maniem novērojumiem, kā Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (LZAP) loceklis viņš pārsvarā gadījumu neizrāda iniciatīvu un ir mazaktīvs, izņemot kolēģu disciplinārās atbildības jautājumus. Tomēr uzskatīju viņu par interesantu sarunas biedru, cilvēku ar principiem un tāpēc līdz šim savā ziņā cienīju.

Arī šoreiz Radziņa uzstāšanās TV3 sižetā tika dekorēta kā ļoti principiāla, patriotiska cīņa pret "tautas ienaidniekiem un dzimtenes nodevējiem", kuri, redz, tādā brīdī brauc uz starptautisku konferenci Krievijā! Diemžēl ir šaubas, vai Radziņa un aiz kadra palikušo, bet viegli izskaitļojamo cilvēku motīvi bijuši tik cēli, kā, iespējams, pašam Radziņam gribētos ticēt.

Ņemot vērā diskusijas līmeni, labprāt tajā neiesaistītos, taču neesmu pieradis atstāt bez atbildes uzbrukumus savai profesionālajai organizācijai un, protams, sev pašam.

TV3 sižetā ir salikti kopā vairāki nesaistīti temati: šo rindu autora dalība starptautiskajā konferencē Sanktpēterburgā, Advokātu atbalsta biedrības darbība, kolēģa Aleksandra Kazačkova darbs koncernā "Latvijas dzelzceļš" un viņa atrašanās Disciplinārlietu komisijas locekļa amatā, kam nu gan nav nekāda starptautiska konteksta.

Tāpēc man ir pamats domāt, ka notiek nevis kaut kādu cēlu principu aizstāvēšana, bet gan visprastākā izrēķināšanās ar netīkama viedokļa piekritējiem un cīņa par amatiem, kurā tiek iesaistīti mediji un izmantoti universāli līdzekļi – nacionālā naida kurināšana, sauklis "Krievi nāk!", sazvērestības teorijas, demagoģiski jautājumi par Krievijas prezidentu un citas augsti intelektuālas lietas. Līdz šim likās, ka publiski un tieši advokāti (it īpaši LZAP locekļi), pirmkārt, nu gan no tādām metodēm atturēsies un, otrkārt, sniegs žurnālistiem precīzāku informāciju.

Piemēram, patiesībai neatbilst apgalvojums, ka Advokātu atbalsta biedrība jelkad sevi ir pozicionējusi vai tikusi uztverta valsts institūcijās, tostarp Saeimas Juridiskajā komisijā, kā LZAP alternatīva, traucējoša vai par LZAP pārāka organizācija. Tā nav taisnība tā vienkāršā iemesla dēļ, ka dažās Juridiskās komisijas un tās apakškomisiju sēdēs piedalījušies vienlaikus gan biedrības, gan LZAP pārstāvji, bieži vien paužot līdzīgus viedokļus. Piemēram, 2012. gada 31. janvārī Tiesu politikas apakškomisijas sēdē par tiesu darba efektivizēšanas jautājumiem mēs piedalījāmies kopā ar Radziņu, pārstāvot divas dažādas advokātu organizācijas, bet nemaz nestrīdoties. Iespējams, Radziņš to neatcerējās, sniedzot interviju žurnālistiem.

TV3 sižets lieku reizi demonstrēja, ka mūsu profesionālā saime ir sabiedrības spogulis. Jā, tas ir fakts: Latvijā pastāv problēmas starpnacionālajās attiecībās un cilvēkiem ir polāri viedokļi gan ārpolitikas, gan iekšpolitiskajos jautājumos. Šī realitāte nav mainījusies gandrīz trīsdesmit neatkarības gados un diez vai mainīsies tuvākajā nākotnē. Bet, esmu pārliecināts, tieši tāpēc gan politiķiem, gan tieslietu nozares profesionāļiem, tostarp Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļiem, ir jāmeklē punkti, kuri mūs vieno, nevis šķeļ, jāmeklē iespējas uzlabot attiecības savā starpā un ar ārvalstu kolēģiem, nešķirojot tos pēc valstiskās piederības, tautības vai rases. Labu piemēru šajā ziņā rāda Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida, plānojot vizīti uz Maskavu, kurā, neapšaubāmi, aizstāvēs savas valsts intereses.

