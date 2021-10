Džons Kārvails: 'Plecu pie pleca'. Pirms 30 gadiem Latvija atjaunoja diplomātiskās attiecības ar ASV

Pirms trīsdesmit gadiem šajā nedēļā pagaidu pilnvarotais lietvedis Ints Siliņš kopā ar nelielu amerikāņu diplomātu komandu izveidoja mūsu jauno diplomātisko pārstāvniecību viesnīcas "Rīdzene" 503. numurā, vairāk nekā pusgadsimtu pēc tam, kad padomju okupanti piespieda slēgt Amerikas Savienoto Valstu pārstāvniecību Latvijā. ASV un daudzas citas valstis nekad neatzina padomju okupāciju. Tomēr patiesībā Maskavas kontrole nozīmēja to, ka Latvija gadu desmitiem bija izolēta no ārpasaules un tika pakļauta padomju sistēmas brutalitātei un kompetences trūkumam.

Līdz 1991. gadam okupācija bija iznīcinājusi ekonomiskās, politiskās un kultūras institūcijas un audzējusi korupciju un atpalicību gandrīz visās Latvijas dzīves jomās. Turklāt padomju vara aiz sevis atstāja brūkošu infrastruktūru, vides piesārņojumu un militārās bāzes ar karavīriem.

Neskatoties uz to, Siliņš un citi tikko ieradušies diplomāti no daudzām citām Rietumu valstīm sastapa cilvēkus, kuri vēlējās atgūt teikšanu pār savu likteni un nostiprināt savu vietu Rietumu demokrātiju aliansē, kuras mērķis ir saglabāt personīgo, ekonomisko brīvību un suverenitāti.

Amerikas Savienotajām Valstīm un mūsu sabiedrotajiem misija bija skaidra: atbalstīt Latviju, kamēr tā no jauna veido institūcijas, kas aizsargātu cilvēku tiesības izvēlēties savu valdību un saukt to pie atbildības; uzsākt uzņēmējdarbību vai turpināt profesionālo ceļu pēc savas izvēles; brīvi domāt, runāt, pielūgt un ceļot, kā arī aizstāvēt savu neatkarīgo valsti no ārējiem draudiem.

Dažu mēnešu laikā pirmie amerikāņu diplomāti oficiāli nodibināja mūsu vēstniecību Raiņa bulvārī 7, un Ints Siliņš kļuva par ASV vēstnieku Latvijā. Ārvalstu palīdzības programmas ietvaros ASV nosūtīja ekspertu komandas un desmitiem miljonu ASV dolāru, lai atbalstītu Latviju visdažādākajās jomās: sākot ar neatkarīgas tiesu sistēmas, veselības aprūpes, enerģijas taupīšanas un vides aizsardzības programmu izveidi un beidzot ar mazo uzņēmumu finansēšanu, kā arī angļu valodas un uzņēmējdarbības prasmju apmācību. Turklāt ASV militārpersonas un ASV Mičiganas Nacionālā gvarde uzsāka sadarbību un partnerības programmu ar Latvijas Zemessardzi.

Atskatoties uz 1991. gadu, Latvijas progress pēdējo 30 gadu laikā ir bijis iespaidīgs. Šodien Latvijas iedzīvotāji ir brīvi un dzīvo drošā un neatkarīgā valstī ar tirgus ekonomiku un tiesībām izvēlēties savus pārstāvjus un valsts virzību. Cilvēkiem ir tiesības runāt, pulcēties, pielūgt, ceļot un sekot savam aicinājumam. Viņi ir pasargāti no valsts varas ļaunprātīgas izmantošanas. Šīs brīvības nodrošina Latvijas Republikas Nacionālie bruņotie spēki un Zemessardze, kā arī grūti nopelnītā dalība NATO un Eiropas Savienībā.

Arī ASV un Latvijas attiecības ir attīstījušās un pārtapušas stratēģiskās partnerattiecībās, kuru pamatā ir vienota izpratne par personiskās brīvības, ekonomiskās brīvības un suverenitātes nozīmi. Jau pirms krietna laika ASV pārtrauca ārvalstu palīdzības programmas Latvijai, tā vietā Latvija ir pievienojusies mums, lai sniegtu palīdzību Ukrainai un Gruzijai – valstīm ar līdzīgu likteni. Mūsu militārpersonas ir apņēmušās aizstāvēt viena otru saskaņā ar NATO 5. pantu, un mūsu karavīri piedalās kopīgās mācībās un misijās.

Mūsu diplomāti sadarbojas starptautiskos forumos, aizstāvot cilvēktiesību aizsardzību un nosodot režīmus, kas apspiež savu tautu. Mūsu zinātnieki un pasniedzēji veido sakarus un iepazīst viens otru caur apmaiņas un partnerības programmām, piemēram, Fulbraita programmu. Mūsu uzņēmēji sadarbojas un sasaista mūsu ekonomikas ar investīcijām un jaunām biznesa idejām.

Raugoties nākotnē, mūsu alianse saskaras ar jauniem izaicinājumiem: dezinformāciju, hibrīduzbrukumiem, pārrobežu korupciju, klimata pārmaiņām un sociālo nevienlīdzību, kas apdraud mūsu stabilitāti un drošību. Kopīgi stājoties pretī šiem izaicinājumiem, mēs nedrīkstam aizmirst 1991. gadā gūtās mācības. Mūsu nākotnes panākumi būs atkarīgi no mūsu centieniem veidot un uzturēt institūcijas, kas nodrošina mūsu cilvēkiem brīvību, iespējas un drošību. Tās ir neatkarīgas tiesas, kuras balstās uz likumiem, nepārtraukti ieguldījumi mūsu kopīgajā aizsardzībā, kā arī programmas un politiskie lēmumi, kuri ir pilsoniski un ekonomiski iekļaujoši.

Esmu lepns par Amerikas Savienoto Valstu lomu Latvijas pēdējo 30 gadu laikā noietajā ceļā. Draudzības saites un kopējais mērķis, kas iedvesmoja vēstnieku Siliņu un viņa komandu, šo gadu laikā ir tikai nostiprinājušies. Es zinu, ka mūsu partnerattiecības saglabāsies un kļūs stiprākas, jo mēs strādāsim mūsu cilvēku labā, un es ceru stāvēt plecu pie pleca ar mūsu Latvijas partneriem, turpinot šo ceļu kopā.