Taču jāuzsver, ka advokāts nav ne politiķis, ne valsts kalpotājs un viņam ir jāpilda savi profesionālie pienākumi jebkurā ģeopolitiskajā situācijā. Jo tā ir sarežģītāka, jo svarīgāka ir advokāta loma un nozīmīgāka pārrobežu sadarbība starp advokātiem un viņu organizācijām. To saprot visi racionāli domājoši cilvēki gan valsts pārvaldē, gan biznesā, gan jurisprudencē, tajā skaitā Latvijas advokāti, kuriem ir kopīga pārrobežu prakse ar kolēģiem no NVS valstīm. To saprot arī advokāti un tiesneši no Eiropas un ASV, kuri dodas uz Sanktpēterburgu 14.–19. maijā. To saprot Gruzijas un Ukrainas advokātu kolēģijas, kuru pārstāvji, neskatoties uz saspīlētajām starpvalstu attiecībām, kontaktējas ar Krievijas kolēģiem un piedalās Krievijas advokatūras organizētajās konferencēs. To saprot Francijas Advokātu padome, kura 2017. gadā uz savu nacionālo konventu Bordo uzaicināja reizē kolēģus no Krievijas un Ukrainas. To saprot kolēģi no Maskavas, kuri joprojām ar labiem vārdiem atceras atjaunotās Latvijas Republikas advokatūras pirmo vadītāju Aivaru Niedri. To nesaprot un negrib saprast tikai daži nacionālisti, kuri ar savu naida, provinciālisma un mazvērtības kompleksu politiku nesuši Latvijai tikai atpalicību un postu.

Latvijas advokatūrai ir jābūt starptautiskās sadarbības līderu skaitā, nevis jāizolē sevi vai jāpakārto sava pēc definīcijas nepolitiskā darbība politiskajai konjunktūrai vai politiskajai kontrolei, kāda bija PSRS laikā.

Ne pirmo reizi TV3 gluži kā pēc pasūtījuma velta neparastu uzmanību mūsu kolēģijai tieši pirms vai tieši pēc advokātu kopsapulces – tieši tajā brīdī, kad šī iejaukšanās varētu ietekmēt Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas institūciju sastāvu: 2019. gada 12. aprīlī notiks Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (LZAP) locekļa, kā arī Disciplinārlietu komisijas (DLK) locekļa vēlēšanas, jo divi kolēģi, kuri šos amatus ieņēma, izstājās pirms termiņa. Acīmredzot daži pretendenti gribētu, lai atbrīvotos vēl pāris vietu, palielinot viņu vājās izredzes gūt kolēģu uzticību.

Nez, cik dziļi to visu saprot žurnālisti, bet vai tiešām šādas likumsakarības var nesaprast cilvēks ar tādu profesionālo un politisko pieredzi kā Radziņš? Diez vai. Visticamāk, saprot, zina, ko dara, un, domāju, iedvesmojas no atmiņām par laikiem, kad sāka karjeru Latvijas PSR prokuratūrā.

Tā liek domāt tas, ka šī mazā kampaņa bija organizēta pēc labākajām padomju laika un komunistiskās partijas tradīcijām, kad pēc "nevienaldzīga pilsoņa" signāla tapa nosodošs materiāls presē par "atkritējiem", kuri ir "novirzījušies no mūsu partijas ģenerālās līnijas", pēc kā iestājās vēl citas sekas.

Manuprāt, šādām metodēm nav vietas neatkarīgā un demokrātiskā republikā un nav vietas arī advokatūras institūcijās.

Ne LZAP, ne man nav pienākuma kādam atskaitīties par aktivitātēm, kuras pilsoniskajā sabiedrībā tiek atzītas par normālām un kuras tāpēc neviens likums neaizliedz, tajā skaitā nav jātaisnojas par sadarbību ar ārvalstu kolēģiem, kura atbilst advokatūras un tiesību sistēmas ilglaicīgām interesēm.